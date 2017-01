Команда с характером. Как «Белогорье» отправило новосибирский «Локомотив» на запасной путь

Ограничение движения связано с работами по реконструкции офисного здания. С 8:00 12 августа и до 20:00 28 августа в Белгороде ограничат движение транспорта по «малой Богданке» в районе дома № 111б. О перекрытии дороги сообщает городская администрация. Меры связаны с работами по реконструкции офисного здания. За самовольное подключение и использование электроэнергии виновным придётся заплатить штраф. По информации «МРСК Центра» — «Белгородэнерго», в 2015 году в Белгородской области недобросовестные потребители потратили почти 12 миллионов киловат-часов электроэнергии. Общий ущерб от незаконного использования электричества составил более 32 миллионов рублей, а количество такого неучтённого потребления энергии достигло почти тысячу случаев. — Задача энергетиков — призвать нарушителей к ответственности и, что немаловажно, компенсировать нанесённый экономике области и филиалу ущерб. Ужесточение штрафных санкций, в первую очередь, направлено на предупреждение и искоренение фактов неучтённого потребления электроэнергии, — сообщили в пресс-службе «Белгородэнерго». Фото пресс-службы «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»С 1 января 2016 года при выявлении случаев самовольного подключения и использования электроэнергии граждане заплатят штраф до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 80 тысяч рублей, юридические лица — до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях виновные могут быть привлечены также к уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба обманным путём. Тогда их штраф возрастёт до 300 тысяч рублей. Кроме того, их могут лишить свободы на срок до двух лет и обязать выплатить штраф до 80 тысяч рублей. В случаях обнаружения незаконного использования электроэнергии можно звонить на горячую линию энергетиков 13-50 или связываться с районным отделом полиции. Конкурс «Пышка Белогорья» проводится во второй раз для девушек, размер одежды которых больше XL. Организаторы белгородского конкурса красоты «Пышка Белогорья-2016» проводят онлайн-голосование для определения победительницы в номинации «Пышка зрительских симпатий». Проголосовать можно в официальной группе во «ВКонтакте» — нужно поставить «лайк» под фотографией наиболее понравившейся претендентки. «Пышка Белогорья» проводится в Белгороде во второй раз. Организаторы позиционируют его как конкурс для девушек и женщин, которые «любят себя такими, какие они есть». Сначала все желающие присылают свои заявки. Одно из главных условий — размер одежды больше XL. Организаторы выбирают 20 претенденток, из которых на кастинге оставляют десять девушек, участниц финала конкурса. Финалистки почти два месяца учатся на мастер-классах и курсах. Финал «Пышки Белогорья» пройдёт 23 октября.— Конкурсная программа включает в себя шоу-программу с участием конкурсанток и звёзд эстрады. Финалистки, прошедшие несколько отборочных этапов, должны будут не только показать красоту своего тела, но и гармоничную жизненную позицию и талант. Над имиджем участниц будут работать ведущие профессионалы в области стиля: парикмахеры, визажисты, фотографы, дизайнеры и фешн-хореографы, — поясняют организаторы. Областной департамент здравоохранения и социальной защиты населения создал раздел для обращений граждан на своём сайте. На официальном сайте областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения появился новый раздел «Вам отказали в медицинской помощи?». Если пациенту в больнице отказали в помощи или иным образом нарушили его права, он может заполнить специальную форму, и его обращение рассмотрят в департаменте или больнице.При подаче жалобы на сайте необходимо заполнить обязательные поля: текст обращения, медицинское учреждение, на которое жалуется посетитель сайта, контактные данные для получения ответа. «Фонарь» запускает серию обзоров «Персональная афиша». Каждый месяц мы будем рассказывать о некоторых значимых событиях, которые происходят в городе, чтобы каждый смог выбрать для себя что-то интересное. Итак, наша январская «Персональная афиша». Театралам В январе театр «Спичка» представил свой новый спектакль «Глаза голубой собаки». В основе новой режиссёрской работы Оксаны Половинкиной лежит рассказ Габриеля Маркеса и одноимённая пьеса Леонида Бабанского. Это история про параллельную жизнь двух людей, в общепринятом смысле любящих друг друга и хранящих верность. Их общие слова — пароль иллюзорного мира. На что способна пронесённая через время любовь, и что значат слова, которые один человек забудет или не успеет сказать своему самому близкому человеку? Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.