Белгородские аграрии взяли более 1,5 миллиарда кредитов на льготных условиях

Дети читали стихи, пели песни и показывали постановки, посвящённые Дню Победы. В Белгороде в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошёл концерт, посвящённый приближающемуся празднику 9 Мая, который помог организовать профсоюз «Правда». На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Дети читали стихи, пели песни и показывали постановки, посвящённые Дню Победы. После концерта воспитанники центра и гости праздника пообедали полевой кашей в яблоневом саду. Центру на Крейде давно помогает профсоюз «Правда» — «правдивцы» дарят детям подарки на дни рождения, поздравляют с праздниками. А 6 мая для них организовали экскурсионную поездку в музей-заповедник «Прохоровское поле». — Я часто общаюсь с ребятами из этого реабилитационного центра, знаю их таланты и таланты их педагогов. Они наши друзья. На сегодняшнем концерте были подростки, которые уже понимают, что такое война, и были совсем маленькие дети, которые ещё не понимают этого. Но я считаю, что когда дети исполняют песни военных лет, читают стихотворения и участвуют в тематических постановках, у них складывается представление о тяготах войны, о том, кто в ней победил и как надо относиться к Великой Победе. Наша задача — говорить правду о Великой Отечественной войне, помнить, что обязаны великому поколению Победителей мирной и свободной жизнью, — сказал Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда». «Фонаря» Областной социально-реабилитационный центр открыли в 1999 году. В него попадают дети от трёх до 18 лет, у которых есть серьёзные проблемы в семье. Если сложная ситуация разрешается, ребёнка возвращают домой в семью, если нет — его забирают в детский дом. За 18 лет реабилитацию здесь прошли около четырёх тысяч детей. Исполнительный директор Фонда содействию реформированию ЖКХ рассказал, почему подрядчиков не допускают к конкурсу, что делают с неплательщиками и кто может рассчитывать на льготы. — В прошлом году было отремонтировано 106 домов. В 2015 году программой предусмотрен капитальный ремонт 202 многоквартирных домов в 21 муниципальном округе Белгородской области. Общая стоимость программы — 1 миллиард 599 миллионов. 98 домов на сегодняшний день имеют свои счета. Они хотят ремонтировать свои дома собственными силами, и я думаю, что это правильное решение. У этих домов неплохие показатели по собираемости. В основном они в хорошем техническом состоянии, — рассказал исполнительный директор Фонда содействию реформированию ЖКХ Белгородской области Леонид Белоковаленко.В этом году жители региона более активно и регулярно платят за капремонт. На неплательщиков власти подают в суды. — По итогам 2014 года уровень сбора на капительный ремонт составил 87,4 процента. На сентябрь 2015 года он достигает 87 процентов. Но планка у нас 95 и более процентов. С неплательщиками мы достаточно неплохо ведём претензионно-исковую работу: сейчас в судах порядка 2 тысяч исков к неплательщикам, порядка 600 исков, по которым уже приняты решения в нашу пользу. Проигранных дел пока нет, потому что обязанность взносов за капитальный ремонт на собственников возлагает «Жилищный кодекс», и наши действия полностью законны. Пока мы изымаем только то, что люди задолжали, хотя закон предусматривает и пени.«По судебным искам сегодня взыскано порядка 3,5 миллиона рублей. Но всё-таки на сегодняшний день есть проблема собираемости. В Старом Осколе, например, собираемость около 80 процентов. Хотя рано говорить о каких-то аутсайдерах и чемпионах в этом списке, потому что год ещё не завершён. Сейчас и в областном центре есть определённые проблемы по сбору платежей за капремонт».Белоковаленко рассказал, что фонд предъявляет жёсткие требования к строительным компаниям, которые делают ремонты. — У организаций, участвующих в конкурсе, должен быть определённый штат сотрудников, опыт работы, объекты, рекомендательные письма. Мы отбираем лучшие организации, затем проводим с ними разъяснительную работу, приглашаем их на собрания граждан, где они высказывают свои сомнения, недовольства, либо, наоборот, хвалят строительные компании. «На сегодняшний день правила отбора подрядных организаций составлены в полном соответствии с законом, чтобы не перегнуть палку с антимонопольным законодательством. Препятствием для участия в конкурсе является просрочка по выполнению обязательств. В 2014 году таких компаний было четыре, в этом году они уже не участвуют». — Что касается нарушения сроков сдачи объектов, то все подрядчики, участвующие в программе капремонта, внесли залог для гарантии исполнения своих обязательств. Это 30 процентов от стоимости договора. Деньги вносятся перед заключением подрядного договора на специальный счёт регионального оператора. Штрафы для подрядчиков составляют 0,3 процента за каждый день просрочки от общей стоимости договора. В 2014 году мы удержали с подрядчиков около 7 миллионов рублей.«Подрядчиков достаточно много. Сегодня на объектах работает более 2 тысяч человек, 73 организации на территории области. Это преимущественно местные, хорошо зарекомендовавшие себя организации».