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В Чернянском районе выбрали главу администрации

Прежний глава Пётр Гапотченко скончался в сентябре 2017 года.

В Чернянском районе 22 ноября на заседании муниципального совета выбрали нового главу района. На должность назначили Татьяну Круглякову, — сообщает ИА «Бел.Ру».

За неё проголосовали все 28 депутатов муниципально совета. За должность главы также боролись глава администрации Прилепенского сельского поселения Сергей Казбанов и главный специалист отдела доходов бюджета администрации района Александр Ивлев. До назначения Татьяная Круглякова работала заместителем главы Чернянского района по экономическому развитию.

Фото пресс-службы администрации Чернянского района

Прежний глава Чернянского района Пётр Гапотченко скончался 24 сентября в возрасте 65 лет. Он управлял районом с 2008 года и его полномочия истекали в январе 2018 года.

Справка «Фонаря»

Татьяна Круглякова в 1984 году закончила Белгородский сельскохозяйственный институт. С 2001 по 2013 Круглякова возглавляла отдел финансов и налоговой политики. А с 2013 года работала заместителем главы Чернянского района по экономическому развитию.

Илья Лядвин

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#Чернянский район #выборы
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