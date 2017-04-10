«Кузбасс» позади, «Енисей» — на горизонте. Как «Белогорье» завершило регулярный чемпионат России по волейболу

Белгородский районный суд приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы и крупному штрафу. Двух белгородцев осудили за групповой разбой, вымогательство с применением насилия и причинение тяжкого вреда здоровью.В феврале 2014 года мужчина и женщина вооружились травматическим пистолетом и пришли к знакомому, чтобы потребовать с него якобы имевшийся долг. Угрожая расправой, они избили потерпевшего, забрали у него автомобиль «Мерседес-Бенц» и заставили написать расписку о ещё одному несуществующем долге в 60 тысяч рублей. В суде белгородцы вину не признали и заявили о том, что пострадавший их оговаривает, а потом, перед вынесением приговора, скрылись. Полицейские разыскивали подсудимых больше года, нашли их в Крыму и отправили назад в Белгород. — За совершение преступлений каждому из их назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в размере 400 тысяч рублей, — сообщается на сайте Белгородского районного суда. К ликвидации аварии привлекли 96 человек и 32 единицы техники. В Строителе закончили работу по восстановлению отопления в жилых домах. — По состоянию на 16:00 21 января 2016 года аварийно-восстановительные работы в городе Строитель Яковлевского района завершены, — сообщили в пресс-службе МЧС по Белгородской области. Спасатели уточнили, что для восстановления работы котельной в нормальном режиме может потребоваться ещё около двух часов, пока заполняется система теплоснабжения. Напомним, что вечером 20 января из-за аварии с трубопроводом без горячей воды остались почти семь тысяч жителей Строителя. В общей сложности на ремонт труб потратили почти сутки, к ликвидации аварии привлекли 96 человек и 32 единицы техники.Коммунальщики просят при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в единую службу спасения по телефону 01. Проект «Клиентоориентированный чиновник» реализуют к концу 2017 года. В Белгороде запустили проект «Клиентоориентированный чиновник». — Основная задача — сделать чиновника открытого для горожан, сделать то самое взаимодействие между горожанином и чиновником, которого мы добиваемся, с одной стороны, проектом «Активный горожанин», с другой — «Клиентоориентированный чиновник». Это шаги навстречу друг другу и осознание самими чиновниками того, что они работают для города, для горожан, — рассказала телеканалу «Белгород 24» начальник городского управления информации и массовых коммуникаций Светлана Губина. До конца 2017 года мэрия намерена проводить мониторинг качества оказания услуг населению, проверять дресс-код среди городских чиновников и прочее. Портал «Белновости», сообщая об обсуждении проекта на факультете журналистики НИУ «БелГУ», приводит «мнение большинства участников дискуссии» о том, что, в первую очередь, чиновники должны искренне любить людей и стремиться им помочь, а также хорошо разбираться в своей сфере деятельности. Мы предлагаем читателям также определить основные качества, которыми должен обладать любой чиновник.Опрос «Каким должен быть чиновник?» ПАО «Сбербанк» предоставляет ипотечные кредиты клиентам застройщиков и риелторов, являющихся партнёрами банка. Белгородское отделение ПАО «Сбербанк» организовало пресс-тур по новостройкам, чтобы рассказать об условиях ипотечного кредитования для населения. В Белгородской области порядка 300 застройщиков и риелторских агентств являются партнёрами банка — для клиентов этих компаний процедура приобретения жилья по программе ипотеки проходит весьма просто. — Если в 2013 году на наших партнёров приходилось порядка десяти процентов от ипотечных сделок, заключённых банком, то теперь эта цифра превышает почти 50 процентов, — рассказала начальник сектора жилищного кредитования Белгородского отделения ПАО «Сбербанк» Полина Котова. Специальная программа Сбербанка «Партнёр онлайн», установленная в офисах компаний, позволяет быстро подать заявку на ипотеку. Например, клиент обращается к застройщику, сообщает свои пожелания — какая цена квартиры кажется ему посильной, какой район он предпочитает, какой суммой располагает для первого взноса — и менеджер компании заполняет заявку, которая автоматически направляется в банк. Так как объекты партнёрских компаний уже одобрены банком, клиенту не нужно ждать согласования квартиры. В течение одного-двух дней ему приходит SMS-сообщение с ответом банка: одобрена ипотека или нет. Клиент экономит время и силы — ему не нужно собирать документы, относить их в банк и обращаться к клиентскому менеджеру.