В Белгородской области мошенники рассылают письма с вирусом, представляясь сотрудниками «Ростелекома»

На электронную почту белгородцев стали приходить письма якобы от сотрудников компании «Ростелеком» о ремонтных работах. После перехода по ссылке на компьютер может попасть вирус. Если компьютер подключен по локальной сети к другим устройствам, то заражены будут все компьютеры в сети.



В полиции предупреждают, что не стоит переходить по ссылкам в письме и рекомендует сразу удалить сообщение. Если же пользователь перешёл по ссылке, то ему нужно сразу отключить компьютер от сети и выключить его. Сообщить о письме можно по телефону «02» либо обратиться в ближайший отдел полиции.