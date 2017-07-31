В 164 сёлах Белгородской области появятся зоны с бесплатным Wi-Fi

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил с 1 августа отменить плату за высокоскоростной интернет в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в российских сёлах. Это предложение Дмитрий Медведев поддержал.
Теперь с начала последнего летнего месяца жители труднодоступных малых населённых пунктов, в которых живут от 250 до 500 человек, которые раньше за доступ к Wi-Fi платили 45 рублей в месяц, будут им пользоваться бесплатно. Как пояснили в пресс-службе Белгородского филиала «Ростелекома», в Белгородской области таких населённых пунктов 164, и они есть в каждом из районов региона. К слову, в этом году компания построила 41 точку доступа к Wi-Fi.
— Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту цифрового неравенства. Мы видим, что в малых населённых пунктах, особенно удалённых, есть ограничения по точкам приёма платежей — там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идём навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным, — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Как заверяют в компании, выход в интернет в таких Wi-Fi-зонах востребован для жителей российских сёл. За полтора года работы таких точек трафик превысил 727 терабайт при скорости передачи данных в точках доступа не менее 10 мегабит в секунду.
Справка «Фонаря»
По состоянию на 30 июня 2017 года в России ввели в эксплуатацию уже почти 4,7 тысячи точек доступа, что составляет больше трети от общего плана. Окончательно проект реализуют к концу 2019 года. В проекте устранения цифрового неравенства задействовали более 9 тысяч человек из 240 предприятий. Для это используют оборудование, кабель и другие материалы российского производства. В пресс-службе «Ростелекоме» сообщают, что построенная по проекту инфраструктура может в дальнейшем использоваться и в других проектах, например, при подключении учреждений здравоохранения к доступу в интернет.