​В Белгородской филармонии выступит звезда сериалов «Бандитский Петербург» и «Татьянин день»

В четверг, 6 апреля, в 19:00 на сцене большого зала Белгородской филармонии выступит вокалистка из Санкт-Петербурга Алёна Биккулова.
Концерт будет состоять из двух отделений: сначала белгородцы смогут послушать романсы «Очи чёрные», «Нет, не любил он», «Не уезжай ты, мой голубчик» и другие, а во втором отделении Алёна выступит с домристкой Верой Токаевой и баянистом Александром Сахарчуком. Слушателей ожидают песни из кинофильмов «Моя улица», «Жестокий романс», «Звезда пленительного счастья». На бис артистка исполнит акапелла «Не для меня».
С подробной программой концерта можно познакомиться на сайте филармонии. Купить билеты на концерт можно здесь.
Справка «Фонаря»
Алёна Биккулова не только поёт и сочиняет песни, но и играет в театре и кино. Актриса известна по телесериалам «Бандитский Петербург» и «Татьянин день». Для привлечения внимания к проблемам одиноких матерей, многодетных и малообеспеченных семей с 2010 года Биккулова даёт концерты ко Дню Матери. Музыкальный репертуар певицы включает романсы, народные песни, отечественные и зарубежные произведения. Её концерты с успехом проходят во многих городах России и даже Болгарии.