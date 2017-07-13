​Белгородское УФАС начало рассматривать дело против мэрии и владельцев кофейни «Комод»

В среду, 12 июля, в Белгороде прошло первое заседание по делу о покупке муниципального помещения, где сейчас находится кофейня «Комод», которая, по мнению Белгородского УФАС, могла быть сделана с нарушением закона о защите конкуренции. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».
На заседании были представители городской администрации, комитета имущественных и земельных отношений и владельцев «Комода», а также сотрудники прокуратуры Белгорода и регионального УФАС.
Как пояснила старший помощник прокурора Белгорода Наталья Федосеева, первоначально примерно пятая часть помещения на Театральном проезде, 1 должна была использоваться как кафе, а 80 процентов — как библиотека, конференц-зал и творческое пространство. Таким образом там должно было создано так называемое «третье место». Но уже в октябре 2014 года при заключении договора аренды с индивидуальным предпринимателем Владимиром Мирошниковым площадь под будущий «Комод» увеличили до половины (49 квадратных метров — прим. ред.), а во второй половине помещения должны были разместить «учебные классы».
Владимир Мирошников по условиям первоначального договора аренды должен был за свои деньги отремонтировать помещение за месяц и обещал предоставить доступ белгородцев к 8 тысячам книг, при этом деньги за ремонт ему не должны были возвращать. Но уже через несколько дней после заключения договора предприниматель попросил изменить его условия, увеличив срок ремонта до восьми месяцев и добавив пункт о том, что если помещение будет куплено до конца срока аренды, то арендатор получит деньги, потраченные на капитальный ремонт. Причины такого изменения договора неясны.
— Только один из сотрудников комитета имущественных и земельных отношений заявил, что это было сделано по просьбе бывшего заместителя мэра Белгорода, — поясняет ИА «Бел.Ру».
Когда помещение выставили на продажу, его купил Евгений Мирошников (сын Владимира Мирошникова, который сейчас работает заместителем руководителя администрации губернатора области — начальником управления информационных технологий и связи — прим. ред.). Он заплатил за помещение 6 миллионов рублей и получил 23 миллиона рублей компенсации за ремонт. Представители мэрии не ответили на вопрос руководителя регионального УФАС Сергея Петрова, знает ли мэр Константин Полежаев, что городской бюджет потерял 23 миллиона рублей в ходе этой сделки.
По словам заместителя руководителя комитета имущественных и земельных отношений Ирины Семёновой, срок ремонта увеличили до восьми месяцев из-за обнаруженных дефектов в помещении и коммуникациях. Правда, на первом заседании документов, подтверждающих эти дефекты, сторона ответчика не предоставила. Также Ирина Семёнова сослалась на положения Гражданского кодекса РФ, согласно которым ремонтировать помещение должен арендодатель — администрация Белгорода, если же это делает арендатор, то он должен получить возмещение затрат на ремонт. Спешность продажи помещения «Комода» Семёнова объяснила «тенденцией к снижению цен на недвижимость». Но на вопрос, почему должна была снизиться цена на помещение, в ремонт которого вложили 23 миллиона рублей, она не ответила.
УФАС в своей позиции по этому делу ссылается на федеральный закон «О защите конкуренции», в котором говорится, что условия конкурса не могут изменяться после его завершения, а представители прокуратуры прямо говорят, что впервые сталкиваются с таким видом приватизации. На первом заседании не было ни Евгения, ни Владимира Мирошниковых, а их представитель попросил дополнительное время для изучения материалов дела. Слушание перенесли на неопределённый срок, о дате которого обещают сообщить дополнительно.
Напомним, что УФАС возбудило дело о продаже муниципального помещения под кофейню «Комод» в конце июня. Антимонопольщики считают, что городская администрация могла нарушить федеральный закон «О защите конкуренции».
— У меня всегда вызывает недоумение и сожаление, если передаются в аренду библиотеки, детские сады. Это вызывает очень много вопросов. Была детская библиотека — и вдруг она превращается в кафе. Мне, как почётному читателю Белгородской областной научной библиотеки, это печально слышать, — сетовал руководитель ведомства Сергей Петров.