​Неудачный камбэк. Как «Белогорье» снова проиграло «Зениту»

МВД проводит викторину «Моя полиция — моя Россия», в которой нужно отгадывать памятники и можно голосовать за фотографии. В проекте «Моя полиция — моя Россия», организованном МВД, участвуют сотрудники правоохранительных органов. Он продлится до 12 июня. Полицейские фотографируются на фоне знаменитых памятников и зданий в своих городах.— В аккаунтах Министерства внутренних дел во «ВКонтакте», «Фейсбуке», твиттере, инстаграме и «Одноклассниках» до 12 июня будут ежедневно размещаться по три фотографии викторины. Ответы принимают на электронную почту txt-uos@mvd.gov.ru. Участники обязательно должны указать свои имя, фамилию, отчество и город, — рассказали организаторы викторины. Первые три участника, правильно ответившие на наибольшее количество вопросов, получат призы. За каждый снимок викторины можно проголосовать. Посмотреть фотозагадку из Белгорода и проголосовать за нее можно здесь. Новый 3G-смартфон можно приобрести за 2390 рублей до конца марта. Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте продаж современных функциональных смартфонов Alcatel Pixi 3 Volcano Black. До 31 марта 2016 года в салонах связи оператора смартфон можно будет приобрести по специальной цене.Гаджет оснащён дисплеем диагональю 3,5 дюйма и двумя слотами для SIM-карт, а также тыловой камерой с разрешением 2 мегапикселя. Он оборудован 4 гигабайтами встроенной памяти и 512 мегабайтами оперативной памяти, а также двухъядерным процессором, что обеспечивает высокую производительность.Телефон имеет встроенный модули Wi-Fi и Bluetooth, работает в сетях 3G. Это позволит владельцу пользоваться скоростным интернетом и свободно общаться в социальных сетях, загружать разнообразные файлы и просматривать страницы. При подключении или переходе на тарифный план Tele2 «Очень чёрный» на смартфон будет действовать специальная цена — 2390 рублей.— В ходе новой акции белгородцы смогут не только стать обладателями современных и функциональных смартфонов за небольшие деньги, но и снизить расходы на связь и скоростной мобильный интернет Tele2. В наших салонах связи клиенты могут подключить тарифный план «Очень чёрный» со скидкой 50 процентов на абонентскую плату в первый месяц. Мы уверены, что смартфон с таким соотношением цены и качества, а также быстрым интернетом от Tele2 станет верным помощником в решении насущных задач или отличным подарком для родных и близких, — отметил коммерческий белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.Акция продлится до 31 марта 2016 года и будет проходить во всех салонах связи Tele2 Белгородской области.На правах рекламы Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили несколько складов со спиртным. В субботу, 26 марта, УМВД по Белгородской области сообщило о возбуждении уголовного дела на 40-летнего жителя Старого Оскола. Мужчину подозревают в хранении, перевозке и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, подозреваемый торговал контрафактным алкоголем не один, и сейчас полиция ищет его соучастников.В полиции рассказали, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в Старом Осколе несколько складов, где хранился контрафактный алкоголь. Правоохранительные органы изъяли 6550 бутылок со спиртным и чуть больше 4 тонн спиртосодержащей жидкости. Образцы найденного алкоголя отправили на исследование. Уже известно, что спиртное поставляли из соседнего с Белгородской областью региона. Подозреваемым в торговле поддельным алкоголем грозит до шести лет лишения свободы. Настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин рассказал об особенностях богослужения для детей-инвалидов. В Петропавловском храме села Обуховка Старооскольского городского округа уже год проводят адаптированные богослужения для детей-инвалидов. Такой храм в Старом Осколе единственный. Фото Натальи Мартыновой — Адаптированное богослужение — это закрытая служба для детей-инвалидов и их родителей. Так как у большинства детей есть отклонения в восприятии мира, мы разрешаем им делать во время службы всё, что угодно: ходить по храму и трогать что они хотят. Никто не будет их одёргивать или заставлять стоять смирно. Служба занимает не больше 40 минут, чтобы дети не утомлялись, А чтобы они не пугались, хор поёт не так громко, как на обычном богослужении, и я тише веду службу, — рассказал «Фонарю» настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин. На службу семьи отвозят на автобусе. Инициаторами таких богослужений стали сами родители. В начале служба проводилась для шести семей из Обуховки, но в последний раз в храм пришло уже 25 детей. — Служба закрытая, чтобы не мешать другим прихожанам и чтобы прихожане не могли упрекнуть детей, что они неправильно ведут себя в храме — они могут начать тушить свечи, ходить по храму, кричать, как было последний раз. Но на других мероприятиях, которые мы организуем, здоровые дети свободно играют и общаются с детьми с отклонениями. Это очень важно для социализации и адаптации детей-инвалидов, ведь дети не делят людей на больных и здоровых и общаются с ними на равных, — сказал настоятель храма. В храме вместе с психологами работают