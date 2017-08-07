На Стойленский ГОК поступили новые установки пресс-валкового дробления

На Стойленском ГОКе продолжают внедрять технологию пресс-валкового измельчения руды. На двух секциях фабрики установят четыре пресс-валка. Сейчас для них строят производственные корпуса. Их работа увеличит мощность каждой секции в среднем на 10-12 процентов. Также это позволит заметно снизить потребление энергии, мелющих шаров и броней.
Пресс-валки уже устанавливали на фабрике в 2016 году. Четыре пресс-валка на двух секциях повысили производственную мощность каждой на 12,5 процента.
— Внедрение пресс-валкового измельчения руды на 1 и 4 секциях обогатительной фабрики Стойленского ГОКа обеспечило нам прирост производства концентрата на 1 миллион тонн в год. Пресс-валковая технология доказала свою эффективность и надёжность, поэтому руководством группы было принято решение продолжить проект и оснастить установками HPGR оставшиеся секции 2 и 3 — это должно добавить СГОК около 800 тысяч тонн продукции в год. Комплекс этих и других мероприятий позволит нам к 2018 году увеличить мощности по добыче и переработке железной руды до 37 миллионов тонн, производство концентрата — до 17,4 миллиона тонн в год. Это на 100 процентов закроет потребности группы в железорудном сырье. Инвестиции в установку валковых дробилок, а также в увеличение добычи на карьере составят 4,5 миллиарда рублей. Это самый значимый из оставшихся инвестиционных проектов Стойленского ГОКа в рамках Стратегии 2017 Группы НЛМК, — рассказывает вице-президент по инвестиционным проектам НЛМК Константин Лагутин.
Справка «Фонаря»
Валковые
дробилки высокого давления (HPGR1) или
«пресс-валки» устанавливаются в
дополнение к традиционным конусным
дробилкам и шаровым мельницам. Один
пресс-валок заменяет две дробилки. Под давлением в потоке руды
между валками HPGR происходит процесс не
только дробления, но и разрушения
кристаллической структуры сырья. Таким
образом, последующие переделы Стойленского
ГОКа получают гораздо более «податливую»
руду для дальнейшего измельчения. В
результате повышается их сквозная
производительность и достигается
значительная экономия ресурсов
— дробящих
шаров, броней, электроэнергии.
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