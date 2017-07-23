В Белгородской области грузовой поезд сбил мужчину

В субботу, 22 июля, поздно вечером в Алексеевском районе на станции Алексеевка грузовой поезд, который ехал из Лисок в Валуйки, сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области.
По информации ведомства, в результате ДТП есть пострадавший, а поезд без задержек продолжил ехать по запланированному маршруту.
На месте происшествия работали восемь человек и три машины спасателей.
— Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей, - напоминают в пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области.