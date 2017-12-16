В Белгородской области мошенники рассылают письма с вирусом, представляясь сотрудниками «Ростелекома»

На
электронную почту
белгородцев стали приходить письма
якобы от сотрудников компании
«Ростелеком»
о ремонтных работах.
После
перехода по ссылке на компьютер может
попасть вирус.
Если компьютер подключен по локальной
сети к другим устройствам, то заражены
будут все компьютеры в сети.
В полиции предупреждают, что не стоит переходить по ссылкам в письме и рекомендует сразу удалить сообщение. Если же пользователь перешёл по ссылке, то ему нужно сразу отключить компьютер от сети и выключить его. Сообщить о письме можно по телефону «02» либо обратиться в ближайший отдел полиции.