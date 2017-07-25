​В Белгородском районе в реконструкции событий 1919 года будет участвовать конница

В Белгородском районе, 29 июля, в субботу покажут реконструкцию боёв гражданской войны 1919 года. Об этом на брифинге рассказал Давид Бузиашвили, заместитель начальника департамента экономического развития региона. Организацией реконструкции займутся военно-исторические клубы из Московской области, которых поддержала администрация региона.
Реконструкторы покажут события Гражданской войны 1919 года, когда летом на территории области Красная армия столкнулась с «белыми». В показательных боях реконструкторы будут использовать холостые патроны и пиротехнику. Известно, что в боях будет участвовать конница.
— Планируем привлечь конницу, без которой не обходилось в то время. В самих действиях животные участвовать не будут. Это скорее фон, который поможет воссоздать атмосферу того времени, — объяснил заместитель начальника департамента экономического развития — начальник управления промышленности и предпринимательства Давид Бузиашвили.
Реконструкцию проведут рядом с селом Новая деревня в 15 километрах от областного центра. Добраться до места можно на машине по трассе М2 на пути из Белгорода в Харьков. Поворот в деревню будет после посёлка Майский перед поворотом на Весёлую Лопань (на дороге установят указатели — прим. ред.). Для машин предусмотрели парковку. На общественном транспорте можно доехать от остановки «Стадион» на автобусе № 132 и № 142 (остановка — поворот на Весёлую Лопань).
Реконструкция начнётся в 14:00 и продлится около часа. Однако организаторы поясняют, что до и после показательных боёв на площадке будет работать общепит и развлекательные зоны. Для зрителей проведут интеллектуальные конкурсы и разыграют среди них призы. Участники реконструкции будут общаться со зрителями, рассказывать о своих образах и фотографироваться с желающими. В областной администрации планируют, что посмотреть на бои приедет около 3 тысяч человек.