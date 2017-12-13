Белгородская набережная. Декабрь-2017

Дизайн-проект разработали архитекторы консалтингового бюро «Стрелка», а непосредственные работы на местности выполняли сотрудники «Белгородоблпроекта».

За десять месяцев работ строители сделали единую сеть пешеходных маршрутов, обустроили набережную деревянными террасами, по которым можно спуститься к воде, а также оборудовали площадки для выгула собак, две детские и одну спортивную площадку, выложили велодорожки, поставили освещение, скамейки, урны, озеленили 57 тысяч квадратных метров.

— Когда мы задумывали строительство набережной, мало кто из горожан верил, что идея получит своё воплощение в реальности. Мы проделали колоссальную работу — нам удалось войти в федеральный проект, благодаря которому получить софинансирование и привлечь к участию в разработке концепции КБ Стрелка. Справились с поставленными задачами и наши строители, благодаря чему уже 5 августа в День города жители Белгорода смогли оценить первые результаты работы, — говорит мэр города Константин Полежаев.

Сейчас через Везёлку от улицы Гостёнской к учебно-спортивному комплексу Светланы Хоркиной строят металлический мост. Другие работы на набережной также продолжаются.

