«Кузбасс» позади, «Енисей» — на горизонте. Как «Белогорье» завершило регулярный чемпионат России по волейболу

В субботу, 8 апреля, в Центре досуга «Космос» состоялся матч заключительного 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соперником «львов» стал «Кузбасс» из Кемерово. Для обеих команд этот матч не имел турнирного значения, а потому клубы решили порадовать немногочисленных зрителей добротной игрой, растянув волейбольный сюжет на целых пять партий.
В заявке гостей из-за травмы отсутствовал лидер «Кузбасса» Виктор Полетаев, а «львы» не включили в заявку Сергея Тетюхина, дав ветерану отечественного волейбола отдохнуть перед решающим сражением в Лиге чемпионов с казанским «Зенитом».
В дебюте встречи у хозяев не заладился приём, да и к тому же не сразу полетела подача. На первый технический перерыв команды ушли при счёте 8:4 в пользу гостей. Однако после перерыва великолепные подачи и атаки в исполнении Максима Жигалова позволили белгородцам не только догнать соперника, но и выйти вперёд — 16:14. Затем подачу усложнил Роман Данилов и помог «львам» довести дело до победы в стартовой партии — 25:22.
Второй сет получился для «Белогорья» провальным. Уже в первой трети сета сибиряки имели двукратное преимущество — 10:5. На подачах Сергея Макарова гости чувствовали себя более чем комфортно, и ко второму техническому сохранили солидный отрыв — 16:7. Тренерский штаб белгородцев попытался «взбодрить» команду, используя минутные перерывы и проводя ряд замен, но всё оказалось безуспешно. Безошибочные подачи и эффективный блок гостей подписали «львам» суровый «приговор» — 25:14 и 1-1 по партиям.
Поймав кураж, «шахтёры» продолжали находить слабые места в стане соперника и в следующем игровом отрезке во многом из-за непрекращающихся ошибок хозяев при вводе мяча в игру. Ошибка Дмитрия Мусэрского на подаче при сетболе у «Кузбасса» лишь подтвердила этот факт — 25:19 и 2-1 в пользу кемеровчан.
Понимая, что уступать на домашней площадке в последнем матче регулярного первенства никак нельзя, белгородцы собрали волю в кулак и на четвёртую партию вышли более собранными. Вместо Тараса Хтея на площадке появился новобранец Константин Семёнов, а роль диагонального исполнял Роман Данилов. Рокировки в стане «львов» принесли свои дивиденды, к тому же полетела подача и у «Малыша». В итоге этот игровой отрезок остался за Белгородом, повторив счёт предыдущей партии — 25:19 и восстановил паритет по сетам 2-2.
Победителя матча определялся на тай-брейке. Экстра-сет на радость публике закончился крайне быстро. Хозяева обрушили мощные атаки на противника, а у гостей к этому моменту не осталось ни физических, ни моральных сил сопротивляться. За весь мини-сет сибиряки набрали лишь шесть очков. Финальную точку в игре поставил Артём Смоляр, эффективно завершивший атаку своей команды — 15:6 в партии и 3-2 по итогам всего матча в пользу «Белогорья».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Роман Данилов, набравший 20 баллов.
На послематчевой пресс-конференции старший тренер «Белогорья» Александр Косарев подвёл итог игры и группового этапа регулярного чемпионата в целом.
— Сегодняшняя игра показала, что для некоторых игроков в сложные моменты выдержать напряжение и поддержать игру пока тяжеловато. Всегда есть, над чем работать, время до плей-офф тоже есть, так что будем это исправлять. Что касается группового этапа, то я остался недоволен тем, что в начале чемпионата мы набрали ненужные проигрыши. Несколько матчей мы не должны были проигрывать. В плей-офф все будет зависеть только от нашей команды, от того, как мы сами сыграем.
Регулярный чемпионат Суперлиги завершён — впереди клубы ожидает борьба за медали первенства России. В «Финал шести» напрямую пробились два лучших коллектива по итогам предварительного этапа — казанский «Зенит» и московское «Динамо». Примечательно, что клуб из столицы Татарстана и вовсе установил «вечный» рекорд, показав 100-процентный результат, выиграв все 26 матчей!
«Белогорье», имея в активе 19 побед, финишировало на четвёртом месте и в отборочном раунде плей-офф сразится с красноярским «Енисеем», занявшим девятое место. Серия продлится до двух побед, первый матч состоится в Белгороде уже 20 апреля, а ответная встреча — спустя трое суток в Красноярске. В случае равенства побед 1-1 серия вновь переедет в Белгород. Триумфатор противостояния квалифицируется в «Финал шести», который пройдёт с 5 по 11 мая. Город его проведения организаторы назовут уже в пятницу, 14 апреля.
Но уже в ближайший четверг, 13 апреля в Белгороде состоится самый важный для «Белогорья» матч сезона. В рамках ответной встречи «Раунда шести» Европейской Лиги чемпионов «львы» встретятся с действующим чемпионом турнира — непобедимым казанским «Зенитом». После поражения в первой встрече в Казани, белгородцам необходимо обыгрывать соперника со счётом 3-0 или 3-1 и надеяться на успех в «золотом» сете. В любом другом случае путёвку в полуфинал самого престижного клубного турнира Старого Света получат подопечные Владимира Алекно. Начало встречи в 19:00.