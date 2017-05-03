Игры российских клубов в Турции отменили из соображений безопасности. В субботу, 28 ноября, Всероссийская федерация волейбола объявила об отмене всех матчей Лиги чемпионов, которые должны были состояться в Турции.— Мы провели переговоры с Европейской конфедерацией волейбола (ЕКВ). По результатам консультаций с нашими руководящими органами решили, что наши команды не смогут поехать на ближайшие игры. Нет возможности кого-то туда посылать, поскольку безопасность и другие факторы не позволяют этого сделать. Принято решение, что наши команды эти игры пропускают. Каким будет решение ЕКВ, перенести или другим образом компенсировать, — будем ждать, — цитирует ТАСС секретаря ВФВ Александра Яременко. ВК «Белогорье» 1 декабря должен был сыграть с «Аркасом» (Измир). Отметим, что отменены также игры «Зенита», который должен был встретиться с «Халкбанком» (Анкара), и московского «Динамо» с «Зираатом» (Анкара). Напомним, после крушения российского самолёта Су-24 на турецко-сирийской границе МИД РФ и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за угрозы безопасности.
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среда, 3 мая
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​Профсоюз «Правда» поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

В рамках программы «Правда Патриот» правдивцы навещают и помогают ветеранам, проводят встречи молодёжи с фронтовиками.

Профсоюз «Правда» вместе с Советом ветеранов Восточного округа Белгорода поздравили с юбилеем Виктора Слюнина, ветерана Великой Отечественной войны. Ему 2 мая исполнилось 90 лет. Во время войны Виктор Кузьмич был радистом-кодировщиком, «минёром», служил в звании старшего сержанта и проводил разминирование территории Белгородской области.

Виктор Кузьмич Слюнин, фото пресс-службы профсоюза «Правда»

— Понимаете, эти люди (ветераны) очень важны для нас. Много внимания не бывает, и кроме дня Победы, есть ещё целый год, когда нужно поддерживать наших ветеранов. С Виктором Кузьмичом это первая наша встреча. Так совпало, что у него сегодня юбилей — 90 лет, ну и понятно, что встреча проходила в преддверии 9 Мая. А вообще мы уже несколько месяцев навещаем ветеранов и приглашаем их на наши мероприятия. Хотим, чтобы фронтовики чувствовали наше внимание не только в мае. Это самое главное — чтобы человек чувствовал себя важным и значимым, — объяснил Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».

Походы в гости к ветеранам — это регулярное направление работы правдивцев. Профсоюз, поддерживая связь поколений, регулярно проводит акции для ветеранов и молодёжи, на которых фронтовики рассказывают ребятам о Великой Отечественной войне. Например, так было, когда «Правда» организовала показ фильма «28 панфиловцев», где до начала картины перед зрителями выступил Александр Сергеевич Поляков — участник Курской битвы, который попал на фронт в 17 лет. А в преддверии празднования Дня Победы правдивцы организовывают патриотическое мероприятие в киноцентре «Русич» и поездку в Прохоровку с посещением музеев.

Фото пресс-службы профсоюза «Правда»

На правах рекламы

Дмитрий Голуцкий

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#ветераны #ВОВ #Сергей Фуглаев
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