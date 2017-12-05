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вторник, 5 декабря

«Что за трек-2». Белгородский филиал Россельхозбанка [тизер]

Третий выпуск проекта выйдет 7 декабря.

Победители первого сезона проекта «Что за трек?» решили поучаствовать во втором сезоне. Команда Белгородского филиала Россельхозбанка обновилась (с прошлого состава остался только один участник — прим. «Ф».), но по-прежнему нацелена на победу. Увидеть, как они отгадывали мелодии, можно будет в четверг, 7 декабря.

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимальном отрыве между лидерами, организаторы проекта проведут дополнительный финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий.

Желающие могут подать заявку на участие в новом сезоне проекта. Для этого нужно написать на почту pr@fonar.tv и сообщить о своём желании. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

Партнёры проекта

Победителей второго сезона проекта ждут подарки от наших партнёров: кафе Food ZA ZA, фитнес-центра FeRRUM, торговой сети «Сталос» и Белгородского филиала Ростелекома: 12 бесплатных занятий с тренерами FeRRUM, полезные наборы от «Ростелекома», сертификаты на покупки в брендовых магазинах и большущая пицца от Food ZaZa.

Анастасия Череп

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