Белгородец стал лучшим каменщиком России

Белгородский каменщик Сергей Пыханов занял первое место на соревнованиях строителей в Москве «Строймастер-2017». Ранее он успешно победил в региональном этапе, а после в ЦФО.
Победитель говорит, что не учился на каменщика, а закончил автотранспортный техникум. В первый раз он пришёл на стройку как разнорабочий, через какое-то время его допустили до каменных работ. Когда прораб увидел результат, он перевёл Сергея в звено комплексной бригады каменщиков, так мужчина постепенно стал каменщиком пятого разряда в Домостроительной компании.
В 2013 году Сергею уже вручали диплом участника «Строймастер-2013» в номинации «Лучший теоретик» на этапе ЦФО. На этом же этапе, но уже в 2014 году он получал звание «Лучший каменщик». В 2014 году фотографию Сергея Пыханова повесили на городскую доску почёта в номинации «Лучший работник строительной организации». В 2015 году Сергей также дошёл до этапа соревнований в ЦФО.
— На финальном этапе в Москве было сложно. Соперники были очень достойные. Я если честно, думал, что даже в тройку не войду, — рассказывает Сергей Пыханов.
Победитель вспоминает, что на практической части соревнований судьи оценивали качество кладки, заполнение швов, расшивку швов, чистоту и множество других критериев. Участникам не рассказывали, где они ошиблись в теоретической части, но Пыханову стало известно, что и в теоретической части он был лучшим.
Cергей работает каменщиком уже десять лет. В ДСК мужчина трудится с 1 сентября 2015 года, сейчас он строит дома на улице Есенина и в микрорайоне «Парковый». В свободное время Сергей занимается реставрацией автомобилей и ездит на спортивном мотоцикле.