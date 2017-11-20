Белгородские энергетики поддержали проект ветеранских организаций по разведению аистов и скворцов

В Старооскольском районе специалисты филиала МРСК «Центра» — «Белгородэнерго» помогли местной военно-патриотической и ветеранской организациям с проектом по разведению колонии аистов и скворцов. Несколько лет назад в селе поселились первые аисты. Так как сейчас их стало больше,то потребовалось больше гнёзд. Энергетики выделили три 11-метровые железобетонные стойки для их постройки. Организаторы проекта вместе с детьми из местной школы также построили более 20 скворечников.

Фото пресс-службы «Белгородэнерго»

Вопросам защиты окружающей среды энергетики уделяют особое внимание. Для того, чтобы птиц не било током, около 300 километров линий электропередачи в регионе смонтировано с применением безопасного изолированного провода. На тех участках, где есть открытые провода, энергетики установили около 200 заградительных конструкций. Всего на экологические проекты «Белгородэнерго» потратила в этом году более 5 миллионов рублей.