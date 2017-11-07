Делегация профсоюза «Правда» поучаствовала в работе форума «Сообщество-2017»*

«Сообщество» — двухдневный форум, организованный Общественной палатой России и приуроченный ко Дню народного единства.

Участие в работе форума принял президент России Владимир Путин. Ещё в 2015 году на форуме «Государство и гражданское сообщество» он отметил, что «необходимо передавать определённые функции государства в некоммерческие организации», потому что они «более чутко относятся к проблемам общества». В 2017 году глава государства подчеркнул, что НКО сегодня выступает надёжным партнёром государства.

— Нынешний форум вновь собрал людей очень деятельных, энергичных со всей нашей огромной страны. Мы безусловно продолжим создавать благоприятные условия для развития НКО. Как вы знаете, за последние пять лет был существенно — в семь раз, — увеличен объём программ президентских грантов для НКО. В общей сложности на эти цели было направлено 22 миллиарда рублей. В региональные реестры поставщиков социальных услуг сегодня внесено уже несколько сотен НКО. Но мы прекрасно понимаем, что это только начало, — нам нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надёжным партнёром государства в социальной сфере, — отметил президент.

Глава государства добавил, что сотрудничество властей регионов с некоммерческими организациями позволит «многое сделать в маленьком посёлке и в большом городе».

Одной из главных тем форума стало усиление социально ориентированных НКО. В центре обсуждения — методики, которые помогут некоммерческим организациям выстраивать партнёрские отношения друг с другом, с государством, укреплять свои позиции. Речь шла о том, как сделать НКО более влиятельным, каким образом они могут наладить прочные отношения с властью и бизнесом.

Делегация профсоюза «Правда» второй раз стала участником масштабного форума. Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» ещё на этапе создания заявил о себе как об организации нового формата, которая объединила в себе функции профобъединения и социально ориентированной НКО. Поэтому обмен опытом, налаживание связей с другими представителями этого социального сектора стало основной целью участия в форуме «Сообщество».

Председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев отметил, что синергия власти и НКО приводит к повышению качества социальной сферы, к достижению востребованных всем обществом результатов.

Одним из направлений профсоюза «Правда» является работа с волонтёрами. Именно благодаря волонтёрам проводятся многочисленные мероприятия профсоюза — с ветеранами, детьми из социальных центров, людьми с особенностями здоровья.

Перспективы развития волонтёрства «правдивцы» обсудили с Артёмом Метелевым — членом Общественной палаты РФ, общественным деятелем, основателем Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

— Последние годы в обществе всё больше говорят о волонтёрстве. Пока мы только начали изучать это направление. Основная мотивация тех, кто занимается волонтёрством, — это жить полной активной жизнью. Поэтому они находят всестороннюю поддержку у государства, — говорит Артём Метелев.

Также удалось побеседовать с заместителем директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Анной Евпак, которая курирует направление патриотического воспитания молодёжи, в том числе и путём организации волонтёрской работы.

Во время участия в пленарной сессии «Диалог сообществ. Гражданское общество будущего: объединяя усилия» делегация профсоюза «Правда» получила важную информацию о том, как некоммерческие организации учатся быть партнёрами бизнеса и власти, а также какой потенциал могут реализовать связи, которые складываются внутри «третьего сектора».

— Некоммерческие организации в РФ прошли путь от непонимания к правильному восприятию их работы, как властями, так и обществом, — считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

Также во время пленарной дискуссии прозвучала информация о том, что узнаваемость НКО растёт за последние годы: 85 процентов населения знают хотя бы одно НКО, одобряют деятельность НКО — более 60 процентов граждан, что на 15 процентов выше, чем в 2016 году.