Лето по другим правилам. Как прошло Stereoleto в Санкт-Петербурге

Компания подключает к электричеству как новые образовательные учреждения, так и те, в которых проводится ремонт. В Белгородской области филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» выделил больше 30 миллионов рублей на подключение к электричеству новых и отремонтированных школ и детских садов. Уже сейчас электричеством обеспечены школа № 24 на улице Корочанской в Белгороде и школа в селе Верхнее Кузькино Чернянского района, завершается подключение к электросетям строящейся школы в 11-м микрорайоне Белгорода. Ремонт и реконструкцию электросетей сейчас проводят в алексеевской школе № 5, в ровеньской школе № 1, в новооскольской школе № 2 и в средней школе в селе Песчаное Ивнянского района. Энергетики продолжают подключать к электричеству также и детские сады. Например, в Короче они проложили для крупного дошкольного учреждения на 220 мест отдельную линию и установили трансформаторную подстанцию. Подвели электричество к детскому саду в областной клинической больнице Святителя Иоасафа, детскому саду № 3 в микрорайоне «Северный» в Шебекине, обеспечили электричеством новый детский сад в селе Владимировка Старооскольского района. По информации руководителя департамента городского хозяйства, железнодорожный переезд открывали для движения автомобилей только временно. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56595379_981046", -56595379, 981046, 'xX3SPam8EURag7rWSBIRMBGIXg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Редакция «Фонаря» отправила запрос в администрацию Белгорода с просьбой рассказать, почему закрыли железнодорожный переезд на улице Энергетиков, будет ли он в дальнейшем открыт снова и когда именно разрешат автомобилям ездить по улице Энергетиков в объезд улицы Почтовой.В мэрии пояснили, что при строительстве объездной дороги «Улица Макаренко (город Белгород) — посёлок Разумное» временно открыли для движения автомобилей железнодорожный переезд на улице Энергетиков для удобства участников дорожного движения.— В настоящее время истёк срок технических условий на временную эксплуатацию железнодорожного переезда, в связи с чем администрацией города Белгорода направлен запрос в филиал ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Юго-Восточной дирекции инфраструктуры о продлении технических условий на эксплуатацию данного железнодорожного переезда до конца текущего года и с последующим его обустройством в соответствии с ГОСТ Р 50597 — 93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказал в ответе на редакционный запрос руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов.По имеющейся у редакции информации, причина закрытия переезда — невыплата городским бюджетом ОАО «РЖД» денег за обслуживание переезда в течение года, из-за которой ОАО «РЖД» приняло решение о закрытии переезда для проезда транспорта. В запросе мы попросили мэрию подтвердить или опровергнуть эту информацию. Вместо ответа на этот вопрос редакции рассказали, что «работы по строительству тротуаров в районе перекрёстка улиц Почтовая и Энергетиков включены в муниципальную программу „Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015-2020 годы“ с выполнением работ в 2016 году за счёт внебюджетных источников финансирования». Справка «Фонаря»20 июня 2016 года в Белгороде на неопределённый срок закрыли железнодорожный переезд на улице Энергетиков. Местные жители неоднократно оставляли жалобы в «Чёрном списке» с просьбой объяснить, почему это сделали. Создатели «увековечили» «Мираторг», НИУ «БелГУ» и даже «чёрный список» «Бел.Ру». В воскресенье, 9 августа, сообщество «Белгород сегодня» опубликовало «народный алфавит» Белгородской области. Инициаторы проекта сделали 29 карточек с названиями ключевых, по их мнению, достопримечательностей и личностей региона. На карточках изображены НИУ «БелГУ», Есенинский сквер, пешеходная зебра, новогодняя ёлка, «чёрный список» ИА «Бел.Ру», йога, игровая площадка и другое. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-69156738_422", -69156738, 422, 'kc7SpTuexKqafYPb4vDO2tdzG7c', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());В день города, 5 августа, администрация Белгорода представила портал abc.belnovosti.ru, где разместился интерактивный словарь-энциклопедия региона. Похожий проект реализован информационно-аналитической службой города на портале beelgorod.ru.