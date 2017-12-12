Белгородская митрополия и профсоюз «Правда» начали взаимодействие в сфере укрепления православных традиций на Белгородчине*

Идея о взаимодействии Белгородской митрополии, светских властей и общественных организаций в мероприятиях, посвящённых Году экологии, принадлежит митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну. Из множества проектов Владыка благословил устройство часовен на источниках и родниках, в благоустройстве которых потрудились местные жители.

Часовни стали архиерейским благословением и символической наградой за труды по благоустройству природных источников в пяти районах области.

— Одной из главных задач человечества является не эксплуатация Земли, не безудержная гонка за природными ресурсами, а бережное отношение к природе, сохранение её для будущих поколении. Всё, что касается экологии, очень близко сердцу каждого христианина, — отметил митрополит Иоанн.

С инициативой совместной реализации этого проекта по благословению Владыки выступил председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.

— Совместно с Белгородской митрополией мы обращаем внимание людей на важность сохранения природных источников, заботы о них. Часовни рядом со святыми источниками должны стать местом объедения людей, стремящихся сохранить природу родного края, — сказал Сергей Фуглаев.

Родник в селе Старая Безгинка Новооскольского района для местных жителей — особенное место. По преданию, здесь была обнаружена чудотворная икона Святой Параскевы. Всегда многолюдно на святом источнике в дни памяти Параскевы Пятницы и Богоявление.

— Наши односельчане с благоговением относятся к этому источнику, приходят сюда поблагодарить за помощь, которую всегда оказывает Параскева Пятница, набрать святой воды, — рассказывает Любовь, жительница села Старая Безгинка.

Теперь у тех, кто придёт к источнику за водой, будет возможность поставить свечку и помолиться, чему очень рады жители села.

— Хотелось бы поблагодарить всех причастных к этому благородному, достойному делу, а именно митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, председателя профсоюза «Правда» Сергея Ивановича Фуглаева, и всех, кто помог в возведении часовни, — отметила Светлана Набокова, глава администрации Старобезгинского сельского поселения Новооскольского района.

Благодаря помощи профсоюза «Правда» часовня появилась и в Корочанском районе, у охраняемого родника «Монахова криница», расположенного севернее города в пойме реки Короча и являющегося памятником природы регионального значения.

Также место для молитвы обрели бабанинские сельчане Старооскольского округа. Здесь издавна существует традиция крестных ходов к роднику в честь Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение».

— Люди чувствуют в этом месте благодать, приходят и приводят детей. С утра дождь лил, а как батюшки приехали часовню открывать и службу провести — так сразу солнце вышло, — отметил местный житель Николай.

Ещё две часовни установили в Чернянском районе рядом с селом Кочегуры, на роднике Архангела Михаила и в Шебекинском районе на хуторе Гремячем, вблизи родника в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Для жителей хутора часовня — место, куда можно прийти пообщаться с Богом, ведь ближайшая церковь находится в Масловой Пристани, что в восьми километрах от поселения.

— Этот проект будет началом большого пути взаимодействия Белгородской Митрополии с профсоюзной организацией. Дай Бог, чтобы он нашёл отклик в сердцах наших белгородцев, — подытожил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Облагораживание источников, установка новых святынь — не единственное совместное начинание церкви и профсоюза «Правда». У Белгородской митрополии и профсоюза большие планы.

— Я благодарю Владыку Иоанна за предоставленную возможность совершить богоугодное дело. Впереди у нас большие планы, которые найдут своё отражение в социальных проектах, таких как: летний православный лагерь для детей-инвалидов, центр для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и многие другие. С благословения митрополита профсоюз «Правда» продолжит творить добрые дела во благо жителей Белгородской области, — рассказал Сергей Фуглаев.