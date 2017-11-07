Практика акции «Прав? Да!»: актуальные вопросы от трудящихся белгородских организаций*

Поводы для обращений были разные: сокращение на работе, декретный отпуск, содержание трудового договора, улучшение условий труда, индексация заработной платы, порядок оплаты работы в рамках испытательного срока, работа по патенту, выплата заработной платы после увольнения и сроки выплат, сроки обращения в суд в случае трудовых споров.

Отметим, что в рамках акции «Прав? Да!» белгородцы могли задать свои вопросы на тему защиты прав трудящихся в онлайн-приёмной на сайте профсоюза «Правда», обратившись напрямую в юридический отдел по телефону или на почту профсоюза.

На рассмотрение вопроса по трудовому законодательству, адресованному профсоюзу «Правда», отведено 48 часов. Самое важное то, что эксперты дают компетентный ответ максимально понятный для рядового гражданина. Приведём несколько примеров.

Вопрос: В какие сроки выплачивается больничный, если он был сдан 11 сентября 2017 года?

Ответ: Здравствуйте! Срок оплаты больничного — ближайший день выплаты зарплаты после начисления пособия. Начислить пособие надо в течение десяти дней после того, как вам представят больничный. Например, у вас платят зарплату 22-го и 7-го числа. Работник принёс больничный 9 октября. Значит, начислить пособие надо не позднее 19 октября, а выплатить вместе с авансом — 22 (часть первая статьи 15 ФЗ №255).

Вопрос: Бывший работодатель не выплачивает отпускные после увольнения в течение пяти месяцев. Подскажите!

Ответ: Здравствуйте! Спасибо что обратились к нам. Срок исковой давности по невыплатам один год, то есть заявлять свои требования можно в суде. Есть возможность обратиться в трудовую инспекцию по Белгородской области для проведения проверки по фактам невыплаты переработки.

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Для членов профсоюза предусмотрен ещё один способ обращения — заполнить анкету в письменном виде и опустить её в специальные боксы, которые установлены на предприятиях. Обсуждения актуальных проблем «правдивцев» проходят в формате трёхсторонней встречи инициативной группы членов «Правды», работодателей и представителей профсоюза. Такие встречи уже прошли на трёх белгородских предприятиях, где трудятся члены профсоюза «Правда». В рамках акции поступили вопросы об индексации заработной платы, улучшении условий труда, улучшении качества рабочей одежды и другие

— В рамках акции «Прав? Да!» мы фактически напоминаем белгородцам о первичной функции профсоюза — защите прав трудящихся. Подобные акции будут иметь своё продолжение. На вопрос: «Прав ли работник, что обращается в профсоюз с вопросами, проблемами, предложениями?» — мы отвечаем: «Да!». Наша цель — это профилактика трудовых конфликтов. Мы заинтересованы в стабильном развитии предприятий, росте заработной платы, высоких экономических показателях, увеличении количества рабочих мест в регионе. Именно с этой целью мы организуем трёхсторонние встречи инициативных групп работников, работодателя и профсоюза. В ходе таких встреч ведётся конструктивный диалог, который позволяет решить острые вопросы трудовых взаимоотношений путём разумного компромисса. Благодаря грамотному, взвешенному подходу мы можем решать актуальные вопросы, помогать сотрудникам в случае возникновения разногласий с руководством, — отметил Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».