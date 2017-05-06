В Белгороде следователи проверяют информацию о женщине-водителе, не уступившей дорогу «скорой» с онкобольным

Ученики трёх белгородских школ попали на экскурсию в центр Воздушно-космических сил. В Белгороде активисты Общероссийского народного фронта провели для белгородских школьников экскурсию в самую большую воинскую часть области. Акция «Один день в армии» прошла в центре Воздушно-космических сил. Офицеры воинской части рассказали школьникам про учебный быт курсантов: показали военную технику, классы для занятий, рассказали об истории части и специфике военной службы. С победительницей будут заниматься фитнес-инструкторы, а потом стилисты изменят её образ для фотосессии в журнале Mel. Редакция издания Fonar.tv вместе с фитнес-клубом #Жимов и глянцевым журналом Mel ищут девушку для проекта «Измени свою весну». Она поучаствует в пятинедельной «Правильной сушке» Юрия Жимова, а потом стилисты и визажисты помогут ей преобразиться для фотосессии в журнале Mel. Чтобы поучаствовать в проекте, совершеннолетние девушки должны до 23 марта прислать свою историю и фотографию в редакцию на почту pr@fonar.tv. После этого организаторы проекта выберут победительницу, которая на следующем этапе с 27 марта по 30 апреля будет участвовать в «Правильной сушке», где в течение пяти недель будет тренироваться и питаться под руководством Юрия Жимова. После этого девушку возьмут в проект Women perezagruzka глянцевого журнала Mel, где стилисты и визажисты изменят её образ для фотосессии.— Каждая девушка может прислать как свою историю в текстовом формате, так и записать небольшое видео. Самое главное — рассказать о себе и ответить на вопрос: «Почему именно вы должны участвовать в нашем проекте?». Победительницу выберет конкурсное жюри — главный редактор «Фонаря», куратор проекта «Правильная сушка» Юрий Жимов и главный редактор глянцевого журнала Mel Анастасия Ерёмина, — рассказывает инициатор проекта «Измени свою весну» Ольга Сабылинская. У водителя не было документов на перевозимый груз. В четверг, 12 мая, в Валуйском районе пограничники задержали 59-летнего водителя КамАЗа, который перевозил более 10 тонн спиртосодержащей продукции без необходимых документов на груз.Также в этот день в Грайворонском районе сотрудники пограничного управления задержали ещё три автомобиля, гружёных автозапчастями и необходимыми для производства духов жидкостями, а также перевозивших крупный рогатый скот.Сейчас по всем этим случаям пограничники проводят проверки. При хорошей погоде аттракционы будут работать каждый выходные. В субботу, 12 марта, в центральном парке Белгорода собираются открыть сезон в Луна-парке. В официальном сообществе парка во «ВКонтакте» сообщают, что аттракционы начнут работать в 12:00 и будут доступны при хорошей погоде в выходные с 12:00 до 19:00. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-73367129_3563", -73367129, 3563, 'OkucLDx4c0NMifiZTrnkDccMFg0', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Напомним, в воскресенье, 13 марта, в парке проведут Фестиваль блинов. Организаторы обещают конкурс на лучшее масленичное лакомство в нескольких номинациях, дегустации и розыгрыши призов. По прогнозам синоптиков, 12 марта в Белгороде буде переменная облачность, без осадков, температура воздуха днём до +10 градусов. 13 марта облачно, также без осадков, днём воздух прогреется до +12 градусов. За час 43 тысячи рублей для должника собрали его друзья. Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области взыскало с должника 43 тысячи рублей, пригрозив забрать его мотоцикл Harley-Davidson. Молодой человек пришёл к судебным приставам по повестке, чтобы уточнить свои задолженности. Выяснилось, что у него накопилось штрафов на 22 тысячи рублей, а из-за просрочки платежа ему ещё нужно было заплатить дополнительно 21 тысячу рублей. У мужчины не нашлось этих денег, поэтому приставы решили забрать его мотоцикл Harley-Davidson Street 750. Испугавшийся должник позвонил друзьям, которые помогли ему. Спустя час он вышел из отдела, заплатив все свои долги. Судебные приставы уже третью неделю проводят рейды по адресам злостных неплательщиков, которые скопили более десяти штрафов. Если нарушителей не застают дома, им оставляют повестку о том, что должники сами пришли в отдел по взысканию. Проверить наличие штрафов можно на сайте ведомства или в мобильных приложениях «ФССП» в App Store или Google Play. За год в центре провели более 50 событий для детей и родителей. «Святое Белогорье против детского рака» устроило праздник к годовщине открытия Центра психологической поддержки и реабилитации онкобольных детей.