с родителями. Им объясняют, что даже с отклонениями в развитии ребёнок может жить полноценной жизнью. Психологическую помощь оказывают не только родителям — на каждой службе есть психолог и мама-тьютор для того, чтобы ребёнок постоянно находился под вниманием профессионалов. — Цель храма — помочь родителям самим справиться с этой проблемой и показать детям, что они тоже могут жить в обществе. Эти люди не должны чувствовать себя изгоями, потому что не могут прийти на обычное богослужение со своими детьми, — пояснил Николай Бабкин. Фото Натальи Мартыновой2017 год храм апостолов Петра и Павла начал с проведения праздников для родителей и детей с ограниченными возможностями. После богослужения детей встретили Дед Мороз и Снегурочка из старооскольской творческой студии «Страна чудес». Они поздравили их с Рождеством. Аниматоры помогали участвовать в играх тем, кому было физически сложно. Дети вместе с родителями пели песни, водили хоровод, играли в «Карликов и великанов» и «Эх, заморожу!» и ели сладкую вату. В конце праздника рассказали стихотворения Деду Морозу и получили подарки. За нанесение ущерба репутации главе совета директоров ГК «Агро-Белогорье» белгородский фермер должен будет заплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. В среду, 12 октября, в Борисовском районном суде состоялось очередное слушание по делу о причинении морального вреда недавно ставшему главой совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову фермером Валерием Вакуленко. Валерий Вакуленко (слева) с адвокатом на судеРанее в СМИ появились публикации о разорении фермера, в котором якобы был виноват Владимир Зотов и некоторые другие белгородские чиновники. Впервые об этой истории стало известно в конце декабря 2015 года после выхода программы Андрея Караулова «Момент истины». Позднее появились публикации якобы с подробностями разорения фермера, в результате чего, по словам Вакуленко, бывший чиновник Зотов стал владельцем крупнейшего холдинга, пополнив список Forbs. В апрельском интервью «АиФ» фермер утверждал, что его «имущество отъяли власти, чтобы заявить официально, в Москву, что недвижимость комплекса построена с нуля за 1,5 миллиарда рублей в чистом поле».Владимир Зотов в августе 2016 года, спустя восемь месяцев после выхода сюжета Андрея Караулова, вызвавшего интерес других СМИ к истории белгородского фермера, подал иск в Борисовский районный суд с требованием компенсации нанесённого морального ущерба в 1 миллион рублей. Его представитель в суде Анатолий Звягинцев в качестве доказательств приобщил к делу результаты лингвистической экспертизы, а также список объектов, ставших собственностью компании «ЭБС», подконтрольной Зотову, в спорный период — в январе 2005 года. Адвокат фермера — Николай Бердыгужиев — приобщил к материалам дела пакет документов, доказывающий, что всё имущество на момент разорения принадлежало ООО «Колос». Ранее на заседаниях свидетели подтвердили, что Владимир Зотов действительно предлагал Вакуленко продать 8 корпусов для разведения крупного рогатого скота за 10 миллионов рублей, объяснив, что они нужны области для выполнения принятой по решению губернатора программы «Развитие свиноводства на 2005-2010 годы». Позднее их цена снизилась до миллиона рублей. Суд внимательно изучил все приобщённые материалы. Председатель суда Сергей Куприенко решил, что представленные Валерием Вакуленко факты не соответствуют действительности и постановил привлечь фермера к ответственности по статье 152 «О защите чести, достоинства и деловой репутации». Он признал, что Валерий Вакуленко нанёс ущерб репутации Владимира Зотова, заставив его испытать нравственные страдания, и присудил выплатить истцу 100 тысяч рублей, а также компенсировать судебные издержки в размере 300 рублей. Решение суда сторонам выдадут 19 октября. Они смогут обжаловать его в установленном законом порядке. Белгородцы на выезде уступили тамбовскому клубу со счётом 1:0. Белгородский футбольный клуб «Энергомаш» проиграл третий матч подряд в первенстве ПФЛ. Встреча прошла в понедельник, 3 августа, на выезде в Тамбове, где подопечные Андрея Репринцева уступили местному одноимённому клубу с минимальным счётом 1:0.Распечатал ворота белгородцев Роман Григорян, забив на 35-й минуте пенальти в ворота Андрея Рыжкова.В настоящий момент «Энергомаш» занимает последнее 14-е место в турнирной таблице зоны «Центр», так и не заработав ни одного очка. Следующая игра пройдёт на домашнем поле 11 августа. Белгородцы примут тульский «Арсенал-2», который после трёх матчей находится на 13-м месте с двумя очками. Полиция просит жителей области помочь в поисках Олега Калашникова. УМВД по Белгороду просит жителей региона помочь в поисках без вести пропавшего 22-летнего Олега Калашникова. Мужчина ушёл из дома 19 декабря и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Олегу Калашникову на вид 20–22 года, рост около 185 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые. Он был одет в тёмно-синий пуховик, синие джинсы, серую спортивную шапку и тёмные полуботинки. Всех, кому известно о местонахождении Калашникова, просят звонить по телефонам +7 (4722) 54-90-60, 35-29-31 или 02.