По
сообщению
«БелПрессы», инцидент произошёл на
железнодорожной станции
Новый Оскол в воскресенье, 16 июля.
Двое
подростков пытались вечером залезть на крышу
грузового состава. Школьники не знали,
что вагон находится под напряжением. После удара током пострадавший 13-летний мальчик попал в
реанимацию с 80 процентами ожогов тела.
В Новом Осколе школьника ударило током на крыше поезда
Подросток находится в реанимации.
По
сообщению
«БелПрессы», инцидент произошёл на
железнодорожной станции
Новый Оскол в воскресенье, 16 июля.
Двое
подростков пытались вечером залезть на крышу
грузового состава. Школьники не знали,
что вагон находится под напряжением. После удара током пострадавший 13-летний мальчик попал в
реанимацию с 80 процентами ожогов тела.
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