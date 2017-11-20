​В Шебекинском районе мужчина убил семью кувалдой

В суде рассмотрят дело о жестоком убийстве в Шебекинском районе. В селе Безлюдовка мужчина, который помогал семейной паре по хозяйству, на поле убил кувалдой своих работодателей.



Следователи установили, что летом 2016 года супруги из Безлюдовки арендовали вблизи села земельный участок для выращивания и продажи овощей. С осени того же года у них поселился 56-летний мужчина, не имевший постоянного места жительства, который помогал им по хозяйству и работал сторожем, когда супругов там не было. В начале июля в этом году на обрабатываемом поле работник и глава семьи поссорились. Помощник взял кувалду и убил мужчину. Понимая, что находящаяся там же супруга может обнаружить труп, он убил и её. Уголовное дело следователи передали для рассмотрения в суд.