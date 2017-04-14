«Зенит» идёт дальше. Как «Белогорье» попрощалось с Европейской лигой чемпионов

В четверг, 13 апреля, в рамках ответного матча «Раунда шести» Европейской Лиги чемпионов волейболисты «Белогорья» в родных стенах принимали действующего чемпиона Европы — казанский «Зенит» . В первой встрече, которая состоялась неделю назад в столице Татарстана, хозяева позволили «львам» записать себе в актив лишь парию и закономерно отпраздновали успех — 3:1. А потому в домашнем матче белгородцам нужно было выложиться на все 100 процентов: чтобы пройти в следующий этап Лиги чемпионов, «львам» необходимо было обыгрывать грозного соперника в трёх-четырёх партиях в самом матче, а затем брать верх ещё и в «золотом» сете.
Игра против неуступчивого казанского клуба, действующего чемпиона страны, вызвала небывалый ажиотаж у болельщиков, а потому трибуны центра досуга «Космос» были заполнены практически под завязку, а это без малого 5 тысяч зрителей.
Уже с самого начала партии завязалась равная борьба двух коллективов — до счёта 19:19 команды не отпускали друг друга. Однако затем гости начали зарабатывать брейковые мячи и вышли вперёд — 22:19. Отыграть столь существенное преимущество хозяева уже были не в состоянии. Финальную точку в партии великолепным эйсом поставил Максим Михайлов — 25:22 в пользу «Зенита». Для Белгорода это стало первым тревожным звоночком, ведь права на ошибку уже не было и теперь надо было выигрывать четыре партии подряд.
Оказавшись в шаге от вылета из престижного европейского турнира, «львы» уже со старта второго сета старались захватить инициативу, и у белгородцев это неплохо получалось. У гостей начались невынужденные ошибки на подаче и в атаке, а потому на протяжении всего игрового отрезка подопечные Геннадия Шипулина находились в роли лидера и даже имели несколько сетболов, однако сделать решающий рывок так и не смогли. В стандартные 25 очков команды не уложились, и исход партии решил один эпизод. При счёте 28:28 «космическая» подача удалась кубинцу Леону, а следом атаку Сергея Тетюхина «зачехлил» блок Александра Бутько, тем самым склонив волейбольную чашу весов на сторону казанцев — 30:28. Дальнейшая игра уже не имела смысла, так как свою задачу подопечные Владимира Алекно выполнили, взяв необходимые для общей победы два сета в гостях.
Когда матч потерял свою спортивную составляющую, оба тренера выпустили на площадку игроков резервного состава, и матч засиял свежей палитрой красок. Однако в глубине души «львы» осознавали, что морально сконцентрироваться будет сложно. Белгородцы попытались броситься в погоню за «Зенитом» после неудачного начала — 1:7, но смогли лишь сократить отставание до минимума в середине партии — 14:15 не более того. После второго технического перерыва именинник в составе гостей Игорь Кобзар ь отметился подачей «на вылет» и остудил пыл хозяев. Последнее игровое действие в матче совершил капитан «Зенита» Андрей Ащев, блестяще завершив атаку своей команды первым темпом. В итоге этот сет, как и весь матч, остался за казанским «Зенитом» — 25:21 и 3-0 соответственно.
Лучшим снайпером в составе победителей стал Максим Михайлов, набравший 16 очков. Самым результативным в составе белгородцев оказался Роман Данилов, на счету которого 12 баллов.
— Возможно, во второй партии нам не хватило и везения. Всё-таки у нас были мячи, которые могли закончить партию. Но сегодня игра не сложилась, вторую партию добить не смогли. Были простые ошибки в простых ситуациях и в первой партии. А тут каждый мяч считается самым важным. Каждая ошибка складывается в определённую концовку. Сегодня все это сложилось не в нашу пользу, — прокомментировал итог противостояния старший тренер «Белогорья» Александр Косарев.
Таким образом, «Белогорье» уже третий год подряд не может попасть в четвёрку лучших команд Старого Света. Напомню, что в прошлом году «обидчиком» белгородцев стал итальянский «Трентино», а годом ранее — турецкий «Халкбанк», остановивший «львов» ещё на более ранней стадии — в «Раунде 12-ти».
Остаётся добавить, что казанский «Зенит» в полуфинале турнира сыграет с немецким «Берлином», который сенсационно одолел в «Раунде шести» московское «Динамо». А во втором полуфинале сойдутся итальянские гранды — «Мачерата» и хозяин «Финал четырёх» — «Перуджа». Решающие встречи турнира пройдут 29-30 апреля в Риме.