Стойленский ГОК добавили на областную Аллею трудовой славы

За работу и успехи Стойленского ГОКа в 2016 году предприятие добавили на областную Аллею трудовой славы. В прошлом году в Старом Осколе построили фабрику окомкования концентрата и увеличили производство железорудного концентрата на 2,9 процента.
— Признание на областном уровне — это общая победа всего коллектива Стойленского ГОКа, каждого его сотрудника. Мы постоянно развиваемся, движемся вперед. В 2016 завершили строительство фабрики окомкования. Это одна из самых современных на сегодняшний день фабрик такого уровня в Европе. Ее производственная мощность — 6 миллионов тонн окатышей в год, — поделился генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.
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