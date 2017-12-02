Владимир Зотов стал почётным гражданином Белгородской области

Губернатор Евгений Савченко 23 ноября подписал распоряжение о присвоении звания «Почётный гражданин Белгородской области». На сегодняшний день это звание имеют 36 белгородцев.

В 2017 году награду получил заместитель председателя облдумы, председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Вице-спикеру облдумы это звание присвоили за добросовестный плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. В ближайшее время Владимиру Зотову также хотят вручить высший знак отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России».

Отметим, что в этом году звание «Почётный гражданин» также получил генеральный директор «Трансюжстрой — ПГС» Антон Словецкий. Напомним, что Антон Словецкий вместе с депутатом облдумы Юрием Селивёрством в 2017 году стали почётными гражданами Белгорода. По итогам голосования городского совета депутатов они обошли по числу голосов ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тютерева.

Справка «Фонаря»

Владимир Зотов в 2010 году возглавил комитет по АПК, земельным отношениям, природопользованию и экологии Белгородской областной думы. С 2015 года он занимает пост заместителя председателя Думы. В 2016 году ему вручили награду «Почётный гражданин города Белгорода».

В 2007 году по инициативе Евгения Савченко основали холдинг «Агро-Белогорье», основным владельцем которого стал Владимир Зотов. Под его руководством в области построили зоопарк, динопарк, пляж «Лазурный» вместе с мини-аквапарком. В начале ноября запустили строительство всесезонного аквапарка около посёлка Нижний Ольшанец.

Forbes оценивает состояние Владимира Зотова в 2017 году в 600 миллионов долларов. Он занимает 159 строчку в рейтинге 200 богатейших людей России. По словам губернатора Евгения Савченко, Владимир Зотов — пока единственный белгородский предприниматель, который вместе со своей командой формирует «Пространство Постоянных Позитивных Перемен» («четыре П» — прим. «Ф».).