— Этот год показал, что центр нужен и детям, и родителям. Сейчас среди наших подопечных дети не только с онкозаболеваниями, но и с другими нозологиями. Если к нам приходят за помощью, мы никому не отказываем. И мы обязательно будем расти, развиваться, продолжать помогать детям, — расказала руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк. месяц сюда приходили 30-40 человек, а последний месяц посетителей стало ещё больше — до 70 человек. За год в центре провели более 50 утренников, танцевальных занятий, мастер-классов для детей и родителей. Для подопечных организовали театральную студию и кружок английского языка. С ребятами регулярно занимались логопед и психолог, их возили на экскурсии в Грайворон, Прохоровку и Курск, летом делали выездной реабилитационный лагерь «Мы можем все». Для родителей проводили курс арт-терапии. Мы завершаем наш проект «Квесты в жизни» тестом, который, возможно, поможет вам понять, готовы ли вы к посещению квест-комнат. Загадки простые, но общее представление о том, что вас может ожидать в квесте, надеемся, что вы получите. Напоминаем, что партнёр нашего проекта — компания CityQuest. Партнёрский проект Тела рабочих ООО «Белая птица-Белгород» обнаружили в колодце канализационно-насосной станции. В среду, 3 июня, Следственный комитет по Белгородской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследуется гибель троих рабочих ООО «Белая птица-Белгород» 36-ти, 50-ти и 43-х лет. Тела мужчин нашли в колодце канализационно-насосной станции в посёлке Разумное.По версии следствия, один из рабочих упал в колодец, а двое других спустились туда, чтобы помочь ему, но не смогли выбраться. Точная причина смерти троих мужчин выяснится во время судебно-медицинской экспертизы. Санкция статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, предполагает наказание до семи лет лишения свободы. Греко-римской борьбой в НИУ «БелГУ» будут бесплатно заниматься спортсмены из ДЮСШ № 2 Белгорода. Во вторник, 18 октября, в здании социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» открыли зал для занятий греко-римской борьбой. Здесь уже тренируются четыре группы ребят из ДЮСШ № 2 Белгорода, причём занятия проводят бесплатно. — В мае 2016 года в спортивном комплексе БелГУ Светланы Хоркиной мы проводили межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе и договорились о создании в вузе специализированного зала. Прошло всего пять месяцев, и мы констатируем — зал готов. И это не последний зал, который мы намерены открыть. Мы и дальше намерены вовлекать в занятия различными видами борьбы мальчиков, юношей, наших студентов. И, прежде всего, — к занятиям классической греко-римской борьбой, — цитирует пресс-служба вуза ректора Олега Полухина. На оборудование и ремонт спортивного зала деньги выделил профсоюз «Правда», который занимается поддержкой детского спорта и здорового образа жизни. Руководитель профсоюза Сергей Фуглаев — мастер спорта по греко-римской борьбе. Его тренировал заслуженный тренер России Николай Ярошенко.— С одним из самых древних олимпийских видов спорта мы дружим довольно давно. Поэтому, когда возникла такая необходимость — помочь в создании в НИУ «БелГУ» зала для занятия греко-римской борьбой, — мы с удовольствием откликнулись. Ведь возрождение греко-римской борьбы в Белгороде — это важнейшая задача, — сказал Сергей Фуглаев. Водитель не снизила скорость и сбила подростка. Ракитянский районный суд признал виновной местную жительницу в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, и приговорил её к двум годам колонии-поселения. В октябре 2015 года женщина вечером в Красной Яруге ехала за рулём Nissan, не снизила скорость и не уступила дорогу 15-летней девушке, которую в итоге сбила. Подросток получил тяжёлые травмы, от которых она скончалась через неделю в местной больнице. После двух лет колонии-поселения женщина не сможет водить автомобиль ещё три года. Суд также обязал виновную выплатить почти миллион рублей морального вреда родителям и брату погибшей. По предварительной версии, автомобилист не справился с управления и «слетел» с проезжей части. В субботу, 10 октября, около пяти часов вечера на трассе «Вознесеновка — Первомайское» в Шебекинском районе автомобилист на «Оке» врезался в забор жилого дома. По данным ГИБДД, 63-летний мужчина не справился с управлением и выехал на левую обочину дороги по ходу движения. От полученных травм водитель скончался на месте аварии.Напомним, утром воскресенье, 11 октября, в Белгороде водитель такси врезался в столб. Его пассажирка с тяжёлыми травмами попала в больницу. Оператор дарит один месяц бесплатного интернета в первый месяц подключения услуги. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 отметил рост интернет-трафика в своей сети за счёт мобильных роутеров и модемов. Компания начала продавать их в 2015 году с запуском сети 3G. За два года белгородцы скачали через эту сеть больше 500 терабайтов интернет-трафика, а с начала 2016 года количество трафика выросло в шесть раз. Купить 3G-модемы можно за 1090 рублей, а 3G-роутеры за 1990 рублей в любом салоне связи Tele2. В устройствах сразу есть сим-карта оператора с тарифным планом «Интернет для устройств» и опцией «Портфель интернета» — в 3G-модеме, «Чемодан интернета» — в 3G-роутере. Первый месяц эти тарифы и опции работают бесплатно. — Фирменные модемы и роутеры Tele2 просты и удобны в работе. Для выхода в