Опыт против молодости. Как «Белогорье» приблизилось к «Финалу шести» мужской суперлиги

В четверг, 20 апреля, в Белгороде прошёл стартовый матч раунда плей-офф, в котором местное «Белогорье» оспаривало с красноярским «Енисеем» заветную путёвку в «Финал шести» отечественного чемпионата. Опытные «львы» не испытали огромных проблем с сибиряками и закономерно отпраздновали успех в трёх партиях.

Фото belogorievolley.ru

Хозяева с самого старта захватили игровую инициативу и уже к первому техническому перерыву имели комфортные 8:4 в свою пользу. Великолепные подачи Дмитрия Мусэрского и мощные атаки Максима Жигалова лишь увеличивали отрыв белгородцев, доведя его до двукратного значения — 18:9. Ни тренерские перерывы Юрия Чередника , ни рокировки в стане красноярцев не помогли гостям преодолеть даже 15-очковую отметку в партии. По итогам первого сета гости были попросту разгромлены «Белогорьем» — 13:25.

Во второй партии сибиряки активизировались, стали совершать меньше собственных ошибок и выровняли игру. На протяжении большей части игрового отрезка команды не отпускали друг друга в счёте — 14:14; 17:17; 21:21. Судьбу партии решили микроэпизоды: сначала при атаке произошло касание сетки игроком красноярского клуба, что позволило хозяевам заработать сетбол. А уже в следующем розыгрыше двойной блок в исполнении «львов» закрыл нападение Ивана Никишина — 25:22 и 2-0 по партиям в пользу белгородцев.

Третий и, к счастью публики, заключительный сет прошёл по аналогичному сценарию. Гости цеплялись за каждый мяч, старались совершать минимум собственных ошибок и эффективно подавать. На второй технический перерыв команды ушли при минимальном превосходстве хозяев — 16:15. После минутной паузы гости даже смогли выйти вперёд, но ненадолго, ведь череда собственных ошибок при атаке обеспечили «львам» четыре матчбола — 24:20. Но даже при таком счёте красноярцы не сдались и сумели отыграть три из них, вплотную приблизившись к сопернику — 23:24. Но в самый ответственный момент всё тот же Никишин во время атаки, отправил волейбольный снаряд в аут, принеся победу хозяевам в этой партии — 25:23 и по итогам всего матча — 3:0.

Фото belogorievolley.ru

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Мусэрский , на счету которого 16 баллов . У гостей лучшим снайпером с 9 очками оказался Иван Никишин .

— В первую очередь, сегодня у нас получилась подача. Более-менее стабильно подавали, и противник не справился с приёмом. Плюс много мячей отыграли в защите на высоком блоке, много мячей достали и реализовали в доигровках. Поэтому, считаю, это были важнейшие факторы, которые способствовали победе, — прокомментировал итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев.



В свою очередь, его визави, Юрий Чередник, посетовал на нехватку опыта и технического мастерства у своих игроков. В этих компонентах сибиряки уступают более грозному оппоненту. Однако главный тренер не теряет надежды, и постарается вновь вернуться сюда со своей командой через неделю на третью игру.

Добавлю, что ответная встреча серии до двух побед состоится уже в это воскресенье, 23 апреля, в Красноярске . В случае положительного для себя результата, «львы» смогут оформить путёвку в «Финал шести» Суперлиги , который состоится с 6 по 11 мая в Москве . Если же «Енисею» удастся восстановить паритет в серии, то команды вновь вернутся в Белгород на решающий третий матч отборочного раунда плей-офф.