Отметим, в 1990 году краевед Борис Осыков выпустил краткий краеведческий справочник «Белгородский алфавит», где также дал информацию о самых значимых людях, событиях и достопримечательностях региона. В региональном этапе конкурса участвуют 44 участковых уполномоченных из отделов полиции городов и районов области. «Фонарь» собрал фотографии в рабочей и не очень обстановке всех участников конкурса. Наша редакция присоединилась к конкурсу «Народный участковый», в региональном этапе которого участвуют 44 сотрудника полиции. Мы собрали фотографии участковых, сделанные в рабочей и не очень обстановке, и краткую информацию о них. Проголосовать за любого из участников конкурса можно на специальной странице сайта УМВД по Белгородской области. Вы можете выбрать понравившегося, узнать больше о его работе и там отдать свой голос. Мужчина сообщил о взрывном устройстве в многоэтажке после ссоры с женой. Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор жителю областного центра, обвинявшемуся в ложном сообщении об акте терроризма. Мужчину приговорили к году исправительных работ и вылате компенсаций материального ущерба УМВД Белгорода, «Станции скорой медицинской помощи» и компании «Газпром газораспределение Белгород» на общую сумму более 6 тысяч рублей.В пресс-службе Октябрьского районного суда рассказали, что сообщение о «бомбе» в доме поступило в октябре 2015 года. Осуждённый рассказал, что в момент звонка был пьян, поссорился с женой и хотел таким способом ускорить приезд полиции на свой вызов. Дело рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств. Суд учёл смягчающие обстоятельства — явку с повинной, способствование расследованию преступления и наличие малолетнего ребёнка. На заседании облдумы губернатор Евгений Савченко выступил с докладом о работе регионального правительства за 2015 год. За оценкой различных сфер жизни следовали конкретные поручения — в образовании, здравоохранении и экономике глава региона сформулировал новые задачи для белгородских управленцев. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал самое важное из выступления Евгения Савченко. Отчёт о работе в 2015 году губернатор Евгений Савченко «начал с главного», сказав, что «с задачей по обеспечению экономической стабильности и социальной устойчивости» Белгородская область справилась. Глава региона пообещал, что не будет «утомлять» обилием цифр, а упомянёт важные — например, то, что валовый региональный продукт вырос на три процента, а рост промышленного производства составил 100 с лишним процентов.Евгений Савченко, фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области Лидером объёма по этому показателю традиционно стал Старый Оскол, максимальный прирост к 2014 году показал Ровеньский район, самый высокий объём промышленного производства на человека оказался в Корочанском районе. Савченко анонсировал в 2016 году «завершение многомиллиардных инвестиционных проектов на Стойленском и Лебединском ГОКе», что даёт «оптимистический» прогноз по промышленности в этом году. Лидером сельского хозяйства Белгородчины оказался Волоконовский район, самый большой рывок по сравнению с 2014 годом показал Яковлевский район, а больше всего произвёл на душу населения всё тот же Волоконовский. «Зерна собрано в прошлом году 3 миллиона 127 тысяч тонн», — заявил Савченко, несомненно считая это важной цифрой, правда, тут же признал, что это немного меньше, чем год назад.Из следующих слайдов презентации губернатора присутствующие узнали, что больше всего зерна из самостоятельных предприятий собирает грайворонское хозяйство «Козинское», чуть-чуть опережающее ивнянскую «Пчёлку», а из крестьяно-фермерских хозяйств худший рейтинг имеет ИП Гнедых Е. И. из Старого Оскола. — Фамилию Гнедых немножко компрометирует. Думаю, Александру Викторовичу (Александр Гнедых — глава администрации Старооскольского городского округа — прим. ред.) нужно разобраться и помочь однофамильцу выйти в передовики, — посоветовал глава региона, заставив улыбнуться присутствующих.Слайд из презентации губернатора Евгения Савченко Средняя заработная плата в сельском хозяйстве оказалась выше на восемь процентов, чем в среднем по области — 27 тысяч 400 рублей. Больше всех получают в сравнительно неизвестном агрохолдинге «Дон».Перейдя к строительству, Савченко признал, что «кризис, конечно, не самое лучшее время для строителей». Больше всего жилья вводится, логично, в Белгородском районе, меньше всего квадратных метров на человека появляется в Красногвардейском, Ракитянском, Волоконовском, Вейделевском и Новооскольском районах — тут даже полуметра на жителя не строят.— Из-за увеличившегося за последние 15 лет в десять раз объёма грузоперевозок по нашим дорогам средств на ремонт и реконструкцию дорог катастрофически не хватает. Поэтому мы благодарны крупному и среднему бизнесу, основным, кстати, грузоперевозчикам, которые приняли активное участие в безвозмездном финансировании дорожного строительства, — сказал губернатор, добавив, что за два года эти компании предоставили больше 4 миллиардов рублей. По словам Савченко, в 2016 году продолжится реконструкция дорог от Волоконовки до Валуек, от Корочи до Алексеевки и далее до границы с Воронежской областью, от Корочи до Чернянки, планируется сдать обход Вейделевки и другие доро