​Неудачный камбэк. Как «Белогорье» снова проиграло «Зениту»

Во встрече сильнее оказались казанцы. Со счётом 3:1 (25:14; 25:17; 23:25; 26:24) они сделали весомую заявку на прохождение в решающую стадию турнира. Для «Зенита» это был, возможно, заключительный матч на домашней площадке в этом сезоне, а потому трибуны дворца спорта «Санкт-Петербург» были забиты до отказа (а это без малого 5 тысяч зрителей).
Оба тренера выставили в стартовом составе своих лучших волейболистов. У «Белогорья» с первых минут вышли Марлон, Жигалов, Мусэрский, Смоляр, Хтей и Тетюхин. Начало встречи прошло в абсолютно равной борьбе, о чём говорил счёт на табло — 7:7. Однако, после технического тайм-аута у гостей начался брак на приёме, а атаки не доходили до пола. В итоге преимущество хозяев ко второму техническому составило уже 6 очков — 16:10. Но и после минутного антракта найти свою игру «львы» не смогли, а у казанцев полетела мощная подача в исполнении Мэтью Андерсона. По итогам всей партии Белгород был разгромлен «Зенитом» — 14:25.
Второй сет не изменил рисунок и ход матча. Равная борьба до середины отрезка и полный провал в диагонали у Белгорода. Ошибки в атаке и на подаче в совокупности с пушечными выстрелами Андерсона подвели неутешительный итог и в этой партии — 17:25 и 0-2 в матче.
Понимая, что отступать уже некуда, «львы» в третьем игровом отрезке по-настоящему «огрызнулись». Тренерский штаб гостей ближе к середине партии перевёл Мусэрского в диагональ, которая до этого момента откровенно отсутствовала у гостей. Это принесло свои плоды. Белгородцы стали успешнее атаковать и совершать минимум невынужденных ошибок. В концовке сета начались «волейбольные качели», а его судьбу решил один эпизод: блок Ярослава Подлесных и довольно редкая ошибка Леона во время атаки из четвёртой зоны позволили белгородцам записать эту партию себе в актив: 25:23 и 1-2 по сетам.
Поймав кураж, «львы» со старта четвёртой партии мгновенно ушли в отрыв — 4:0. В этот момент Владимир Алекно понимал, что необходимо встряхнуть свою команду, ведь у гостей в тот момент получалось абсолютно всё. Посадив на скамейку перевести дух кубинца Леона, главный тренер казанцев выпустил ему на смену Евгения Сивожелеза. Ко второму техническому гости лидировали с преимуществом в два мяча — 16:14. Однако совершить камбэк и перевести безнадёжно проигранный матч на тай-брейк у подопечных Геннадия Шипулина не получилось. Казанцы «перетерпели» мощный штурм гостей и вновь взялись за своё дело.
Великолепные атаки Максима Михайлова, пушечные «выстрелы» американца Андерсона и отдохнувший Леон обеспечили хозяевам комфортное преимущество в три мяча на концовку матча — 24:21. Но и здесь гости проявили «львиную хватку» и сумели догнать соперника, переведя игру «на баланс» — 24:24. Однако, неожиданный укороченный эйс Александра Бутько, с которым не справились белгородцы, принёс победу казанскому клубу — 26:24 и 3-1 по итогам всей встречи.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Максим Михайлов, набравший 20 баллов. Лучшим снайпером в составе «Белогороья» оказался Дмитрий Мусэрский: в его активе 16 набранных очков.
— «Зенит» — сильный соперник, и, играя с ним, в первую очередь нужно совладать с собственными эмоциями, играть именно по установке. Если играешь по установке, то берёшь так называемые простые мячи. В этом мы немножко недоработали. Всё будет решаться в Белгороде, но «Зенит», безусловно, получил преимущество», — цитирует старшего тренера «Белогорья» Александра Косарева «Спорт Бизнес Online».
Его визави, Владимир Алекно, оказался крайне недоволен выступлением кубинца Леона, сказав что «игра в его исполнении была в пол-листа и подобное больше на площадке никогда не повторится».
Добавим, что обладатель заветной путёвки в «Финал четырёх» самого престижного клубного турнира Старого Света определится в Белгороде по итогам ответного матча, который пройдёт в четверг, 13 апреля в 19:00. Для итогового успеха «львам» необходимо обыгрывать действующих победителей Лиги чемпионов с идентичным счётом (3:0 или 3:1), а также брать верх в «золотом сете». Если клуб из столицы Татарстана выиграет хотя бы два сета, то в решающую стадию континентального форума попадёт именно «Зенит».