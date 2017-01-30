Команда с характером. Как «Белогорье» отправило новосибирский «Локомотив» на запасной путь

Ограничение движения связано с работами по реконструкции офисного здания. С 8:00 12 августа и до 20:00 28 августа в Белгороде ограничат движение транспорта по «малой Богданке» в районе дома № 111б. О перекрытии дороги сообщает городская администрация. Меры связаны с работами по реконструкции офисного здания. За самовольное подключение и использование электроэнергии виновным придётся заплатить штраф. По информации «МРСК Центра» — «Белгородэнерго», в 2015 году в Белгородской области недобросовестные потребители потратили почти 12 миллионов киловат-часов электроэнергии. Общий ущерб от незаконного использования электричества составил более 32 миллионов рублей, а количество такого неучтённого потребления энергии достигло почти тысячу случаев. — Задача энергетиков — призвать нарушителей к ответственности и, что немаловажно, компенсировать нанесённый экономике области и филиалу ущерб. Ужесточение штрафных санкций, в первую очередь, направлено на предупреждение и искоренение фактов неучтённого потребления электроэнергии, — сообщили в пресс-службе «Белгородэнерго». Фото пресс-службы «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»С 1 января 2016 года при выявлении случаев самовольного подключения и использования электроэнергии граждане заплатят штраф до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 80 тысяч рублей, юридические лица — до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях виновные могут быть привлечены также к уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба обманным путём. Тогда их штраф возрастёт до 300 тысяч рублей. Кроме того, их могут лишить свободы на срок до двух лет и обязать выплатить штраф до 80 тысяч рублей. В случаях обнаружения незаконного использования электроэнергии можно звонить на горячую линию энергетиков 13-50 или связываться с районным отделом полиции. Конкурс «Пышка Белогорья» проводится во второй раз для девушек, размер одежды которых больше XL. Организаторы белгородского конкурса красоты «Пышка Белогорья-2016» проводят онлайн-голосование для определения победительницы в номинации «Пышка зрительских симпатий». Проголосовать можно в официальной группе во «ВКонтакте» — нужно поставить «лайк» под фотографией наиболее понравившейся претендентки. «Пышка Белогорья» проводится в Белгороде во второй раз. Организаторы позиционируют его как конкурс для девушек и женщин, которые «любят себя такими, какие они есть». Сначала все желающие присылают свои заявки. Одно из главных условий — размер одежды больше XL. Организаторы выбирают 20 претенденток, из которых на кастинге оставляют десять девушек, участниц финала конкурса. Финалистки почти два месяца учатся на мастер-классах и курсах. Финал «Пышки Белогорья» пройдёт 23 октября.— Конкурсная программа включает в себя шоу-программу с участием конкурсанток и звёзд эстрады. Финалистки, прошедшие несколько отборочных этапов, должны будут не только показать красоту своего тела, но и гармоничную жизненную позицию и талант. Над имиджем участниц будут работать ведущие профессионалы в области стиля: парикмахеры, визажисты, фотографы, дизайнеры и фешн-хореографы, — поясняют организаторы. Областной департамент здравоохранения и социальной защиты населения создал раздел для обращений граждан на своём сайте. На официальном сайте областного департамента здравоохранения и социальной защиты населения появился новый раздел «Вам отказали в медицинской помощи?». Если пациенту в больнице отказали в помощи или иным образом нарушили его права, он может заполнить специальную форму, и его обращение рассмотрят в департаменте или больнице.При подаче жалобы на сайте необходимо заполнить обязательные поля: текст обращения, медицинское учреждение, на которое жалуется посетитель сайта, контактные данные для получения ответа. «Фонарь» запускает серию обзоров «Персональная афиша». Каждый месяц мы будем рассказывать о некоторых значимых событиях, которые происходят в городе, чтобы каждый смог выбрать для себя что-то интересное. Итак, наша январская «Персональная афиша». Театралам В январе театр «Спичка» представил свой новый спектакль «Глаза голубой собаки». В основе новой режиссёрской работы Оксаны Половинкиной лежит рассказ Габриеля Маркеса и одноимённая пьеса Леонида Бабанского. Это история про параллельную жизнь двух людей, в общепринятом смысле любящих друг друга и хранящих верность. Их общие слова — пароль иллюзорного мира. На что способна пронесённая через время любовь, и что значат слова, которые один человек забудет или не успеет сказать своему самому близкому человеку? Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.Дата и время: 18 января, 19:00.Цена: 100 рублей.Бронирование: группа театра во «ВКонтакте». *** Актёры «Новой сцены-2» приглашают на спектакль «Пришёл мужчина к женщине». Это история знакомства телефонистки с одиноким фармацевтом. Может ли сводничество привести к чему-то хорошему? Друзья обоих героев стали инициаторами их знакомства. Чем всё это закончилось — смотрите сами. Место: Фотогалерея имени Виталия Собровина, улица Попова, 69.