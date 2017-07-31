В 164 сёлах Белгородской области появятся зоны с бесплатным Wi-Fi

Полиция в Корочанском районе задержала 28-летнего местного жителя, на которого пожаловалась мать ребёнка. Полиция в Корочанском районе задержала 28-летнего мужчину, которого подозревают в насилии над трёхлетней дочерью его знакомых. На него завели уголовное дело за «Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В УМВД по Белгородской рассказали, что в полицию обратилась мать ребёнка. По версии следствия, ранее судимый мужчина пришёл в гости к своему другу, который живёт с женой и дочерью. Будучи пьяным и воспользовавшись отсутствием родителей девочки, он «совершил насильственные действия сексуального характера». Девочка рассказала о произошедшем матери. Правоохранительные органы проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям. На данный момент ему грозит до 15 лет лишения свободы. 10 миллионов десятирублёвок отчеканят в рамках серии «Российская Федерация». Центробанк России в 2016 году выпустит монету в честь Белгородской области. Планируется отчеканить 10 миллионов десятирублёвок. В серии «Российская Федерация» выпустят также монеты, посвящённые Иркутской и Амурской областям. Напомним, ранее в серии «Города воинской славы» Центробанк выпустил монеты в честь Белгорода и Старого Оскола. Два года аналитическое агентство ComNews Research анализировало рынок мобильных услуг России. Тарифы альтернативного оператора мобильной связи Tele2 признали самыми выгодными в категории «средняя корзина». Два года исследованием рынка мобильных услуг России занималось аналитическое агентство ComNews Research, которое опубликовало результаты работы. Для анализа стоимости корзин мобильных операторов выбирается самый выгодный действующий тариф оператора для каждого уровня потребления — низкого, среднего и высокого. На основании этой методологии сформировали три корзины потребления — «малую», «среднюю» и «дорогую». — Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории «средняя корзина». Так, стоимость набора мобильных услуг для частных клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33 процента ниже среднего значения по стране. Оператор также стал лидером по количеству регионов, в которых компания предлагает самые выгодные цены в рамках «средней» и «дорогой» корзин. Это 54 и 51 субъект Российской Федерации соответственно, что составляет 68 процента и 61 процента от общего числа регионов, рассматриваемых в исследовании ComNews Research, — объясняют в пресс-службе Tele2. Ограничение связано со строительством ливнёвки у одного из домов по улице Вокзальной. В Белгороде делают ливневую канализацию для дома № 26 на улице Вокзальной. Из-за этого машины не смогут проехать по участку улицы Вокзальной в районе этого дома с 8:00 5 сентября до 20:00 9 сентября. Для объезда можно будет поехать по Преображенской и Белгородского полка, а дальше повернуть на Белгородский проспект или на улицу Октябрьскую — в зависимости от того, куда вам именно нужно проехать. На женщину, пытавшуюся подкупить сотрудника отдела в Губкине, завели уголовное дело. В среду, 22 июля, прокуратура Белгородской области сообщила о возбуждении уголовного дела на 33-летнюю жительницу Губкина. Женщину подозревают во взяточничестве.По информации прокуратуры, должница по автокредиту пыталась подкупить судебного пристава. Она предложила сотруднику губкинского районного отдела УФССП 10 тысяч рублей за то, чтобы он не арестовывал её автомобиль по требованию банка. Мужчина от денег отказался. Прокуратура направила уголовное дело в суд. Санкция статьи «Дача взятки должностному лицу», по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Семья требовала с муниципалитета 2,5 миллиона рублей и возмещение затрат на проведение похорон. Свердловский районный суд утвердил мировое соглашение между «Белгорблагоустройством» и родителями девочки, погибшей при падении дерева на проспекте Богдана Хмельницкого.— МБУ «Управление Белгородблагоустройство» обязуется возместить родителям погибшего ребенка материальный ущерб и моральный вред в определённой сторонами денежной сумме, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Сумма компенсации не называется, но ранее в суде родители погибшей девочки требовали компенсацию морального вреда в 2,5 миллиона рублей и возмещения затрат на проведение похорон. На первом и единственном судебном заседании 3 июня представитель ответчика заявлял, что «запрошенная сумма чрезмерна и не отвечает предъявленным требованиям». По его словам, к гибели девочки привело «сочетание зловещих условий». Под конец заседания представитель «Белгорблагоустройства» заявил, что получил смс от мэра Константина Полежаева и попросил перерыв для заключения мирового соглашения. Адвокат белгородского депутата обжаловал арест своего подзащитного. Во вторник, 14 июля, стало известно о приостановке голодовки Виктором Филатовым. Белгородский депутат и предприниматель принял такое решение из-за ухода в отпуск руководителя следственной группы. Сейчас следственные действия с участием Филатова не проводятся.