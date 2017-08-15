Белгородские предприниматели могут подключить «Управляемый Wi-Fi»

Компания «Ростелеком» разработала новую программу для удобной раздачи Wi-Fi гостям и посетителям заведений и предприятий Белгорода. С помощью «Управляемого Wi-Fi» можно управлять настройками сети, оформить корпоративную web-страницу предприятия, разместить необходимую рекламу и любую другую информацию.
На главной странице пользователя при подключении к сети будет появляться корпоративное приветствие и справочная информация заданная владельцем гостевой зоны Wi-Fi. Получить доступ и авторизоваться в сети гости смогут с помощью SMS кода-активатора.
— Наша услуга ориентирована, в первую очередь, на компании, работа которых напрямую связана с предоставлением услуг: кафе и рестораны, гостиницы и кинотеатры, салоны красоты и фитнес-клубы. Бесплатный Wi-Fi для клиентов делает бизнес успешнее, повышает лояльность клиентов и приводит к увеличению среднего чека, — отмечает Павел Зеленин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».
«Управляемый Wi-Fi» не требует установки специального оборудования, его предпринимателям предоставит компания «Ростелеком». Специалисты установят одну или несколько точек доступа и настроят их. Для этого нужно заполнить заявку на сайте «Ростелекома» или просто заключить договор на оказание услуг у менеджера компании, оплатив только организацию сети и интернет. Рассылка пользователям SMS с паролем будет осуществляться бесплатно.
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