Дата и время: 19 января, 19:00.Цена: 100 рублей.Бронирование билетов: +7 (920) 557-18-13 и +7 (920) 562-55-33 или в группе во «ВКонтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?137"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-26396902_2929", -26396902, 2929, '6FyHvv4CxpjtPK_Kp3JMggDLBQ', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());***Ценителям творчества актёров Белгородского драмтеатра предлагаем сходить на «Кентервильское привидение». Это история о дружбе и любви, реальности и фантастике. Спектакль придётся по вкусу зрителям самого разного возраста — «щепкинцы» покажут своё видение новеллы Оскара Уайльда. Фрагмент спектакля «Кентервильское привидение», фото beltheatre.ruМесто: БГАДТ имени Щепкина, Соборная площадь, 1.Дата и время: 27 января, 18:00.Цена: 200 рублей.Бронирование билетов: +7 (4722) 32-06-44. Поэтам и слушателям На литературном слэме, фото vk.com/lit_slem_belПоклонникам поэтического творчества, возможно, стоит обратить внимание на 29-й литературный слэм «Неваляшка». Если вы сами пишете, то у вас есть возможность поделиться творчеством и даже выиграть призовой банк слэма, ну а если нет, то просто послушать других. Дата и время: 28 января, 19:00.Место: бар «Тау», улица Щорса, 45г.Цена: участники — 100 рублей, зрители — 200 рублей.Бронирование билетов: в группе во «ВКонтакте». Меломанам Белгородская филармония готовит мировую премьеру — сюиту «Алхимик» по мотивам одноимённой повести Пауло Коэльо. Композитор Артём Нижник, по словам организаторов, будет использовать «уникальную философию музыки». Главный дирижёр — заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников, ведущая концерта — Ирина Точитская. Заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников, фото belgf.ruДата и время: 19 января, 19:00.Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.Цена: 350-400 рублей.Бронирование билетов: +7 (4722) 333–319 или на сайте филармонии. ***В Белгород приезжают легенды русского рока — группа «Сплин». Организаторы анонсируют 15 (!) новых композиций, ну и, конечно, поклонников не оставят без хитов: «Моё сердце остановилось», «Орбит без сахара», «Англо-русский словарь» и других песен «Сплинов». Дата и время: 31 января, 19:00.Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.Цена: от 1,6 до 3,2 тысячи рублей.Бронирование билетов: +7 (4732) 57-58-01 или на сайте. Интеллектуалам У вас есть компания, которая любит играть в спортивную версию «Что? Где? Когда?», не прочь поломать голову над вопросами, но хочет для этого максимально неформальную обстановку? Первая в этом году бар-олимпиада «Неслабо умные» подойдёт под эти запросы как нельзя лучше. Организаторы приготовили несколько туров с разноплановыми вопросами из самых разных отраслей знаний (помимо обычных вопросов, есть также вопросы с картинками, аудио- и видеовопросы, блиц-тур) и подарки для самых умных и везучих участников. Рекомендуемое количество игроков в одной команде — от 4 до 10 человек. Дата и время: 22 января, 17:00.Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.Цена: 300 рублей.Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте». Предпринимателям В Белгороде действующих предпринимателей и тех, кто только задумывается о собственном деле, приглашают на II Большой бизнес-практикум. Спикерами станут управляющий бизнес-пространством «Контакт», основатель группы компаний «Бизнес Максимум» Алексей Черненко и генеральный директор ООО «Контакт Центр Агро-Белогорье», начальник отдела рекламы и маркетинга торгового дома «Агро-Белогорье» Станислав Дмитров. Участники практикума будут общаться и обмениваться опытом с успешными предпринимателями и маркетологами. Организаторы обещают поделиться секретами высоких и стабильных продаж, а также на практике разобрать работу с возражениями. Все участники получат сертификаты о прохождении практикума. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?137"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-136275192_10", -136275192, 10, 'qrv6oW4VtN9fwQRGnajPc-PMXw', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Дата и время: 21 января, 11:00-21:00.Место: бизнес-центр «Контакт», улица Королёва, 2А. Цена: 3 тысячи рублей.Бронирование билетов: на сайте. Любителям необычного отдыха В нашей первой «Персональной афише» мы собрали несколько свежих предложений для тех, кому хочется чего-нибудь необычного и нестандартного. Иллюстрация vk.com/questbelgНачнём с квест-развлечений нового формата. Белгородская команда CITYQUEST запустила новый жанр квестов — «Морфеус. Ответ Гиппократа». Организаторы обещают участникам звуки, запахи, вкусы, осязание и полное погружение в другой мир. Главная задача — не столько найти нужный ключ для замка, а докопаться до сути происходящего, исследовать полноценный игровой мир,
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Команда с характером. Как «Белогорье» отправило новосибирский «Локомотив» на запасной путь

Белгородцы отпраздновали «сухую» победу над сибиряками с минимальным перевесом в сетах — 3:0 (32:30; 34:32; 25:23).

