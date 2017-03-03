В Белгородской области на заседании правительства назвали главные источники загрязнения воздуха

В пятницу, 3 марта, на заседании правительства заместитель губернатора Станислав Алейник рассказал об основных источниках загрязнения воздуха в регионе. Чиновник со ссылкой на данные Минприроды отметил, что первое место здесь занимает автотранспорт.
— Около 60 процентов всех загрязняющих веществ попадает в воздух с выхлопными газами машин. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферы на территории области остаются железорудные предприятия и металлургическая промышленность, — сказал Станислав Алейник.
Также он заявил, что в регионе намерены создать сеть газонаполнительных компрессорных станций, чтобы в дальнейшем перевести автотранспорт на газовое топливо. Вице-губернатор рассказал и о специальных мерах, которые применяют на Стойленском и Лебединском ГОКах для снижения воздействия на окружающую среду. В частности, сейчас на Стойленском ГОКе испытывают систему пылеподавления, которая позволит уже через год снизить количество пыли в санитарно-защитной зоне предприятия на 99 процентов.