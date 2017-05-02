​Заслуженная победа «Энергомаша». Как белгородцы обыграли курский «Авангард» в «чернозёмном дерби»

В матче 21-го тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр» футболисты «Энергомаша» принимали в Белгороде своих географических соседей и текущего лидера первенства — «Авангард» из Курска. Перед матчем клубы разделяло всего три очка, поэтому у белгородцев был шанс не только догнать соперника по набранным баллам, но даже возглавить турнирную таблицу.
На протяжении всего первого тайма белгородцы на правах хозяев раз за разом проводили атаки на ворота гостей, и в середине первого тайма одна из них завершилась взятием ворот. На 22-ой минуте Виктор Сергеев с левого фланга вышел на ударную позицию, однако курский футболист сфолил в своей штрафной площади, и судья незамедлительно назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти уверенно реализовал Роман Концедалов — 1:0 в пользу «Энергомаша». После забитого мяча хозяева немного сбавили обороты, но в целом выглядели убедительнее соперника. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом белгородцев.
Но уже в дебюте второго тайма (50-ая минута) игрок «Энергомаша» Сергей Бутырин не уследил за Денисом Синяевым и нарушил правила, явно оттолкнув соперника. Свисток судьи — пенальти, правда теперь в ворота хозяев. К «точке» подошёл капитан курян и хладнокровно переиграл Андрея Рыжикова — 1:1.
Страсти на футбольном поле накалились до предела, между игроками возникла небольшая потасовка, однако арбитр встречи быстро успокоил игроков, выписав футболистам по предупреждению. Но спустя несколько минут после забитого гостями мяча, рефери пришлось «зажечь» красную карточку перед игроком гостевой команды. Виктор Сергеев после выверенного паса от своего партнёра убегал на «рандеву» с голкипером «Авангарда», и Алексею Форопонову ничего не оставалось, как прерывать опасный контрвыпад белгородцев ценой откровенного нарушения правил. Вердикт судьи — удаление курского защитника и очередной (уже третий в матче) пенальти. Как и в первом тайме, Роман Концедалов был точен — 2:1.
На волне успеха хозяева бросились забивать ещё один мяч, и им это удалось. За четверть часа до завершения игрового времени Виктор Сергеев получил отличный пас от партнёра по команде, ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку ворот Станислава Козырева, установив тем самым окончательный счёт в матче — 3:1.
Куряне попытались в меньшинстве отыграть отставание в два мяча, однако всё было тщетно. В этот вечер белгородцы надёжно проявили себя в обороне, не позволив гостям после 50-й минуты преуспеть в атакующих действиях.
— Ребята — молодцы, заслуженно победили, проявили самоотдачу, характер и волю к победе. Встречались два лидера, поэтому лежала дополнительная ответственность. В концовке немного подустали, однако приоритетным принципом для нас был контроль центральной части поля, но порой, отнимая мяч, мы слишком быстро его теряли, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.
Благодаря этому успеху, белгородцы положили к себе в копилку три балла и теперь с 37-ю очками в активе находятся в группе лидеров первенства ПФЛ. Однако в верхней части турнирной таблицы ситуация запуталась до предела, ведь ещё у троих (!) клубов сейчас также по 37 набранных баллов, однако по дополнительным показателям (количеству побед) — раменский «Сатурн» и московское «Торпедо» находятся ниже белгородцев, а вот курский «Авангард», имея с белгородцами по 11 побед, лишь за счёт личных встреч по-прежнему возглавляет таблицу, оставляя «Энергомаш» на втором месте. Стоит отметить, что вся борьба за заветную путёвку в ФНЛ ещё впереди, и теперь важен каждый матч.
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Уже в следующем 22-ом тур, «Энергомаш» вновь сыграет на домашнем стадионе. В воскресенье, 7 мая, в гости к белгородцам пожалует ФК «Калуга» из одноимённого города. Стартовый свисток прозвучит на футбольном стадионе в 17:00.