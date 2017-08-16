«Что за трек». Тизер специального выпуска

В специальном выпуске музыкального проекта «Что за трек» участвуют финалистки конкурса красоты «Мисс Белогорье-2017». В преддверии финала конкурса, который пройдёт 19 августа, «Фонарь» пригласил девушек, претендующих на корону главной белгородской красавицы этого года, поучаствовать в музыкальном проекте. Что из этого вышло — увидите 17 августа.
Участники специального проекта «Что за трек» отгадывают 31 трек, который для них подобрали организаторы проекта. Основу подборки составляют мелодии трёх направлений, которые выбирает команда, но организаторы могут разбавить её музыкой других направлений (не более пяти композиций в подборке — прим. ред.).
- Участниками пилотного выпуска проекта стали администраторы паблика «Белгород — это интересно». Они отгадали 22 трека.
- Вторыми в проекте поучаствовали актёры Белгородского драмтеатра. Их результат — 26 треков из 31-го.
- Команда школы плавания PROплыви тоже попробовала свои силы в отгадывании мелодий. Евгения Шеховцова и Маргарита Нестерова вместе набрали 14 баллов.
- Вторыми лидерами по числу отгаданных мелодий стали сотрудники Белгородского отделения Сбербанка — их результат 26 треков.
- Участниками пятого выпуска проекта стали белгородские поэты, отгадавшие 16 мелодий.
- В шестом выпуске поучаствовала сборная интерактивной афиши 2do2go и мастерской КУНЖ-UT. Втроём они смогли назвать исполнителей 23 песен из подборки.
В первом сезоне проекта будет десять выпусков. В случае равенства баллов у лидеров или минимальном отрыве (одна мелодия), будет организован ещё финал с участием сильнейших команд. На сегодняшний день лучший результат показали команды Белгородского драматического театра имени Щепкина и сборная Сбербанка. На втором месте с результатом 23 балла идут сборная интерактивной афиши 2do2go и мастерской КУНЖ-UT, а на третьем — редакция БЭИ с 22 отгаданными композициями.