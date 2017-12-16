$ 58,90
 69,43
฿ 1,1 М
+5 °C
суббота, 16 декабря
https://yadi.sk/i/IgWOdS7Y3PrguA

В Белгородской области мошенники рассылают письма с вирусом, представляясь сотрудниками «Ростелекома»

Мошенники заражают компьютеры вирусом через ссылки в письме.

На электронную почту белгородцев стали приходить письма якобы от сотрудников компании «Ростелеком» о ремонтных работах. После перехода по ссылке на компьютер может попасть вирус. Если компьютер подключен по локальной сети к другим устройствам, то заражены будут все компьютеры в сети.

В полиции предупреждают, что не стоит переходить по ссылкам в письме и рекомендует сразу удалить сообщение. Если же пользователь перешёл по ссылке, то ему нужно сразу отключить компьютер от сети и выключить его. Сообщить о письме можно по телефону «02» либо обратиться в ближайший отдел полиции.

Никита Пармёнов

Читайте также

#Ростелеком #интернет-мошенники
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости