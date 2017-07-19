​Белгородская область победила в федеральном конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе

Белгородская область заняла первое место по итогам 2016 года в конкурсе на лучшую организацию работы по подготовке граждан к военной службе и призыву на военную службу. В среду, 19 июля, в зале Белгородской государственной филармонии представители Минобороны передали в область знак победы в конкурсе — переходящий Вымпел министра обороны РФ.
— Я на прошлой неделе только вернулся из Сирии. Хочу отметить, что человек в форме Вооружённых сил РФ для местных жителей является олицетворением мира и того, что государство сирийское будет существовать. И очень лестно отзываются все командиры о тех, кто вырос и подготовился к военной службе именно в Белгородской области, — прокомментировал победу региона Евгений Бурдинский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, генерал-лейтенант.
Бурдинский рассказал, что в Белгородской области лучше всего организована призывная работа, подготовка граждан по военно-учётным специальностям и военно-патриотическое воспитание. Также он отметил, что в регионе почти 80 процентов призывников признали годными к военной службе.
Справка «Фонаря»
Конкурс ежегодно проводит Министерство обороны России с 2000 года. В нём участвую все регионы страны. В комиссию конкурса входят представители органов исполнительной власти и общественных организаций. В основном эксперты оценивают организацию призывной кампании в регионах. Также в этом году комиссия оценивала работу региональных отделений Юнармии и итоги сдачи призывниками норм ГТО. Белгородская область уже занимала призовые места в конкурсе: в 2007 третье место, в 2010 — второе.