О чём губернатор Евгений Савченко рассказал гендиректору телеканала «Царьград». Коротко

Скриншот видео с сайта tsargrad.tv

Выпуск программы «Красный угол» с Евгением Савченко начался с приветственного слова ведущей, в котором она охарактеризовала губернатора Белгородской области.

— Мой сегодняшний гость почти четверть века руководит регионом, в котором родился. Он мечтал построить свой город-сад, на вверенной территории (напомним, что на инаугурации Евгений Савченко анонсировал новый «мега-проект», который будет называться «Белгородская область — рукотворный парк», — прим. «Ф».). И ему это удалось. Область неизменно занимает лидирующие позиции во всех национальных рейтингах России, — сказала Елена Шаройкина.

Большую часть программы ведущая задавала губернатору вопросы философского порядка. Был также вопрос о «белгородском чуде». По словам Савченко, это не что-то спонтанное, а выверенное и осмысленное. «Прежде чем рассчитывать на какое-то чудо надо сначала всё хорошо продумать, осмыслить, правильно поставить задачу,— поделился губернатор. — Правильно поставленная задача притягивает колоссальную позитивную, положительную энергию, энергию созидания».

Неожиданно разговор зашёл о Ленине. Ведущая назвала Белгородскую область регионом, где убрали памятник Ленину, однако Савченко её поправил, напомнив, что его не убрали, а перенесли на Народный бульвар, «поближе к народу». Савченко признал, что он неоднозначно относится к фигуре Ленина. На вопрос Шаройкиной о том, стоит ли захоронить тело Ленина, Савченко сказал, что это должен был сделать ещё Борис Ельцин.

— Я считаю, что это должен был сделать Борис Николаевич Ельцин за пять минут до того, как он вышел в эфир и попросил у людей прощения: «Простите меня». А потом сделал бы паузу и сказал: «Простите меня, но я и Ленина похоронил на Волковском кладбище в соответствии с пожеланиями его родных». И перевернул страницу. И ему бы всё было прощено. Сегодня сделать труднее. Если бы он это сделал, это было бы прекрасно.

Белгородский губернатор также рассказал, что руководствуется интуицией в принятии управленческих решений. Когда Шаройкина, цитируя самого Савченко, спросила его, как он собирается в свой последний срок выводить регион из «материальной» в «творческо-духовную матрицу», губернатор сделал отсылку к словам патриарха Кирилла о солидарном обществе в России.

— Мы должны построить солидарное общество. Общество, которое сплочённое. Общество, где пропитано всё справедливостью. Гармоничное общество. Я считаю, что в России это должно быть, если хотите, национальной идеей! — заявил Евгений Савченко.

Скриншот видео с сайта tsargrad.tv

Ведущая также спросила Савченко о том, как бы он определил «культурный код русского человека».

— Справедливость. Согласие. И любовь. А как можно делать пространство справедливости, согласия без любви? Любовь — это самый главный инструмент построения справедливого общества, — ответил губернатор

На вопрос о миссии России как самого большого государства Евгений Савченко ответил, что мессианская роль России состоит в том, чтобы «показать альтернативный путь цивилизационного развития: не общества потребления, а общества духовного развития».

Губернатор также высказался о гипотетическом возвращении монархического строя в России.

— Вы считаете есть перспективы в России на возрождение монархии?

— Юридические, конечно, есть.

— Ментально тем более?

— Можно пойти по пути 1612 года. Когда Рюриков сменили на Романовых. Можно по этому пути идти. А можно юридически [посмотреть на] ветвь Романовых: их там сейчас много кандидатов. Посмотреть, кто из них более кандидат [...]. Я за просвещённую, за символическую монархию. Что плохого монархия сегодня принесла Великобритании, Бельгии, Голландии, Швеции? В Швеции сегодня общество считается самым передовым. Ближе всего к ленинскому идеалу. Построение социализма или коммунизма даже. Там что, монарх мешает что ли, шведский король мешает? Нет. Это символ нации. А почему у нас такого символа не должно быть в России?

«Красный угол» с Евгением Савченко на телеканале «Царьград». Видео

Справка «Фонаря»

26 октября 2016 года в Белгороде губернатор Евгений Савченко подписал договор о сотрудничестве с телеканалом «Царьград». Сам канал позиционирует себя как «первый русский, консервативный, информационно-аналитический», а его главный редактор, политолог и философ Александр Дугин известен своими правыми взглядами. После визита в Белгород вместе с делегацией канала он поделился своими впечатлениями от поездки. Мы сделали краткий обзор этой передачи. Почитать его можно здесь.



Елена Шаройкина с апреля 2016 года руководит телеканалом «Царьград». Она является экспертом по социальным коммуникациям и корпоративному консалтингу, руководит Общенациональной ассоциацией генетической безопасности, входит в совет по развитию общественного контроля при комитете Госдумы России по делам общественных объединений и религиозных организаций. С сентября 2017 года она ведёт на телеканале программу «Красный угол», гостями которой успели побывать актёр Иван Охлобыстин, сенатор Елена Мизулина и другие известные государственные и общественные деятели.