Команда с «львиным» характером. Как «Белогорье» сломило сопротивление польской «Заксы» на старте плей-офф Лиги чемпионов

В первом матче «Раунда 12-ти» Европейской Лиги чемпионов волейболисты «Белогорья» в «Космосе» принимали действующего чемпиона Польши — ВК «ЗАКСА» из города Кендзежин-Козле. Игра против крепкой польской дружины вызвала небывалый ажиотаж у болельщиков, поэтому трибуны были заполнены практически под завязку, а это без малого 5 тысяч зрителей.
В VIP-ложе за игрой белгородцев пристально наблюдали бессменный рулевой команды Геннадий Шипулин, губернатор области Евгений Савченко и другие. А в фанатском секторе «львов» активно поддерживали студенты.
Начало встречи прошло под диктовку польских гостей: «ЗАКСА» методично реализовывала свои моменты в атаке и ставила непробиваемый блок. У россиян не получалось ровным счётом ничего. А с коварными планерами поляка Матеуша Бенека не справлялся даже Сергей Тетюхин. Ко второму техническому перерыву преимущество гостей было уже двукратным — 16:7. Тренерский штаб «Белогорья» попытался «встряхнуть» своих игроков перерывами, многочисленными заменами, но всё безуспешно. «Львы» в этой партии едва преодолели десятиочковый рубеж и были разгромлены грозным соперником — 13:25.
Во втором сете россияне немного пришли в себя и стали навязывать борьбу полякам. На подачах Сергея Тетюхина белгородцы смогли оторваться в счёте 18:13, но ненадолго. Гости благодаря сыгранным действиям чемпиона Европы 2015 года француза Бенджамина Тоньютти и бельгийца Сэма Деру раз за разом вколачивали волейбольные снаряды на сторону хозяев и смогли не только догнать соперника в счёте, но и выйти вперёд 19:18. Однако на волне успеха волейболисты «ЗАКСЫ» не справившись с волнением и давлением публики, стали совершать невынужденные ошибки. Две подряд атаки за пределы площадки и брак на подаче в исполнении Тоньютти в концовке подарили Белгороду победу в этом сете — 25:21 и равенство по партиям 1-1.
Следующий игровой отрезок оказался определяющим во всей встрече. На протяжении большей части партии команды шли наравне друг с другом, никто не хотел отдавать инициативу — 22:22. А затем идеальная подача Романа Данилова на вылет и нелепая ошибка игрока «ЗАКСЫ» в передаче мяча партнёру склонили «волейбольную чашу весов» на сторону россиян, позволив им выиграть эту партию с минимальным перевесом — 25:23.
В четвёртом эпизоде волейбольной драмы белгородцев, поймавших кураж, было уже не остановить. И пусть стартовый отрезок сета вновь остался за поляками — 8:11, «львам» удалось не только восстановить паритет, но и после ошибок Давида Конарски и «убойных» атак Дмитрия Мусэрского выйти вперёд — 16:12 ко второму техническому перерыву. В заключительной части партии свою роль сыграл «седьмой игрок» — преданные болельщики ЦД «Космос», которые помогли «львам» напомнить полякам, кто в Белгороде хозяин и без особых проблем довести дело до логического завершения — 25:20 в сете и непростые 3-1 по итогам всего матча.
— У польской команды очень сложная подача. В первой партии мы не могли с ней справиться, отсюда возникли остальные ошибки. Со второй партии смогли сделать выводы, начали её принимать, постарались обеспечить положительный приём. Стали сами меньше ошибаться, это и позволило выровнять игру и добиться итоговой победы, — проанализировал итог матча старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Мусэрский, на счету которого 23 очка. У гостей лучшим снайпером стал бельгиец Сэм Деру, набравший 21 балл.
Одержав волевую победу над крепким польским коллективом со счётом 3-1, белгородцы сделали весомую заявку на прохождение в следующий раунд Лиги чемпионов. Теперь для итогового успеха россиянам достаточно выиграть у «Заксы» всего две партии в ответном матче. Напомним, что он состоится 22 марта в польском городе Кендзежин-Козле. В «Раунде шести» триумфатор этой пары, скорее всего, встретится с действующим победителем европейского турнира — казанским «Зенитом», который в гостях не оставил ни единого шанса бельгийскому «Кнаку» — 3:0. А уже в эту субботу, 18 марта, подопечные Геннадия Шипулина продолжат выступление в национальном первенстве. В гости к белгородцам приедут волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя.