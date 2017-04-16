В Белгороде прокуратура завершила проверку завода «Цитробел»

Один из автомобилистов не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной дороге. В воскресенье, 12 июня, в Старом Осколе столкнулись двое 18-летних водителей автомобилей ВАЗ. Столкновение произошло на перекрёстке улицы Шухова и Молодёжного проспекта в микрорайоне Ольминского. Один мужчина на «девятке» не уступил дорогу другому водителю на автомобиле такой же марки, двигавшемуся по главной дороге. По данным ГИБДД по Белгородской области, один из водителей получил травмы. На всех новых зонах платных стоянок уже работают паркоматы. В среду, 1 июня, в Белгороде, как и планировалось ранее, начали работать новые платные парковки на улицах Преображенской, Николая Чумичова, Победы, Князя Трубецкого, Белгородского Полка, 50-летия Белгородской области, Попова, Вокзальной, на проспекте Славы, Белгородском и Гражданском проспектах, на Народном и Свято-Троицком бульварах. Подробный список новых зон платных парковок можно посмотреть на сайте Белгородского парковочного пространства. В БПП «Фонарю» сообщили, что все паркоматы уже работают. Напомним, первые полчаса парковки — бесплатные, один час парковки — 30 рублей.Скриншот belparking.ruНакануне депутаты горсовета Белгорода заявили, что хотят ввести административное наказание для водителей. Наказывать предлагается нарушителей, которые не только не оплачивают парковку, но и скрывают номера автомобилей. Сейчас водителей штрафуют только за неоплату парковки — за первое нарушение 1 тысяча рублей, за второе и последующие — 1,5 тысячи рублей. Всего, по информации Белгородского парковочного пространства, на сегодняшний день в Белгороде 219 общедоступных парковок с 2170 местами.Спонсор раздела АО «ФИНАМ» представляет сервис автоматического повторения сделок «Автоследование». Сервис позволяет начинающим инвесторам подключаться к более чем 300 стратегиям успешных трейдеров, автоматически копировать их сделки на фондовом, срочном и валютных рынках и получать аналогичную доходность на свой счёт. В 2015 году «Автоследование» признано лучшим проектом в номинации «Инновация года» в рамках премии «Основа Роста-2015». Участие в практикуме — платное. Во вторник, 5 июля, в Белгороде, в офисе компании «Ресурс» на Славянской, 7б пройдёт практикум консультанта по деловому управлению Владимира Лобукова «Построение бизнес-модели вашей компании». Его участников научат методикам алгоритмов построения, анализа и улучшения бизнес-моделей и их описательных частей, а также анализу данных для построения личной бизнес-модели. Лектор поможет желающим прописать бизнес-модели их собственных компаний — для этого понадобится взять с собой на практикум планшет или ноутбук. По завершению занятия участники получат методическое пособие «Опыт построения и использования бизнес-моделей в малом бизнесе» и сертификат о прохождении практикума. Участие — платное. Зарегистрироваться на семинар можно по телефону +7 (910) 737-76-78 или отправить заявку на электронную почту организаторов info@rimedo.ru.На правах рекламы В авариях на пешеходных переходах пострадали пожилая женщина и ребёнок. По информации регионального УГИБДД, во вторник, 23 июня, в Белгороде водители сбили двоих человек на пешеходных переходах.Около двух часов дня на проспекте Богдана Хмельницкого 22-летний водитель на «Фиат Дукато» сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет светофора. Женщина с травмами попала в больницу. Около шести часов вечера на пересечении улиц Славянской и Холмогорского переулка 33-летняя автомобилистка наехала на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре». Мальчик госпитализирован. Губернатор считает, что так трудовым коллективам будет проще объяснить их потери при получении зарплат в конвертах. В Алексеевском районе на заседании регионального правительства Евгений Савченко предложил напрямую разговаривать с работниками о том, что они теряют, получая зарплаты «в конвертах». Губернатор пояснил, что с каждой тысячи рублей, которую работник получает в конверте, в будущем он теряет 350 рублей своей пенсии. Евгений Савченко уверен, что занимаясь профилактикой уровня зарплат в регионе, межведомственные комиссии должны говорить о зарплате не только с работодателем, но и с его работниками.— Собрать их всех и рассказать, сколько эти люди потеряют. Те, кто получает сегодня официально 10 тысяч рублей, на пенсии будут получать в районе 7 тысяч. Они будут возмущаться и не захотят допускать, чтобы с ними рассчитывались в конвертах. Мы не добьёмся окончательного успеха, если не привлечём этих людей на свою сторону. Нужно работать через тех, чьи интересы мы защищаем. Это очень важно. Мы боремся не за доходы от НДФЛ, а за то, чтобы трудовые, пенсионные права не нарушались, — цитирует губернатора «БелПресса». Горизбирком поощрит впервые голосующих жителей дисками с фильмом о городе. На предстоящих выборах в облдуму впервые проголосовавшим белгородцам вручат пригласительные билеты в кино. Помимо этого, им подарят подборку фильмов о городе. Практика поощрения пришедших на избирательные участки юных белгородцев существует уже долгое время. Это один из способов привлечения молодёжи к выборам.