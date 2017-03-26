В Белгороде 26 марта пройдут «Молодецкие забавы»

В воскресенье, 26 марта, в 12 часов на спортивной площадке парка Победы проведут народные спортивные забавы — стеношные бои, перетягивание каната, силовые конкурсы, игры «Шапка», «Перетяжка», «В палку», «Столкнуть с места» и другие. Организаторы — сотрудники Центра молодёжных инициатив и клуба атлетического многоборья «Эра» — говорят, что такие «Молодецкие забавы» остаются популярны у современных молодых людей и девушек.
— Идея возникла уже давно, так как на мероприятиях люди с неподдельным интересом участвуют в наших состязаниях. Весна, пора выходить на улицу и размяться как следует. Эта дата была выбрана случайно, но мы хотим сделать такое событие ежемесячным, а к конце лета провести двухдневный фестиваль, — рассказал «Фонарю» о «Молодецких забавах» президент клуба «Эра» Ярослав Крупнов.
Кроме того, в воскресенье, 26 марта, в Белгороде возле парка Победы пройдёт карильонный концерт, экологическая акция, митинг против кальянов и другие события.
— Мы за здоровый образ жизни и хотим привлечь внимание к тому, что кальянов по городу стало очень много. Бизнес развивается, туда вовлекается молодёжь. Каким образом она вовлекается — никто не знает. Лично моё подозрение, что химическими способами в том числе, — цитирует onbelgorod.ru организатора митинга против кальянов председателя молодёжной организации «Городская молодёжь» Александра Мельникова.
Напомним, что митинг против коррупции, о проведении которого организаторы уведомили администрацию Белгорода, не согласовали потому, что единственное место в городе, которое способно вместить тысячу человек, в заявленное время занято карильонным концертом. В субботу, 25 марта, Оксана Михайлик, которая и подавала в мэрию заявку о проведении антикоррупционного митинга, опубликовала «предупреждение» от УМВД по Белгороду о возможной административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
— Данное уведомление обусловлено обязанностью правоохранительных органов обеспечения общественного порядка и безопасности, как самих участников публичных мероприятий, так и иных граждан, — сообщается в письме за подписью врио начальника УМВД по Белгороду Александра Пащенко.