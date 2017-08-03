В Белгородской области заработал обновлённый сайт «Народной экспертизы»

В Белгородской области запустили обновлённый сайт проекта «Народная экспертиза». Теперь жители области могут оставлять свои жалобы, критические отзывы, идеи и оценки на сайте с современным интерфейсом, а регистрация здесь займёт не более минуты. Обновлённый сайт во многом теперь похож на сайт проекта «Активный горожанин» администрации Белгорода.
— Мы ввели развёрнутый классификатор сообщений на этом сайте. Все проблемы поделены на 13 крупных сфер: дороги, ЖКХ, социальная сфера, связь, стройплощадки и так далее, — рассказал начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества института региональной кадровой политики Дмитрий Ермолаев.
По словам Ермолаева, обращения граждан обязательно будут отображаться на интерактивной карте. Жалобы граждан будут рассматриваться не более 30 дней, а к обращениям можно прикреплять фотографии и геометки. Кроме того каждое обращение можно будет отправить на доработку, если ответ на него не удовлетворит гражданина. Проект также уже появился в мобильных приложениях для iOS и Android.
— Разработка данного ресурса была из внебюджетных источников: бюджетных денег не было потрачено ни копейки, — заявил начальник управления информационных технологий и связи Евгений Мирошников.