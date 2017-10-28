В Белгороде оштрафовали виновных за выделение земельных участков для строительства кафе «Оранжевый остров»

Пресс-служба УФАС по Белгородской области сообщила о том, что Белгородский хладокомбинат оштрафовали на 100 тысяч рублей, а на 15 тысяч — сотрудника предприятия. Двух чиновников городской администрации, которые раньше руководили департаментом строительства и архитектуры, а также управлением регулирования и контроля организации строительства, оштрафовали на 35 тысяч рублей. Их признали виновными в заключении недопустимого в соответствии антимонопольным законодательством соглашения между администрацией и Белгородским хладокомбинатом.
Напомним, что в декабре прошлого года комиссия Белгородского УФАС признала виновными мэрию областного центра и Белгородский хладокомбинат в том, что они нарушили закон «О защите конкуренции» и заключили между собой соглашение, которое позволило предприятию получить земельные участки для строительства кафе «Оранжевый остров» без проведения торгов.
— Начинаем штрафовать должностных лиц администрации Белгорода по делу прошлого года за нарушения, допущенные при строительстве киосков «Оранжевый остров». Причём штрафуем как бывших, так и действующих чиновников. Правонарушения с их стороны являются коррупционными. Вызывает тревогу то, что они не единичны. Это только начало, — рассказывал в сентябре этого года журналистам руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров.
- В июле 2016 года прошло первое рассмотрение дела о возможных нарушениях про строительстве кафе. Мэрию Белгорода и руководство Белгородского хладокомбината подозревали в согласованных антиконкуретных действиях при строительстве кафе «Оранжевый остров».
- Белгородский краевед Александр Дель-Санчес назвал павильоны «Оранжевого острова» «насмешкой над городской архитектурой», а директор кинотеатра «Победа», рядом с которым открыли первое кафе, в сентябре 2015 года говорила, что «стройка будет на совести мэрии и руководства кафе»;
- 1 декабря 2016 года в Белгороде заработало первое стационарное кафе «Оранжевый остров» у кинотеатра «Победа»;
- В декабре 2016 года Белгородское УФАС вынесло решение по делу о нарушениях при строительстве кафе «Оранжевый остров»;
- 27 сентября 2017 года на 35 тысяч рублей оштрафовали бывшего работника департамента строительства администрации Белгорода за нарушения при строительства сети кафе «Оранжевый остров».