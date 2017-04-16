В Белгороде прокуратура завершила проверку завода «Цитробел»

Прокуратура Белгорода завершила проверку завода «Цитробел» после обращений граждан и публикаций в региональных СМИ. В ведомстве сообщают, что сотрудники предприятия при ежеквартальных проверках качества воздуха не учитывали требований санитарных норм и правил. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия директору «Цитробела» внесли представление об устранении нарушений закона.
Управление Росприроднадзора по Белгородской области в ходе собственной проверки обнаружило, что завод оставляет отходы производства третьего класса опасности в не предназначенном для этого месте, нарушая ФЗ «Об отходах производства и потребления». Специалисты подтвердили, что в почве, где складировали отходы производства, была превышена концентрация загрязняющих веществ. Ведомство возбудило в отношении ООО «Цитробел» три дела об административных нарушениях.
Позже прокуратура Белгорода внесла представление региональному управлению Росприроднадзора за то, что ведомство не определило размер нанесённого ущерба и не приняло меры к его возмещению виновными.
- Жители Белгорода с середины марта начали жаловаться на неприятный запах в городе.
- Официально источником неприятного запаха в Белгороде признали завод «Цитробел».
- В ходе проверок на полях фильтрации предприятия проверяющие не нашли превышения концентрации вредных веществ, но составили протокол о нарушениях при обращении с отходами на заводе.
- По мнению директора «Цитробела» Евгения Мачинского, найденные специалистами управления Росприроднадзора по Белгородской области и региональной прокуратуры нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым вокруг этой темы ажиотажем.
- Октябрьский районный суд назначил рассмотрение дела на 9:30 12 апреля, а после отложил рассмотрение, попросив стороны конкретизировать свои требования и доказательства.