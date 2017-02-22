«МегаФон» планирует построить больше десяти новых станций в белгородских сёлах

В Коломыцевском сельском поселении Прохоровского района на 30 процентов увеличилась территория мобильного покрытия. Там появилась новая базовая станция от «МегаФона». Кроме того, в девяти посёлках и хуторах улучшилось качество голосового общения абонентов оператора — теперь около 1,5 тысячи прохоровчан общаются без голосовых помех.
— Наша компания была и остаётся единственным оператором с надёжной голосовой связью в селе Коломыцево. Мы продолжаем работать над обеспечением услугами связи жителей периферийных районов, и в этом году запланировали строительство больше десятка новых базовых станций в сельской местности. Они не только улучшат качество действующих голосовых услуг, но и обеспечат наших абонентов мобильным 3G-интернетом, — комментирует директор Белгородского отделения «МегаФона» Михаил Туровский.
В 2016 году новые станции «МегаФона» появились в более чем 20 сёлах, деревнях и посёлках региона. Для улучшения качества речи при голосовом общении компания использует инновационную технологию HD-Voice.
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