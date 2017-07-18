Лето по другим правилам. Как прошло Stereoleto в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился шестнадцатый фестиваль Stereoleto, который в этом году был посвящён 55-летию Виктора Цоя. Именно поэтому в первый день фестиваля прошло выступление проекта «Симфоническое кино»: гитарист «Кино» Юрий Каспарян и композитор Игорь Вдовин представили симфоническое звучание знаменитых цоевских песен.
Пространство фестиваля
На первый взгляд пространство фестиваля напоминает международный форум «Селигер» эпохи 2010-х годов: три сцены, работающие одновременно, представительства компаний-партнёров, шатры для проведения дискуссий и мастер-классов, большая ресторанная зона и огромное травяное поле, на которой посетители нежатся под петербургским солнышком — погода ни разу не подвела. Здесь можно было купить фиолетовую шаверму, получить в подарок чёрное мороженое, выбрать себе рукодельный значок или договориться о возвращении на историческую родину в Израиль — эта опция, конечно, была доступна далеко не всем зрителям.
При этом все активности фестиваля гармонично располагаются в зелёной зоне, где люди, кажется, не мешают «жителям» Елагина острова: лебеди и белки в обмен на угощения позировали для фотографий, а посетители не стремились ухватить белку за хвост.
Музыка
Хедлайнерами второго дня стали украинские «Грибы». Во время брифинга создатель Stereoleto Илья Бортнюк рассказал, что он почувствовал потенциал группы и забронировал их для участия в фестивале в 2016 году ещё до того, как они завоевали популярность у российских слушателей.
Однако музыкальный багаж «Грибов» ещё невелик, поэтому, исполнив за час всю свою программу, парни научили зрителей правильно двигать телом, работать с ритмом, а потом снова сыграли самые популярные треки.
В третий день фестиваля Елагин остров наполнился песнями группы «Сплин» и U.N.K.L.E — именно они были главными исполнителями завершающего дня Stereoleto.
Забота
Tele2 выступила партнёром фестиваля и предоставила своим абонентам массу преимуществ. Во-первых, клиенты сотового оператора приобретали билеты со скидкой в 25 процентов и попадали на территорию фестиваля через отдельный вход. Сразу на входе промоутеры компании выдавали сумку с полезными подарками: дождевиком, водой и дизайнерской футболкой, выпущенной ограниченным тиражом в коллаборации с дизайнером очков Fakoshima.
В зоне главной сцены оператор установил двухэтажную площадку. На втором этаже разместили деревянные шезлонги и кресла, и вид на сцену открывался отличный, поэтому на выступлениях хедлайнеров второй этаж был полностью занят абонентами Tele2. На первом этаже компания установила камеры хранения, камеры для зарядки телефонов, устройство для сферического селфи, качели, лежаки и многое другое.
— Это очень крутой фестиваль, и каждый человек обязан хотя бы раз в жизни на нём побывать! Он действительно проходит по другим правилам: здесь много разнообразия — и дискуссии для интеллектуалов, и совершенно разные музыкальные выступления (от рэпа до инди-рока), и огромное разнообразие уличной еды. Компании-партнёры очень здорово подготовили фан-зоны, с которых можно комфортно смотреть на выступления групп. Главное ещё, что Tele2 собрала единомышленников по всей России, с которыми мы были на одной волне и с которыми, даже не договариваясь, нарушали те самые обычные правила. Я очень доволен, что попал на это событие! — рассказал белгородец Андрей Федотов.
Второй день фестиваля завершился для абонентов Tele2 закрытой вечеринкой в Kuznya House, на которой выступила группа POMPEYA.
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