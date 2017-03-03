Европейская весна для «Белогорья». Как «львы» обыграли «Кнак»

В Центре досуга «Космос» российский клуб завершал групповой этап европейского турнира матчем с чемпионом Бельгии. Белгородцы были намерены прервать серию из трёх поражений подряд и наконец-то порадовать своих зрителей. Однако в соперниках был неуступчивый «Кнак», обыграть который в гостях «львы» смогли, совершив чудо на тай-брейке.
На протяжении всей стартовой партии команды присматривались друг к другу — каждый хотел захватить инициативу. Ко второму техническому перерыву преимущество хозяев было минимальным — 16:15. После минутной паузы россияне удалось совершить решающий рывок: Сергей Тетюхин отлично атаковал под заднюю линию, а вышедший на подачу Роман Данилов не без помощи сетки порадовал зрителей и тренерский штаб двумя отличными эйсами — 23:18. Затем команды обменялись обоюдными ошибками при вводе волейбольного снаряда в игру и таким образом завершили сет — 25:20 в пользу «Белогорья».
Вначале второго сета хозяева смогли уйти в отрыв, однако к середине партии гости его быстро ликвидировали. Как и в первой партии, на технический перерыв коллективы подошли с минимальным преимуществом «львов» — 16:15. А затем вновь повторился сценарий стартового отрезка матча, только на сей раз героем выступил леворукий Максим Жигалов. Его подачи застали врасплох волейболистов «Кнака» и довели счёт до 22:15. Точку в сете отличной атакой поставил Ян Ерещенко — 25:20 и 2-0 по партиям.
Третий игровой отрезок выдался для «Белогорья» самым неудачным в плане игры и результата. Непрекращающиеся собственные невынужденные ошибки, брак на приёме и подаче не давали ни единого шанса побороться за эту партию. Хозяева смогли набрать за сет лишь пятнадцать баллов и закономерно уступили — 15:25.
Чтобы не доводить очередную встречу до тай-брейка, хозяева в четвёртом сете попытались сразу обеспечить себе гандикап, и это получилось. Подачи Марлона и заработавший блок к середине партии позволили «львам» повести в счёте 16:13. В концовке партии россияне не позволили бельгийцам навязать свою игру и уверенно довели сет, а вместе с ним и весь матч, до победы — 25:17 и 3-1 в пользу «Белогорья».
Лучшим снайпером в составе победителей стал Максим Жигалов, на счету которого 19 набранных очков.
— По итогам группового этапа могу сказать, что не всем я остался доволен. Некоторые игры, в которых мы могли победить, мы всё же отдали сопернику. Хотя те же турки были нам по силам, и могли взять хотя бы одну игру у итальянцев. Но как сложилось, так сложилось. Главное, что мы прошли дальше, и теперь я жду стыковые матчи, — прокомментировал выступление команды на групповой стадии турнира старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев.
Таким образом, российский клуб одержал три победы в шести встречах и со второго места вышел в плей-офф Европейской Лиги чемпионов. Также из квартета «Е» в матчах на вылет сыграют бельгийский «Кнак» и итальянская «Перуджа», которая на правах хозяина досрочно обеспечила себе место в полуфинале.
Жеребьёвка «Раунда 12-ти и Раунда 6-ти» состоится в пятницу, 3 марта в штаб-квартире ЕКВ в Люксембурге.
Добавим, что «Белогорье» при посеве оказалось во второй корзине. Потенциальными соперниками «львов» могут стать: итальянские клубы «Модена» и «Мачерата», немецкий «Берлин», польская «Закса», а также российские команды «Динамо» (Москва) и действующий триумфатор европейского турнира — непобедимый казанский «Зенит».