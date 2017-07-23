В Белгородской области грузовой поезд сбил мужчину

За незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества осуждённый проведёт три года в тюрьме. Апелляционная инстанция Белгородского областного суда проверила материалы дела, обсудила доводы апелляций и признала приговор суда законным и обоснованным, оставив апелляционные жалобы имама белгородской мечети Файзуллы Исмаилова и его защитника без удовлетворения.Напомним, в декабре 2015 года имама белгородской мечети Файзуллу Исмаилова задержали по подозрению в хранении оружия и взрывчатки. Его взяли под стражу и обвиняли в связи с террористами и помощи русским гражданам, вступающим в запрещённую в России организацию «Исламское государство». В конце марта его осудили за хранение восьми книг, внесённых в федеральный список экстремистских материалов, а в начале мая Октябрьский районный суд признал имама виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества и осудил его к трём годам тюрьмы. По версии следствия, под его руководством компания не доплатила в казну 7 миллионов рублей. Следователи передали в суд дело по обвинению директора ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» в неуплате налогов. Предпринимателя подозревают в том, что он, занимаясь бухгалтерским учётом, не правильно рассчитывал и уплачивал налоги.— В период с 1 марта 2014 года по 30 июня 2015 года компания не перечислила в бюджет налог на доходы физических лиц на сумму свыше 7 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы. Эксперты не обнаружили превышения предельно допустимых норм вредных веществ и не могут привлечь руководство предприятия к ответственности. Поля фильтрации завода «Цитробел», фото belpressa.ruВ региональном управлении экологической безопасности провели проверку по жалобам на неприятный запах в разных районах областного центра и определили его источник. По данным «БелПрессы», причиной вони в Белгороде стали поля фильтрации завода «Цитробел». Пробы воздуха эксперты брали и рядом с заводом, и в тех частях города, где запах чувствуется особенно сильно. Качество воздуха проверили в Роспотребнадзоре, но причин для привлечения предприятия к ответственности не нашли.— Берём пробы и в дневные, и в вечерние часы, так как граждане жалуются на ухудшение качества воздуха именно вечером. Мы не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, в том числе и таких как аммиак, сероводород и так далее, — цитирует издание замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Галину Ковалёву. На полях фильтрации «Цитробела» побывали также активисты экологической организации «Зелёный фронт». Они проверяли предприятия в западной части города и выяснили, что причиной вони, на которую уже вторую неделю жалуются горожане, являются поля фильтрации, откуда ветер доносит концентрированный неприятный запах. Западнее этих полей запах отсутствует.— В момент осмотра на полях фильтрации работало несколько человек, они устанавливали трубы, чтобы перекачивать жидкость из одного сегмента поля в другой. Также они бросали в загрязнённую жидкость известь. Один из сегментов поля заполнен до краёв, — сообщает пресс-служба «Зелёного фронта».Фото пресс-службы «Зелёного фронта»По словам координатора белгородского отделения «Зелёного фронта» Кирилла Болгова, концентрация неприятного запаха вызывает тревогу. — Похоже, технологию на этот раз грубо нарушили. Мы направили обращения в надзорные органы, — рассказал Кирилл Болгов.В мэрии знают об источнике неприятного запаха. По крайней мере, об этом 30 марта на встрече с активистами 23-его округа Белгорода заявил депутат Артём Рязанов.— Была сессия горсовета, и мэру тоже был задан этот вопрос (об источнике неприятного запаха в городе — прим. ред.), и мэр сказал, что будет ставить вопрос о прекращении деятельности этого предприятия (Белгородский завод лимонной кислоты «Цитробел» — прим. ред.) и этого производства, — сказал Артём Рязанов.В пятницу, 31 марта, пресс-служба администрации Белгорода уточнила, что речь идёт не о закрытии завода, а о принятии мер вплоть до приостановки деятельности предприятия, пока руководство завода не устранит все причины возникновения неприятного запаха.Напомним, в 2011 году завод «Цитробел» уже признавали источником плохого запаха в Белгороде. Роспотребнадзор и местные власти требовали от «Цитробела» провести реконструкцию очистных сооружений — в противном случае заводу грозило закрытие. На реконструкцию очистных сооружений в 2013 году завод потратил около 160 миллионов рублей. Следственный комитет России объединил дело против белгородского депутата с делом бывшего генерального директора «МРСК Центра» Евгения Макарова. В среду, 1 июля, СК России сообщает о предъявлении обвинения бывшему управляющему директору ОАО «Белгородэнерго» Виктору Филатову по статье Уголовного кодекса «Организация присвоения денежных средств в особо крупном размере». Помимо Филатова, обвинение предъявлено руководителям ОАО «КорСсис» Станиславу Милькину, Павлу Тищенко, а также Александру Пивоварову и Алексею Зеленскому. Им инкриминируют «Пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере». По