Районные власти получили возможность менять очерёдность ремонта домов по своему усмотрению, но для этого должны быть серьёзные основания. — Муниципальные образования составляют реестр домов, которые участвуют в программе капремонта. Большинство домов в Белгороде, Белгородском и Шебекинском районах, Старооскольском и Губкинских городских округах. В остальных районах немного поменьше. В случае изменения очередности ремонта создаётся комиссия и принимается окончательное решение.«Сегодня средств для осуществления программы у нас хватает, есть и приходящие остатки (экономия с прошлого года), которые составляют порядка 150 миллионов рублей». По словам Белоковаленко, несколько домов ремонтируются с использованием инновационных технологий. — Речь идёт о материалах, например, с увеличением срока обслуживания. Но массово мы их не применяем. Мы сделаем сейчас такие пробные дома и посмотрим, как они себя будут вести. Мы тут не можем рисковать, потому что это деньги собственников и строителей, а сверхновые материалы должны себя зарекомендовать. «Мы мониторим рынок строительных материалов и услуг. В 2015 году можно назвать всего несколько позиций из строительных материалов, которые подорожали. Я не замечал подорожания строительных материалов, и на рынке услуг цена тоже, по-моему, не подросла. Конечно, мы поддерживаем программу импортозамещения, стараемся работать с отечественными производителями. Мы привлекаем производителей Белгородской области, в том числе, металлоизделий, шифера, фасадных красок».— Размер взноса на капитальный ремонт устанавливается ежегодно распоряжением губернатора, учитываются также рекомендации Министерства строительства. Сейчас стоимость ремонта одного дома осталась приблизительно такой же, как в прошлом году. Есть некоторое удорожание в рамках рефинансирования.«В этой программе есть и льготные категории граждан. Думаю, основной шаг в отношении этой категории будет такой — предоставление комплексных льгот Минстроем. Возможно, в будущем году льготная категория граждан будет расширена. Возможно, это будут пенсионеры, одинокие люди, лица какого-то определённого возраста. Всё это находится в разработке у Министерства строительства».— В 2014 году с качеством работ всё было сложнее, а в этом году всё меняется в лучшую сторону. Люди сами стали более сознательными — следят за качеством выполнения работ. Мы активно работаем с обращениями граждан по вопросу качества выполнения работ. В этом году их было порядка 60: 45 из них удовлетворены, а 15 находятся на рассмотрении. Эти обращения помогают нам понять, как выполнены работы. Контроль качества со стороны собственников — это дополнительная помощь.«В ходе капитального ремонта выявляются в основном незначительные нарушения. На них указывают техническому подрядчику, и он их, как правило, устраняет. Например, плохо запенены окна или покрашены фасады. Каких-то критичных нарушений нет. Комиссия просто не примет недолжным образом выполненные работы». В Белгороде недавно открылись несколько клубов виртуальной реальности. Корреспондент «Фонаря» сходил в клуб In Game, узнал, что такое VR-шлем, и на деле проверил, чем он отличается от других игровых консолей. Последние 5-10 лет развития индустрии компьютерных игр мы в основном видели только улучшение графики и усложнение сюжетных линий. Чтобы поиграть во что-то новенькое, приходилось чуть ли не каждый год менять «железо» на своём персональном компьютере, а потом наступало разочарование, потому что ощущения от игры не были насколько острыми и новыми, как думал изначально, да и мысль, что ты уже это где-то видел, не отпускала от игры к игре. Да, появлялись новые консоли, контроллеры и много других приспособлений и технологий, но они либо были улучшением прежних версий, на которые ещё не вышли достойные игры, либо, как, например, Nintendo Wii (игровая приставка 7-го поколения фирмы Nintendo — прим. ред.), по факту не оправдали надежд, которые на них возлагали разработчики.Фото предоставлено In Game И вот, не так давно, появились шлемы виртуальной реальности. Если у вас есть знакомые геймеры, то, скорее всего, вы слышали о достоинствах и недостатках VR (Virtual reality, искусственная реальность — прим. ред.). И вроде ещё никто не играл, шлем не надевал, но VR уже роют могилу рядом с Wii. Насколько такие прогнозы могут оправдаться? *** Мы встретились с владельцем клуба виртуальной реальности In Game Владом Шаталовым, чтобы разобраться, что такое VR и узнать, насколько оправданы опасения и «пророчества» о судьбе новой технологии. — Есть ли ещё клубы виртуальной реальности в Белгороде? — Насколько я знаю, кроме нашего есть ещё два клуба, но в том, что в центре города, совсем мало места, а [в клуб] на Харгоре нельзя прийти с друзьями, потому что там практически негде ждать, пока кто-то наиграется. Шлемы вроде у всех одинаковые, но у нас уютнее, чем в других клубах, и есть зона отдыха, где можно подождать своей очереди. — Я слышал, что в ТРЦ «МегаГРИНН» тоже есть VR-шлемы. Чем они отличаются от ваших? — В шлемах, которые там, невозможно контролировать процесс игры — ты можешь только смотреть. У нас можно полностью взаимодействовать с виртуальной реальностью, перемещаться в ней, брать предметы, делать, что хоч