На Стойленском ГОКе прошли соревнования среди руководителей предприятия*

На Стойленском ГОКе завершилась спартакиада среди руководителей предприятия. За победу в различных видах спорта боролись команды «Генштаб» и «Комбаты», в состав которых вошли директора, начальники управлений и структурных подразделений. В пяти из семи соревнований выиграла команда «Генштаб». Она и стала победителем всего турнира. Переходящий кубок капитану команды вручил генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.

— Занятия физической культрой и спортом на СГОКе — элемент нашей корпоративной культуры. На комбинате мы создаём атмосферу, способную сплотить коллектив и ориентировать каждого стойленца на достижение высоких результатов. В этом году мы заметно расширили список спортивно-массовых состязаний и планируем привлечь к участи не менее тысячи работников предприятия. Руководители СГОКа не остаются в стороне и личным примером демонстрируют приверженность к физической активности, — прокомментировал директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Отметим, что спартакиада среди руководителей СГОКа стартовала в феврале этого года. Команды соревновались в пулевой стрельбе, лыжных гонках, плавании, туризме, волейболе, баскетболе. Заключительным этапом марафона стал турнир по мини-футболу.