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​В Белгороде пройдёт кинопоказ в память о Дмитрии Хворостовском

Фильм покажут в кинотеатре «Радуга» 30 ноября.

В Белгороде покажут фильм «Музыкальная одиссея в Петербурге» в память о Дмитрии Хворостовском. Мировая премьера фильма состоялась в конце 2010 года в США, а в России картину показали в октябре 2011 года. Фильм состоит из отрывков произведений мировой оперной классики. Произведения Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», Беллини «Норма», Верди «Симон Бокканегра», Рубинштейна «Нерон» и других.

Вместе с Дмитрием Хворостовским, в главной роли представлена американская оперная певица Рене Флеминг.

В Белгороде пройдёт только один сеанс – 30 ноября 2017 года в 19-00 в кинотеатре «Радуга». Билеты можно бесплатно взять в кассе кинотеатра. .

Илья Лядвин

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#кино
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