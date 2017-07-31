Белгородские аграрии взяли более 1,5 миллиарда кредитов на льготных условиях

Белгородский филиал Россельхозбанка с начала этого года выдал предпринимателям более 7,5 миллиарда рублей. Из этих денег аграрии получили 4,8 миллиарда рублей, причём 1,6 миллиарда — по программе льготного кредитования, где ставка по кредиту составляет не больше пяти процентов годовых. Больше об этой программе можно узнать здесь, а познакомиться с первым героем партнёрского проекта «Агрошкола» можно тут.
Как сообщают в пресс-службе банка, чаще всего белгородские аграрии берут деньги на сезонные полевые работы. В первом полугодии на это цели предприниматели получили около 1,8 миллиарда рублей.