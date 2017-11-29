«Знать и говорить о подвигах наших героев». Как в Белгороде открывали вторую фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто»*

В пятницу, 24 ноября, в Молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» открылась вторая фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений». Идея представить белгородцам именитый фотопроект принадлежит председателю межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президенту Федерации адаптивного спорта Сергею Фуглаеву. При поддержке администрации области и Белгородского государственного университета она была воплощена.

— Нынешний проект мы сделали более масштабным. Съёмки проходили не только в Москве, но и в Казани. В этом году с нами работали декораторы из Большого театра. Простреленный фон за спинами героев снимков — идея фотографа Данила Головкина. Он предложил показать наших героев в обычной, мирной обстановке, в обычной гражданской одежде. Но за каждым из них стоит этот фон как напоминание о том, через что им пришлось пройти, — объясняет исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

На фотографиях запечатлели героев из Москвы, Казани, Уфы, Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других регионов России. Впервые на выставке можно увидеть фото двух белгородцев — подполковников полиции Вадима Серых и Игоря Брудкова.

— Мы рады, что выставка вновь стартует в стенах нашего университета. В прошлый раз я видел живой интерес молодёжи: выставка располагалась на университетской площади, и никто из студентов не проходил мимо равнодушно — нашей молодёжи интересна информацию о тех людях, которых живут вместе с нами и при этом являются настоящими героями. Эта выставка дает возможность ещё раз задуматься о том, что такое – служить Родине и какова цена подвигу, — рассказывает ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

— Очень важно в вопросе патриотического воспитания приобщать молодёжь к культурному и историческому наследию нашей страны. Одним из приоритетов деятельности профсоюза «Правда» является патриотическое воспитание молодёжи. Фотовыставкой «Герои России, какими их не видел никто» мы познакомим ещё больше белгородцев с новыми именами героев нашего времени: ветеранами боевых действий, защитниками Родины, которые действительно заслуживают уважения и восхищения. Молодёжь должна знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них. Поэтому смело можно сказать, что такое мероприятие, как фотовыставка, может воспитать у молодёжи уважение к подвигам российских героев, истории своей страны, её прошлому и настоящему, — обратился к участникам открытия фотовыставки председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев.

Белгородцы, которые в этом году впервые участвовали в фотосессиях с московскими фэшн-фотографами, остались довольны рабочей обстановкой и организацией выставки.

— Всё было организовано на высшем уровне. Большое спасибо профсоюзу «Правда», который инициировал наше участие в этом фотопроекте. Нечасто по роду нашей деятельности нам приходится сниматься именно в таком ракурсе. Я не понимал, как себя вести, но ребята московские — профессионалы. Они переодевали, переобували, рассаживали, устанавливали. Нам было приятно работать с этой командой и, если поступит предложение ещё раз принять участие в проекте, я со своей стороны буду только «за», — рассказывает кинолог, подполковник полиции Игорь Брудков.

С героями выставки работали не просто фотографы, а именитые специалисты фэшн-индустрии, ведь и Данила Головкин, и Ольга Тупоногова-Волкова снимают звёзд Голливуда.

Секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин во время церемонии открытия фотовыставки рассказал:

— Времена меняются, но герои есть и сейчас, и они служат примером для подрастающего поколения — примером мужества, примером жизнестойкости. Эта фотовыставка учит тому, что так важно сегодня — верности своему государству.

В завершении церемонии открытия председатель профсоюза «Правда»Сергей Фуглаев выразил благодарность за помощь в организации и проведении фотовыставки администрации Белгородской области в лице Губернатора Евгения Степановича Савченко, Белгородскому государственному университету в лице ректора Олега Николаевича Полухина, благотворительному фонду "Память поколений" в лице президента Валентины Владимировны Терешковой, руководству Управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии России по Белгородской области, Героям фотовыставки и всем, кто участвовал в реализации проекта.

Отметим, что в НИУ "БелГУ" уличная экспозиция будет находится до 10 декабря. Внутреннюю экспозицию профсоюз "Правда" представит в образовательных учреждениях и силовых ведомствах региона в рамках проекта "Правда Патриот".

Справка «Фонаря»

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» создана по инициативе благотворительного фонда «Память поколений», президентом которого является первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

«Память поколений» помогает ветеранам всех войн, в которых принимали участие Россия и СССР. Самоотверженные люди с непростыми судьбами стали героями фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Первую фотовыставку представили в 2017 году в парке Победы на Поклонной горе, в галерее «Метро» в Москве, Государственной Думе РФ, Общественной палате РФ, а также в Казани, Иркутске и Белгороде. Впервые выставку в областной центр привезли профсоюз «Правда» вместе с НИУ «БелГУ» в мае 2017 года. По словам организаторов, за два месяца она получила огромный положительный резонанс в обществе.

В новых фотосессиях поучаствовали белгородцы, ветераны боевых действий Вадим Серых и Игорь Брудков. Вадим Николаевич с 1993 года неоднократно участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. За это его наградили орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Сейчас он продолжается заниматься саморазвитием и активно участвует в общественной жизни отряда, в котором служит до сих пор.

Игорь Витальевич тоже участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. За проявленную отвагу он получил орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В настоящее время уволен в запас.