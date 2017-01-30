Команда с характером. Как «Белогорье» отправило новосибирский «Локомотив» на запасной путь

В субботу, 28 января, в Центре досуга «Космос» прошёл центральный матч семнадцатого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соперником «львов» стал «Локомотив» из Новосибирска. Предыдущие встречи этих команд в текущем сезоне неизменно заканчивались победой «железнодорожников». В первом круге сибиряки оказались сильнее «львов» на тай-брейке — 3:2, а в полуфинале Кубка страны обыграли нашу команду в четырёх партиях. Белгородцы явно намеревались прервать столь неприятную для себя статистику и порадовать зрителей, которые до отказа заполнили трибуны «Космоса».
Перед началом поединка главный тренер команды Геннадий Шипулин от всей души поздравил вице-президента клуба Анатолия Багрея с 65-летним юбилеем, который заслуженный тренер России отмечал в день встречи.
Перед матчем в заявке белгородцев произошли изменения. Из-за повреждения плеча в игре не смог принять участие блокирующий «львов» Герман Снегирёв, поэтому неожиданно для всех в качестве подстраховки в заявке у хозяев оказался представитель тренерского штаба «Белогорья» — Александр Богомолов, который появился в матче лишь на несколько эпизодов.
Стартовая партия порадовала собравшихся болельщиков напряжённой борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. Ни один из коллективов не отпускал соперника более чем на один балл. В рамки стандартных 25 очков волейболисты не уложились, поэтому итог сета решил один эпизод. При счёте 30:30 «джокер» хозяев — леворукий Максим Жигалов «зачехлил» атаку в исполнении новосибирцев, а в следующем эпизоде он же удачно отыгрался от рук блокирующих «Локомотива» и принёс победу «Белогорью» в партии — 32:30.
Во втором сете игра существенно не изменила свой характер. Команды «цеплялись» за каждое очко, использовали ошибки соперника, но и сами нередко совершали оплошности. Большую часть игрового отрезка хозяева находились в роли догоняющих. На второй технический перерыв команды ушли при счёте 16:13 в пользу «железнодорожников». После эйса Лукаша Дивиша и непробиваемого гостевого блока преимущество сибиряков выросло до 5 баллов — 21:16. Но тут вовремя полетела подача у Дмитрия Мусэрского и Романа Данилова. Подачи на вылет в их исполнении позволили белгородцам не только восстановить паритет, но и выйти вперёд — 23:22. Как и в предыдущей партии, команды были вынуждены перейти к «игре на балансе», и вновь в этом компоненте преуспели хозяева. При счёте 32:32 Мусэрский успешно завершил атаку первым темпом, а игрок «Локомотива» Сергей Савин следом совершил роковую ошибку, отправив мяч далеко за пределы площадки — 34:32 и 2-0 по партиям в пользу «Белогорья».
Третий игровой отрезок проходил полностью под диктовку белгородцев. К середине партии «львы» имели комфортное преимущество — 14:8. Однако затем слаженный «механизм» дал сбой, гости бросились в отчаянную погоню и благодаря успешной игре в атаке и на блоке выровняли ситуацию в сете — 20:20. В решающий момент в заключительной части сета свою роль сыграл «седьмой игрок» — преданные болельщики ЦД «Космос», которые помогли «львам» без особых проблем довести дело до логического завершения — 25:23 в сете и непростые 3-0 по итогам всего матча.
— Сегодня свою роль сыграл характер команды. Достать такого соперника и переломить ход каждой партии — это дорогого стоит. Каждый по чуть-чуть внёс свою лепту в общую победу, что и определило сегодняшний результат. С такими командами, как «Локомотив», лишних слов не нужно. По ходу игры лишь приходилось иногда напоминать какие-то тактические моменты, а ребята молодцы, что прислушивались и всё это выполняли, — прокомментировал итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев.
Его визави, наставник «Локомотива» Пламен Константинов был крайне возмущён судейством матча. По его словам, подобные московские арбитры попросту «убивают» волейбол, не замечая очевидных вещей в решающие моменты каждой из партий.
В турнирной таблице существенных изменений не произошло, так как первоочередным критерием распределения мест является общее количество побед, а не сумма набранных очков. Белгородцы по-прежнему находятся на пятом месте, имея в своём активе 11 побед и 35 набранных баллов. Новосибирский «Локомотив» замыкает тройку лидеров с 13 победами и 34 очками.
Свой следующий матч в рамках 18 тура Суперлиги «львы» проведут дома 5 февраля против красноярского «Енисея». А уже в ближайшую среду, 1 февраля, любители волейбола смогут воочию понаблюдать за центральным матчем четвёртого тура основного этапа Европейской Лиги чемпионов. «Белогорье» дома постарается взять реванш у будущего хозяина «Финала четырёх» — итальянской «Перуджи» во главе с Иваном Зайцевым за обидное поражение двухнедельной давности.