Дата и время: 18 января, 19:00.Цена: 100 рублей.Бронирование: группа театра во «ВКонтакте». *** Актёры «Новой сцены-2» приглашают на спектакль «Пришёл мужчина к женщине». Это история знакомства телефонистки с одиноким фармацевтом. Может ли сводничество привести к чему-то хорошему? Друзья обоих героев стали инициаторами их знакомства. Чем всё это закончилось — смотрите сами. Место: Фотогалерея имени Виталия Собровина, улица Попова, 69.Дата и время: 19 января, 19:00.Цена: 100 рублей.Бронирование билетов: +7 (920) 557-18-13 и +7 (920) 562-55-33 или в группе во «ВКонтакте». ***Ценителям творчества актёров Белгородского драмтеатра предлагаем сходить на «Кентервильское привидение». Это история о дружбе и любви, реальности и фантастике. Спектакль придётся по вкусу зрителям самого разного возраста — «щепкинцы» покажут своё видение новеллы Оскара Уайльда. Фрагмент спектакля «Кентервильское привидение», фото beltheatre.ruМесто: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1.Дата и время: 27 января, 18:00.Цена: 200 рублей.Бронирование билетов: +7 (4722) 32-06-44. Поэтам и слушателям На литературном слэме, фото vk.com/lit_slem_belПоклонникам поэтического творчества, возможно, стоит обратить внимание на 29-й литературный слэм «Неваляшка». Если вы сами пишете, то у вас есть возможность поделиться творчеством и даже выиграть призовой банк слэма, ну а если нет, то просто послушать других. Дата и время: 28 января, 19:00.Место: бар «Тау», улица Щорса, 45г.Цена: участники — 100 рублей, зрители — 200 рублей.Бронирование билетов: в группе во «ВКонтакте». Меломанам Белгородская филармония готовит мировую премьеру — сюиту «Алхимик» по мотивам одноимённой повести Пауло Коэльо. Композитор Артём Нижник, по словам организаторов, будет использовать «уникальную философию музыки». Главный дирижёр — заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников, ведущая концерта — Ирина Точитская. Заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников, фото belgf.ruДата и время: 19 января, 19:00.Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.Цена: 350-400 рублей.Бронирование билетов: +7 (4722) 333–319 или на сайте филармонии. ***В Белгород приезжают легенды русского рока — группа «Сплин». Организаторы анонсируют 15 (!) новых композиций, ну и, конечно, поклонников не оставят без хитов: «Моё сердце остановилось», «Орбит без сахара», «Англо-русский словарь» и других песен «Сплинов». Дата и время: 31 января, 19:00.Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.Цена: от 1,6 до 3,2 тысячи рублей.Бронирование билетов: +7 (4732) 57-58-01 или на сайте. Интеллектуалам У вас есть компания, которая любит играть в спортивную версию «Что? Где? Когда?», не прочь поломать голову над вопросами, но хочет для этого максимально неформальную обстановку? Первая в этом году бар-олимпиада «Неслабо умные» подойдёт под эти запросы как нельзя лучше. Организаторы приготовили несколько туров с разноплановыми вопросами из самых разных отраслей знаний (помимо обычных вопросов, есть также вопросы с картинками, аудио- и видеовопросы, блиц-тур) и подарки для самых умных и везучих участников. Рекомендуемое количество игроков в одной команде — от 4 до 10 человек. Дата и время: 22 января, 17:00.Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.Цена: 300 рублей.Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте». Предпринимателям В Белгороде действующих предпринимателей и тех, кто только задумывается о собственном деле, приглашают на II Большой бизнес-практикум. Спикерами станут управляющий бизнес-пространством «Контакт», основатель группы компаний «Бизнес Максимум» Алексей Черненко и генеральный директор ООО «Контакт Центр Агро-Белогорье», начальник отдела рекламы и маркетинга торгового дома «Агро-Белогорье» Станислав Дмитров. Участники практикума будут общаться и обмениваться опытом с успешными предпринимателями и маркетологами. Организаторы обещают поделиться секретами высоких и стабильных продаж, а также на практике разобрать работу с возражениями. Все участники получат сертификаты о прохождении практикума. Дата и время: 21 января, 11:00-21:00.Место: бизнес-центр «Контакт», улица Королёва, 2А. Цена: 3 тысячи рублей.Бронирование билетов: на сайте. Любителям необычного отдыха В нашей первой «Персональной афише» мы собрали несколько свежих предложений для тех, кому хочется чего-нибудь необычного и нестандартного. Иллюстрация vk.com/questbelgНачнём с квест-развлечений нового формата. Белгородская команда CITYQUEST запустила новый жанр квестов — «Морфеус. Ответ Гиппократа». Организаторы обещают участникам звуки, запахи, вкусы, осязание и полное погружение в другой мир. Главная задача — не столько найти нужный ключ для замка, а докопаться до сути происходящего, исследовать полноценный игровой мир,