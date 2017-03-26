В Белгороде 26 марта пройдут «Молодецкие забавы»

До совершения преступления осуждённого уже лишали прав на управление автомобилем за схожее правонарушение. В Белгороде мировой суд вынес приговор мужчине, управлявшим автомобилем в нетрезвом состоянии. Водителя осудили на один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили прав на три года. Ранее осуждённый уже подвергался административному наказанию за то же нарушение. Тогда он был лишён водительских прав почти на два года. 2 августа 2015 года мужчина снова сел за руль пьяным. Когда его задержали с явными признаками опьянения, он отказался от медицинского освидетельствования. Напомним, статья за управление автомобилем в пьяном виде лицом, ранее понёсшим за это же административную ответственность, вступила в силу 1 июля 2015 года. Это первый случай, когда белгородец получил реальный срок по этой статье. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Проект строительства спортивного комплекса приостановили из-за санкций и смены инвестора. Международная академия Фёдора Емельяненко не платила за аренду земли в Белгороде из-за смены инвестора проекта и санкций. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в академии.— Академия — это проект, который планируется создать. В связи с санкциями он был приостановлен, поскольку у проекта был иностранный инвестор, Сейчас готовится другой инвестор. Как только он будет согласован, проект пойдет дальше. Это техническая задолженность, которая образовалась в связи с тем, что существует аренда земельного участка, а инвестор приостановил работу, — пояснил собеседник агентства.Тренер Фёдора Емельяненко Владимир Воронов рассказал «БелПрессе», что сам спортсмен не имеет к организации никакого отношении. — Фёдор отношения к этому проекту никакого не имел. Люди хотели построить Дворец спорта. Дело такое, значительное. Ради бога — стройте, — заявил Воронов.Напомним, Арбитражный суд в Белгороде удовлетворил иск мэрии областного центра к академии о выплате 226 миллионов рублей задолженности по аренде и пени за просрочку платежей за участок земли на улице Корочанской. Губернатор дал три месяца, чтобы вернуть «неэффективно использованные» деньги в бюджет области. На заседании Белгородской областной думы губернатор Евгений Савченко прокомментировал отчёт Контрольно-счётной палаты о проверках в 2015 году.— Мы недавно обсуждали эту проблему с руководителями департаментов, — заявил Евгений Савченко. — И приняли решение дать ещё срок, очень ограниченный. Не более трёх месяцев, чтобы все получатели и пользователи бюджетных средств областного бюджета исправили ситуацию.Вопрос о найденных надзорным органом неэффективно потраченных бюджетных деньгах задала депутат облдумы Анастасия Байбикова.— Это было не злоупотребление, а неэффективное использование денежных средств, — подчеркнул Савченко.Глава региона пообещал, что в правительстве региона «обязательно вернутся к рассмотрению этого вопроса и проинформируют депутатов». Информацию о том, что девочка найдена, «Фонарю» подтвердили в УМВД по Белгородской области. Новорождённая девочка, пропавшая 10 марта в перинатальном центре Белгорода, нашлась в Курской области. Новость об этом редакции «Фонаря» подтвердили в УМВД по Белгородской области.В УМВД по Белгородской области пояснили, что девочку удалось найти благодаря совместным действиям курской и белгородской полиции. — Состояние здоровья девочки будет оценено прибывшими на место происшествия медиками. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, — говорится в официальном заявлении ведомства. По информации «Комсомольской правды», похитительница родила мертвого ребенка, а дома сказала, что всё хорошо.Напомним, около двух часов дня в четверг, 10 марта, стало известно об исчезновении девочки из отделения патологии новорожденных областного перинатального центра. В следственном управлении СК РФ по Белгородской области назначили служебную проверку. Позже уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов заявил, что поручит своему представителю в Белгород контролировать ситуацию с поисками исчезнувшего младенца. Волонтёры из белгородского отделения «Лиза Алерт» и местная организация «Скорая молодёжная помощь» вечером 10 марта создали штаб и начали поиски пропавшей из перинатального центра девочки. Пострадавший якобы оскорбил мать 15-летнего обвиняемого, за что тот избил его автомобильным насосом. Следственный отдел по Шебекинскому району СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего местного жителя, которого подозревают в тяжком избиении мужчины. По версии следствия, пострадавший оскорбил мать подозреваемого, за что тот избил его подручными предметами. — 4 жителя села Муром Шебекинского района распивали спиртные напитки. 