В Белгороде оштрафовали виновных за выделение земельных участков для строительства кафе «Оранжевый остров»

Пресс-служба УФАС по Белгородской области сообщила о том, что Белгородский хладокомбинат оштрафовали на 100 тысяч рублей, а на 15 тысяч — сотрудника предприятия. Двух чиновников городской администрации, которые раньше руководили департаментом строительства и архитектуры, а также управлением регулирования и контроля организации строительства, оштрафовали на 35 тысяч рублей. Их признали виновными в заключении недопустимого в соответствии антимонопольным законодательством соглашения между администрацией и Белгородским хладокомбинатом.

Фото vk.com/belinter

Напомним, что в декабре прошлого года комиссия Белгородского УФАС признала виновными мэрию областного центра и Белгородский хладокомбинат в том, что они нарушили закон «О защите конкуренции» и заключили между собой соглашение, которое позволило предприятию получить земельные участки для строительства кафе «Оранжевый остров» без проведения торгов.

— Начинаем штрафовать должностных лиц администрации Белгорода по делу прошлого года за нарушения, допущенные при строительстве киосков «Оранжевый остров». Причём штрафуем как бывших, так и действующих чиновников. Правонарушения с их стороны являются коррупционными. Вызывает тревогу то, что они не единичны. Это только начало, — рассказывал в сентябре этого года журналистам руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров.