Фото пресс-службы Белгородского отделения ПАО «Сбербанк»По этой программе работает белгородская «Домостроительная компания», которая также предоставляет дополнительные возможности для приобретения жилья по ипотеке. — Мы предлагаем ипотеку на те объекты, на которые распространяется наша акция «Платим вместе» — это микрорайон Новосадовый и жилой комплекс «Гостёнский». «Платим вместе» — это акция, по которой мы в первый год либо возвращаем проценты по ипотеке, либо уменьшаем первоначальный взнос с 20 процентов до десяти. Но большинству людей выгоднее, когда мы возвращаем проценты: многие либо снимают квартиру, либо копят на отделку. Этим людям нужны свободные средства. Когда они платят первый год не 20 тысяч в месяц, а пять, им это гораздо выгоднее, — отметил менеджер по продажам ДСК Егор Порожнюк. Так, в посёлке Новосадовом ДСК предлагает бюджетные варианты жилья. Квартира площадью в 31 квадратный метр здесь обойдётся в 1,5 миллиона рублей. Аккуратные дома разной этажности — есть подъезды на пять и семь этажей — возвышаются над зелёными насаждениями. Каждый подъезд оборудован грузовыми лифтами, поэтому переезд не потребует больших усилий. Каждая квартира отапливается индивидуально, поэтому здесь жильцы не страдают от жары и не мёрзнут, настраивая температуру в помещении по своему усмотрению. Воздух здесь намного чище, чем в городе, — хотя их разделяют всего 12 километров, — а инфраструктура развивается очень динамично. Уже сейчас в Новосадовом есть магазины, аптеки, детские сады и школа. Чтобы привлечь малый и средний бизнес в посёлок, ДСК предложил акцию на коммерческую недвижимость: предпринимателям достаточно внести 20 процентов первоначального взноса, а оставшуюся часть можно погасить в рассрочку за пять лет. Цена за квадратный метр начинается от 35 тысяч рублей. — Таким образом, мы продали много коммерческой недвижимости. К концу лета предприниматели будут открывать и стоматологические кабинеты, и парикмахерские, и магазинчики, — рассказала директор по продажам ДСК Татьяна Масленикова. Фото пресс-службы Белгородского отделения ПАО «Сбербанк»Другой крупный партнёр Сбербанка — это ЖБК-1. Он предлагает квартиры в новостройках в Восточной части Белгорода. Территориально жильё находится в городе, а документально — в посёлке Разумное. Это удобно и при оплате коммунальных платежей — в пригороде тарифы на услуги ЖКХ ниже, чем в городе, — и при оформлении полисов ОСАГО на автомобили — негородская прописка значительно снижает стоимость полиса. Здесь дома разной этажности с квартирами, с повышенной отделкой «под ключ». ЖБК-1 предлагает покупателям уютные «однушки», комфортные «двушки» и просторные «трёшки». Во дворах домов обустроены детские площадки, закрытые уличные сушилки для белья, футбольные поля и спортивные площадки. Чтобы обеспечить безопасность детей, застройщики вынесли парковочные места за пределы двора — на машине можно подъехать к подъезду, занести тяжёлые покупки в дом. Цена квартир в этом районе начинается от 1,2 миллиона рублей. Отметим, что Сбербанк предоставляет клиентам ипотечные кредиты с государственной поддержкой — по этой программе ставки по ипотеке начинаются от 11,4 процента годовых.На правах рекламы Из 70 человек, участвовавших в восхождении на Эльбрус, до вершины добрались только 37. Дмитрий Выродов поднялся на вершину Эльбруса и установил там флаг Волоконовского района.Фото alpfederation.ru— Я большой патриот родного края. Очень люблю свою малую родину. Идеей вознести главный символ нашего района на самую большую вершину в Евразии (5642 метра — прим. ред.), чтобы о месте, где я родился, узнала вся Европейская часть материка — загорелся давно. Но только в этом году её удалось осуществить, — рассказал Дмитрий Выродов.Всего покорить вершину Эльбруса на «Эльбрусиаде-2016» пытались 70 человек из России и зарубежья, но удалось это только 37 из них. Дмитрий Выродов, уроженец Волоконовки, был одним из сопровождающих группы. Сергей Сорокин и собака Яра нашли женщину в полутора километрах от дома. Сергей Сорокин и Яра, фото пресс-службы УМВД по Белгородской области Белгородский кинолог Сергей Сорокин и его собака Яра нашли пожилую женщину, которая собиралась покончить жизнь самоубийством. В полицию обратились её родственники, когда женщина ушла из дома и оставила записку, в которой она попрощалась с родными и написала о своём желании умереть.— С помощью записки, являвшейся носителем запаха, собака взяла след. Более полутора километров Яра вела за собой инспектора-кинолога, и, вскоре, в зарослях кустарника полицейский заметил силуэт женщины, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.Пожилая женщина жива, полиция уже передала её родственникам. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились около 30 человек. В среду, 13 апреля, на птицефабрике «Ново-Ездоцкая» в Шебекинском районе произошла утечка фреона. В районной больнице «Фонарю» рассказали, что за медицинской помощью обратились около 30 сотрудников предприятия. Трое человек госпитализированы со средней степенью отравления. Людям с лёгкой степенью отравления медицинскую помощь оказали на месте. Утечка фреона произошла в цеху по забою птицы.В пресс-службе ГУ МЧС на данный момент не смогли прокомментировать аварию на птицефабрике. — Звоните нам только тогда, когда информация появится на нашем сайте. Иначе мне придётся бросить работу, звонить и узнавать для вас эту информацию, — заявила руководитель пресс-службы ведомства Марина Антонова корреспонденту «Фонаря». В пресс-службе компании «Белая птица», которой принадлежит птицефабрика, пообещали в ближайшее время прокомментировать происшествие. По уточнённым данным, в Шебекинскую районную больницу госпитализировано десять сотрудников птицефабрики. В пресс-службе «Белой птицы» пояснили, что утечка фреона произошла в 8:45 в цехе завода по