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В Белгороде прошла демонстрация к 100-летию Октябрьской революции

Региональное отделение КПРФ к празднику организовало шествие по центральным улицам города, вручение комсомольских билетов и концерт в ЦМИ.

В Белгороде в понедельник, 6 ноября, отметили 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.

Главным событием стала праздничная демонстрация по центральным улицам города. В одной колонне от городской администрации к площадке перед парком Победы прошли депутаты КПРФ, общественные организации, жители города и других районов Белгородской области.

— Революция дала нам, нашим детям и внукам жизнь. В те годы всё было бесплатное, а сегодня — платное. Если человек работал очень хорошо, то он мог получать даже больше руководителя, чего не скажешь о нынешнем положении. Раньше собирались толпы людей — от подростков до стариков — на этот праздник. А сейчас многие боятся выходить и говорить своё слово. Это великий праздник, это наша история, наша жизнь, — цитирует ИА «Бел.Ру» жительницу Вейделевского района Татьяну Варламову.

На сцене «Ракушки» несколько белгородцев получили партийные комсомольские билеты.

Также в этот день в Белгороде прошло молодёжное шествие и праздничный концерт в ЦМИ.

Фото: Антон Вергун

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#митинг #Белгород #КПРФ
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