Адвокат Филатова сообщил, что обжаловал арест своего подзащитного в Московский городской суд и прокомментировал «Фонарю» информацию о том, что его подзащитный якобы «сотрудничает со следствием».— Слово «сотрудничает» означает, что у нас открытая позиция. Мы даём показания, но вину в предъявленном обвинении не признаём. Мы представляем доказательства, представляем документы в обосновании своей позиции, но вину не признаём. На данный момент дата заседания Мосгорсуда по жалобе защиты ещё не назначена. Защите белгородского депутата также неизвестна дата выхода из отпуска руководителя следственной группы. Напомним, 30 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Филатова. Гендиректор «АльтЭнерго» заявил, что считает дело сфабрикованным.Филатова обвиняют в организации растраты денежных средств, незаконно выведенных из филиалов ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» («МРСК Центра и Северного Кавказа»). Кроме Виктора Филатова, 29 июня из Белгорода в Москву были доставлены экс-глава ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислав Милькин, экс-директор по персоналу «Белгородэнерго» и «КорСсис» Алексей Зеленский, бывший финансовый директор «КорСсис» Павел Тищенко и бывший председатель совета директоров «КорСсис» Александр Пивоваров. Всем им предъявлено обвинение по статье «Пособничество в крупной растрате». Следователи получили результаты проверки облздрава, которая не нашла нарушений в действиях врачей. В понедельник, 18 июля, руководитель следственного управления СК РФ по Белгородской области Александр Сергеев прокомментировал расследование уголовного дела по факту гибели пациента горбольницы № 1 Белгорода. В частности, он рассказал, что следствие получило результаты служебной проверки, проведённой областным департаментом здравоохранения. В ведомстве не нашли нарушений в действиях врачей. Александр Сергеев пояснил, что сейчас проводятся все необходимые проверки, допрашиваются врачи, проводятся все мероприятия, необходимые для установления полной картины произошедшего. По словам руководителя регионального СК, итоги проверки департамента здравоохранения не повлияют ни на ход следствия, ни на результаты расследования.Александр Сергеев также заявил, что в последнее время участились случаи жалоб на действия врачей. Он напомнил, что сейчас расследуется уголовное дело по факту гибели пациентки городской больницы № 1 в Белгороде, а в Алексеевке двух хирургов обвиняют в смерти пациента из-за неправильного диагноза. Напомним, в ночь с 7 на 8 мая в Белгороде в городской больнице № 1 умер 38-летний мужчина. По словам его родственников, в течение нескольких часов врачи отказывались его госпитализировать. По предварительным данным, причиной смерти стала тотальная двусторонняя пневмония. Мужчина угрожал водителю пневматическим пистолетом и требовал отдать выручку. В Старом Осколе полицейские задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в разбое с применением оружия. В полицию обратился 21-летний студент, который подрабатывал водителем службы доставки роллов. В одном из дворов к нему в автомобиль подсел мужчина и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал отдать все деньги. Молодой человек послушался, но решил обхитрить угрожающего, поэтому предложил ему принести ещё выручку из торговой точки. Мужчина обрадовался предложению и остался дожидаться водителя в машине доставки. Парень же пошёл не в торговую точку, а в ближайший отдел полиции, откуда к машине отправили наряд ППС. Приехавшие полицейские задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Сейчас на старооскольца завели уголовное дело за разбой с применением оружия. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Впервые региональное управление ГИБДД УМВД России организовало полицейский биатлон. Лучшие представители всех районных подразделений два дня соревновались в нескольких дисциплинах. В первый день биатлона ГИБДД автоинспекторов проверили на знание правил и законов, необходимых для служебного пользования. Также полицейские участвовали в огневой подготовке в тире, где демонстрировали теоретические знания оружия и техник стрельбы и показывали владение практическим навыком. Для сотрудников провели и спортивные состязания, где они соревновались в подтягиваниях, челночном беге и владением приёмами борьбы.— Инспекторам приходится иметь дело с нерадивыми водителями, поэтому важно быть готовыми ко всему, — объясняют участники соревнований.Особым моментом стал «зачёт» по регулированию дорожного движения.Завершением первого дня соревнований стал городской квест: полицейские выполняли задания на время и скорость. Кому-то досталось задержание нарушителя, а кто-то должен был оформить протокол дорожно-транспортного происшествия.Кульминацией всего соревнования стал биатлон, который провели 30 июня на трассе автоспортивного комплекса «Вираж».— В соревнованиях участвуют лучшие сотрудники госавтоинспекции по Белгородской области: по результатам оперативной служебной деятельности, по психоэмоциональному портрету, по служебной подготовке, по боевой подготовке — это элита ГИБДД, — пояснил начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области, полковник полиции Николай Смоляков.