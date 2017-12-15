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пятница, 15 декабря
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В Старом Осколе мужчина сжёг мать и своего ребёнка

Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы.

Жителя Курской области признали виновным в убийстве собственной матери и ребёнка и уничтожении чужого имущества. По информации пресс-службы СУ СК по Белгородской области, 1 января 2016 года обвиняемый поссорился со своей матерью и повёз её с сыном в Старооскольский район. Там он запер их в доме и поджёг его. В итоге и семилетний сын, и его бабушка умерли, а дом сгорел полностью.

Убийцу приговорили к 20 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Также он должен выплатить потерпевшему 1 миллион рублей.

Андрей Маслов

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#убийство #Старый Оскол
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