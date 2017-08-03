В Белгородской области кандидаты в губернаторы рассказали, сколько планируют потратить на выборы

Евгений Савченко потратит на свою избирательную компанию 17,5 миллиона рублей. Сейчас это в несколько раз больше, чем у трёх остальных кандидатов в губернаторы вместе взятых. Данные избирательного фонда партий опубликовала «БелПресса» со ссылкой на облизбирком.
Действующий губернатор области будет тратить деньги из бюджета «Единой России». Партия уже перевела деньги на избирательный счёт Савченко. Известно, что 16 тысяч из этой суммы кандидат потратил на сбор подписей депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр.
2,613 миллиона рублей перевела партия ЛДПР своему кандидату Константину Климашевскому. Ещё 16 тысяч внёс сам социал-демократ и уже потратил эти деньги также на сбор подписей депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр.
Станислав Панов, кандидат от КПРФ, потратит на выборы, как минимум, 300 тысяч рублей. Эти деньги на его избирательный счёт перечислила партия. Кандидат коммунистов уже потратил 10 тысяч на сбор подписей депутатов и почти 168 тысяч на печать агитационных материалов.
Кандидат от «Партии ветеранов России» Эдуард Чаусов пока тратит только свои деньги на избирательную компанию. На счету у политика было 20 тысяч рублей, из которых почти 17 он потратил на сбор подписей.
Напомним, что изначально заявки на участие в выборах губернатора Белгородской области, которые пройдут 10 сентября, подали шесть кандидатов. Подробнее о них можно прочитать в нашем материале. Позже региональный избирком объявил, что два кандидата не прошли стадию выдвижения и не будут участвовать в выборах. Речь идёт о представителях партий «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия». В «Справедливой России» кандидат сам отказался от участия в выборах и не стал комментировать своё решение. А депутат «Гражданской платформы» Андрей Маликов, который не прошёл муниципальный фильтр, рассказал, что сначала депутаты его якобы устно поддержали, но потом почему-то отказались от своих обещаний.