ходатайству следствия суд избрал всем пяти мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу. — Это уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении бывшего генерального директора «МРСК Центра» Евгения Макарова, который ещё в 2013 году, не дожидаясь следственных действий, скрылся от правоохранительных органов. Как полагает следствие, всего в результате действий Макарова «МРСК Центра» был причинён ущерб на сумму не менее 880 миллионов рублей. Обстоятельства преступлений, к которым причастен Макаров, продолжают устанавливаться, — сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По версии следствия, обвиняемые причастны к незаконному выводу в 2008–2010 годах не менее 240 миллионов рублей из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» (50,23 процента акций принадлежат Российской Федерации) в ОАО «КорСсис», в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем. В 2008 году часть высококвалифицированного персонала ОАО «Курскэнерго» противоправно перешла в Курское отделение ОАО «КорСсис». Таким образом, соучастники умышленно обременили ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» договорными обязательствами перед полностью подконтрольным им ОАО «КорСсис», в результате похитив вышеуказанные денежные средства.Напомним, об аресте Виктора Филатова стало известно 30 июня. Этой зимой агрохолдинг выпустил сразу несколько новых продуктов в потребительской упаковке. Агрохолдинг «Мираторг» начал выпускать фирменные свиные рёбрышки «К пиву». Компания продолжает обновлять свою продуктовую линейку в потребительской упаковке: ранее агрохолдинг стал продавать шницель в панировке, фрикадельки и «мраморные» стейки. Новые рёбрышки готовят по фирменной рецептуре. — Несомненно, такое блюдо станет главным на любом застолье. Ароматные, обладающие удивительным вкусом, простые в приготовлении, свиные рёбрышки способны превратить ежедневный ужин в изысканную трапезу, — прокомментировали в пресс-службе «Мираторг-Белгород». Иллюстрация 5paketov.ruНа правах рекламы За полгода в межобластной ветеринарной лаборатории выявили 57 случаев заражения у собак и кошек. За шесть месяцев 2015 года в Белгородской области выявили 88 случаев заболевания бешенством. Специалисты вирусологического отдела межобластной ветеринарной лаборатории проверили 263 пробы от домашних и диких животных из 22 районов области. В большинстве случаев бешенство выявлено у домашних животных — собак, кошек и крупного рогатого скота, причём у собак и кошек — 31 и 26 соответственно.В ведомстве отмечают, что в прошлом году бешенством чаще болели дикие животные — 29 случаев. В меньшем количестве было выявлено бешенство среди собак — 20 случаев и кошек — 12 случаев. В 2014 году было проанализировано 256 проб. Судья оставила иск «технолога» без рассмотрения, так как истец дважды не явился в суд, а ответчики не стали настаивать на рассмотрении дела по существу. Во вторник, 28 февраля, в Белгородском районном суде судья Светлана Марковская вынесла решение об оставлении иска БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу, редакции газеты «Житьё-Бытьё» и бывшим студентам вуза без рассмотрения. Такое решение было принято, так как представитель истца дважды не явился на заседание и не уведомил о причине своей неявки. Судья Светлана Марковская, фото Владимира Корнева— Судебное разбирательство было инициировано белгородским вузом, представители которого по непонятным нам причинам проигнорировали два последних судебных заседания. Если истец считает, что ему не нужно судебное решение по существу, то мы не видим необходимости настаивать на рассмотрении иска. Я как представитель блогера Сергея Лежнева довольна таким решением... Такие случаи, когда истцы не являлись суд, у меня были дважды. Это был мэр Воронежа и ещё кто-то — публичные лица, которые войдя в процесс, поняли, что они поторопились. Это очень удобный, легальный и красивый способ. То есть когда человек не приходит в суд, это всегда лучше, чем он публично скажет «Я был не прав, я отказываюсь». Поэтому оставление без рассмотрения, как правило, тогда случается, когда люди понимают, что процесс, может, в какое-то русло зашёл, в котором дальше не нужно продолжения, или они поторопились вообще с подачей иска, или они понимают, что не выиграют, — рассказала журналистам старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова, которая представляла в суде интересы белгородского блогера.Своё мнение о решении судьи высказал и Сергей Лежнев, который на последнее заседание не смог явиться сам. — Мы полностью согласны с этим решением... Я неоднократно говорил, что на сегодняшний день идёт проверка, проводимая УМВД города Белгорода. Пусть эта проверка устанавливает, были эти факты или нет, — заявил Сергей Лежнев. Напомним, что причиной для судебного разбирательства стали посты Сергея Лежнева в блоге, в которых он приводил результаты своего расследования о якобы наличии «серых схем» со стипендиями в БГТУ имени Шухова. Редакция газеты «Житьё-Бытьё» тоже опубликовала два материала, в которых рассказала о расследовании блогера. Руководство «Технолога» посчитало публикации в блоге и в газете порочащими деловую репутацию вуза, поэтому обра