Напомним, что в воскресенье, 13 сентября, пройдут выборы депутатов в Белгородскую областную думу шестого созыва. Проект позволит всем желающим управлять телескопом со своего компьютера. Белгородские предприниматели собирают деньги на создание онлайн-обсерватории. Коммерческий проект размещен на краудфандинговой площадке Boomstarter. Авторы проекта планируют закупить несколько электронных телескопов и соединить их в онлайн-сеть. По задумке авторов, любой человек со своего компьютера сможет управлять телескопом.— Любой человек с персонального компьютера, подключенного к сети интернет, сможет дистанционно управлять телескопом. Теперь не будет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование, для того, чтобы производить наблюдения за космосом, снимать астрофото и видео, — сообщают потенциальным спонсорам проекта его авторы.Сейчас у проекта есть необходимая сумма, чтобы начать испытания. Для старта проекту нужно было собрать почти 275 тысяч рублей.— Наш инженер занимается сборкой блока управления для автономных телескопов, активизируем работу над сайтом. В ближайшее время планируем приступить к бета-тестам оборудования. «Простенький» телескоп уже приобрели, теперь необходимо, чтобы блок управления реагировал на команды с компьютера, — рассказал основатель проекта Виктор Черников.В будущем предприниматели хотят запустить в космос собственный спутник, чтобы транслировать изображение с его камеры онлайн. Новым помощником начальника управления по организации работы с верующими в региональном УФСИН стал священник отец Игорь Подорожный. В УФСИН по Белгородской области рассказали о планах провести духовно-просветительские курсы для сотрудников. Заниматься ими будет недавно назначенный помощник начальника управления по организации работы с верующими священник отец Игорь Подорожный. В ближайшее время сотрудникам белгородских тюрем планируют рассказать о праздниках Русской православной церкви, истории пенитенциарного служения РПЦ и о профилактике распространения идей религиозного экстремизма среди работников уголовно-исполнительной системы. Делегация «Ночных волков» во главе с лидером и основателем мотоклуба Александром Залдостановым (Хирургом) прибыла в Белгород 24 марта. Главный байкер страны встретился с ректором БГТУ им. В. Г. Шухова, представил проект первого «русского мотоцикла», встретился с местным мотосообществом, пообщался с прессой, а под конец дня ответил на вопросы всех желающих в кофейне. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев побывал на встрече молодёжи с Хирургом. Александр Залдостанов, председатель федерации мотоциклетного спорта Белгородской области Владимир Бредихин и ректор БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев Изначально планировалось, что в Белгород Александр Залдостанов приедет вместе со знаменитым боксёром Роем Джонсом, осенью 2015 года получившим российское гражданство. Но не сложилось — вместо этого лидер «Ночных волков» привёз с собой проект первого «русского народного мотоцикла», над которым теперь будут работать и специалисты «Технолога». С ними и всеми желающими Александр Залдостанов встретился в кофейне «Комод». — Шахматы, нарды, «Монополия»… — объяснял гостю, как проводят досуг в заведении, ректор университета Сергей Глаголев. Хирург в ответ удивлялся, как здесь удаётся зарабатывать, намекая на отсутствие алкоголя в меню. — Я задал вопрос Сергею Николаевичу: как они выживают вообще? — рассказывал собравшимся Залдостанов. — «Нет, такая новая фишка, новая тема», — говорит. Вот этот проект, который Сергей Николаевич реализовал в Белгороде… — Евгений Степанович (Савченко, губернатор Белгородской области — прим. ред.) реализовал! — поправил мотоциклиста ректор. — Хорошо, Евгений Степанович. Для меня вот он рассказал, поэтому будет ассоциироваться с ним! — указал на Глаголева Хирург. — (Подобный проект — прим. ред.) в Республике Чечне реализовал Рам Кадыров. Там не просто нельзя купить алкоголь — я ни в одном заведении у них не видел алкоголя. Ни пьяных не видел, вообще ничего. Мы русские люди, у нас немного другой… Но сейчас психология меняется и уходит в противоположную от Европы сторону, и это значительно лучше для страны. Глаголев рассказал, что в «Комоде» не только кофе пьют, но ещё и с «прогрессивными ребятами» общаются. — В том числе недавно был этот, с карманом, как его? — пытался вспомнить ректор. — Вассерман, — подсказал директор «Комода» Евгений Мирошников. — Я Монсона хотел в Белгород привезти, но форс-мажор случился. Обязательно привезу, — предложил альтернативу «тому с карманом» Залдостанов. Хирургу и мотоциклистам, приехавшим с ним, провели краткую экскурсию по заведению. «Ночные волки» рассредоточились по кофейне и ярко контрастировали с влюблёнными парочками, группами студентов и темнокожим юношей, занимавшимся с репетитором русского языка этим вечером. Предусмотрительно за столом Глаголева и Хирурга включили канал «Автомото», сменив им Fashion TV. Ректор БГТУ предложил гостю поделиться впечатлениями об увиденном за день. Хирург не мог не начать с университета: он сказал, что вуз произвёл на него большое впечатление, а встречу с Сергеем Глаголевым назвал «знаковой». Хирург в кофейне «Комод» — Мы заднюю включать не умеем, проект русск