В субботу, 28 января, в Центре досуга «Космос» прошёл центральный матч семнадцатого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соперником «львов» стал «Локомотив» из Новосибирска. Предыдущие встречи этих команд в текущем сезоне неизменно заканчивались победой «железнодорожников». В первом круге сибиряки оказались сильнее «львов» на тай-брейке — 3:2, а в полуфинале Кубка страны обыграли нашу команду в четырёх партиях. Белгородцы явно намеревались прервать столь неприятную для себя статистику и порадовать зрителей, которые до отказа заполнили трибуны «Космоса».

Фото belogorievolley.ru

Перед началом поединка главный тренер команды Геннадий Шипулин от всей души поздравил вице-президента клуба Анатолия Багрея с 65-летним юбилеем, который заслуженный тренер России отмечал в день встречи.

Перед матчем в заявке белгородцев произошли изменения. Из-за повреждения плеча в игре не смог принять участие блокирующий «львов» Герман Снегирёв, поэтому неожиданно для всех в качестве подстраховки в заявке у хозяев оказался представитель тренерского штаба «Белогорья» — Александр Богомолов, который появился в матче лишь на несколько эпизодов.

Стартовая партия порадовала собравшихся болельщиков напряжённой борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. Ни один из коллективов не отпускал соперника более чем на один балл. В рамки стандартных 25 очков волейболисты не уложились, поэтому итог сета решил один эпизод. При счёте 30:30 «джокер» хозяев — леворукий Максим Жигалов «зачехлил» атаку в исполнении новосибирцев, а в следующем эпизоде он же удачно отыгрался от рук блокирующих «Локомотива» и принёс победу «Белогорью» в партии — 32:30.

Во втором сете игра существенно не изменила свой характер. Команды «цеплялись» за каждое очко, использовали ошибки соперника, но и сами нередко совершали оплошности. Большую часть игрового отрезка хозяева находились в роли догоняющих. На второй технический перерыв команды ушли при счёте 16:13 в пользу «железнодорожников». После эйса Лукаша Дивиша и непробиваемого гостевого блока преимущество сибиряков выросло до 5 баллов — 21:16. Но тут вовремя полетела подача у Дмитрия Мусэрского и Романа Данилова. Подачи на вылет в их исполнении позволили белгородцам не только восстановить паритет, но и выйти вперёд — 23:22. Как и в предыдущей партии, команды были вынуждены перейти к «игре на балансе», и вновь в этом компоненте преуспели хозяева. При счёте 32:32 Мусэрский успешно завершил атаку первым темпом, а игрок «Локомотива» Сергей Савин следом совершил роковую ошибку, отправив мяч далеко за пределы площадки — 34:32 и 2-0 по партиям в пользу «Белогорья».

Фото belogorievolley.ru

Третий игровой отрезок проходил полностью под диктовку белгородцев. К середине партии «львы» имели комфортное преимущество — 14:8. Однако затем слаженный «механизм» дал сбой, гости бросились в отчаянную погоню и благодаря успешной игре в атаке и на блоке выровняли ситуацию в сете — 20:20. В решающий момент в заключительной части сета свою роль сыграл «седьмой игрок» — преданные болельщики ЦД «Космос», которые помогли «львам» без особых проблем довести дело до логического завершения — 25:23 в сете и непростые 3-0 по итогам всего матча.

— Сегодня свою роль сыграл характер команды. Достать такого соперника и переломить ход каждой партии — это дорогого стоит. Каждый по чуть-чуть внёс свою лепту в общую победу, что и определило сегодняшний результат. С такими командами, как «Локомотив», лишних слов не нужно. По ходу игры лишь приходилось иногда напоминать какие-то тактические моменты, а ребята молодцы, что прислушивались и всё это выполняли, — прокомментировал итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев.

Его визави, наставник «Локомотива» Пламен Константинов был крайне возмущён судейством матча. По его словам, подобные московские арбитры попросту «убивают» волейбол, не замечая очевидных вещей в решающие моменты каждой из партий.

В турнирной таблице существенных изменений не произошло, так как первоочередным критерием распределения мест является общее количество побед, а не сумма набранных очков. Белгородцы по-прежнему находятся на пятом месте, имея в своём активе 11 побед и 35 набранных баллов. Новосибирский «Локомотив» замыкает тройку лидеров с 13 победами и 34 очками.

Свой следующий матч в рамках 18 тура Суперлиги «львы» проведут дома 5 февраля против красноярского «Енисея». А уже в ближайшую среду, 1 февраля, любители волейбола смогут воочию понаблюдать за центральным матчем четвёртого тура основного этапа Европейской Лиги чемпионов. «Белогорье» дома постарается взять реванш у будущего хозяина «Финала четырёх» — итальянской «Перуджи» во главе с Иваном Зайцевым за обидное поражение двухнедельной давности.

Илья Романов

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