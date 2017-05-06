В Белгороде следователи проверяют информацию о женщине-водителе, не уступившей дорогу «скорой» с онкобольным

Сотрудники Следственного управления СК по Белгородской области начали доследственную проверку по фактам, изложенным в посте в группе «Чёрный список-Белгород». 30 апреля там появилась информация, что водитель иномарки во дворе многоквартирного дома не уступила дорогу машине скорой помощи, в которой везли онкобольного. Женщина перестала препятствовать проезду «скорой» только после того, как врач начал снимать происходящее на мобильный телефон.
Следователи намерены дать правовую оценку действиям водителя и установить, не причинили ли они вред здоровью пациента, который в этот момент находился в машине скорой помощи.