26-летний местный житель оскорбил мать обвиняемого, что спровоцировало конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанёс потерпевшему несколько ударов палкой и автомобильным насосом по различным частям тела, причинив тяжкий вред здоровью, — пояснили в пресс-службе СК по Белгородской области. Дело передано в суд, подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы. С июня по октябрь там будут ремонтировать путепровод через железнодорожные пути. В Белгороде на улице Рабочей с 18 июня до 31 октября будет ограничено движение транспорта по одной полосе. Распоряжение об этом подписал мэр Сергей Боженов. Ограничения связаны с ремонтными работами на путепроводе через железнодорожные пути. Объехать место ремонта дороги можно будет по улицам Коммунальная и Зелёная поляна. Отвечать горожанам будет исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. В понедельник, 20 июля, городское УМВД и газета «Наш Белгород» проводят «прямую линию», на которой горожане смогут задать вопросы о коррупции. Отвечать на них будет исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгороду Андрей Кузнецов. Вопросы можно задавать по телефону +7 (4722) 23-14-51 с 12:00 до 13:00. Осуждённый за насилие в отношении представителя власти пытался обжаловать приговор в областном суде. Белгородский областной суд оставил в силе приговор 36-летнему мужчине, обвинявшемуся в применении насилия в отношении представителя власти. Ранее белгородца приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении за то, что он ударили полицейского локтем в глаз. Инцидент произошёл в июне 2015 года. Жителя Белгорода доставили в Томаровскую районную больницу для проведения медосвидетельствования. Мужчина был пьян, а полицейские задержали его, когда он справлял нужду у железнодорожного переезда. На полицейского он напал в больнице, когда тот потребовал от задержанного прекратить нецензурно выражаться в общественном месте. Мужчине грозит лишение свободы до шести лет с выплатой крупного штрафа. Следственный комитет России по Белгородской области завершил расследование уголовного дела на 30-летнего жителя Белгородской области, которого обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права.В апреле 2015 года мужчина разместил в интернете объявления о предоставлении услуг по компьютерному обеспечению. Затем обвиняемый привёз в посёлок Разумное незаконные копии программных продуктов, которые принадлежат корпорации «Майкрософт» и «КСТ СОФТ», и установил их на жёсткий диск офисного компьютера. По версии следствия, таким образом он нанёс ущерб владельцам авторских прав в особо крупном размере — на сумму свыше полутора миллиона рублей.Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения. Мужчине грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет либо без такового. По информации пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области, сегодня уже 4818 жителей Ракитянского района консультируются и лечатся у семейных врачей. В Ракитянском районе открыли три офиса семейного врача. Теперь почти 5 тысяч ракитянцев теперь имеют возможность консультироваться и лечиться в Бобравском, Дмитриевском и Илёк-Кошарском врачебных офисах. Ракитянский район стал первой территорией, где появились лечебные заведения нового типа. Напомним, что о главных установках в работе семейных врачей рассказал губернатор Евгений Савченко в конце апреля. — Самое главное в работе семейного врача — он жёстко должен говорить, что человек должен делать, чтобы сохранять своё здоровье. Мы должны убеждать, а точнее принуждать наших жителей к здоровому образу жизни, — заявил Евгений Савченко. Такие медицинские «центры» будут открывать в регионе до 2019 года. Осенью 2016 года появится 29 офисов в Новооскольском и Краснояружском районах. К концу года в Белгородской области будут работать уже 148 офисов семейного врача. Это составит около 20 процентов от запланированного количества медицинских офисов. 10 миллионов десятирублёвок отчеканят в рамках серии «Российская Федерация». Центробанк России в 2016 году выпустит монету в честь Белгородской области. Планируется отчеканить 10 миллионов десятирублёвок. В серии «Российская Федерация» выпустят также монеты, посвящённые Иркутской и Амурской областям. Напомним, ранее в серии «Города воинской славы» Центробанк выпустил монеты в честь Белгорода и Старого Оскола. Водитель мотоцикла получил тяжёлые травмы и впал в кому. В четверг, 14 июня, в Белгороде на пересечении улиц Щорса и Архиерейская водитель ЗАЗ-Шанс столкнулся с мотоциклистом на «Ямахе».Легковушка поворачивала налево на Архиерейскую, при этом водитель не уступил дорогу мотоциклисту, который в это время ехал по улице Щорса. Из-за сильного удара водитель мотоцикла получил тяжёлые травмы. По информации «БелПрессы», сейчас он впал в кому и находится в реанимации горбольницы №1. Пассажирку легкового автомобиля также доставили в больницу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Белгородской области, всего с начала мотосезона в ДТП 8 мотоциклистов погибли и 18 получили травмы различной степени тяжести. После завершения промо-периода на услуги связи будут действовать базовые тарифы. Компания «Ростелеком» предлагает белгородцам поучаствовать в акции «Выгодное лето» и подключить «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» по сн