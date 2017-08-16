«Принимаем меры». Прокурор Николай Саврун — о расследовании блогера Сергея Лежнева и жалобах на зарплаты медработников

О реакции на расследование Сергея Лежнева о «картельном сговоре»
На пресс-конференции прокурор Белгородской области Николай Саврун сказал, что знает об опубликованном расследовании Сергея Лежнева, и сейчас ведомство проверяет факты, о которых блогер рассказывал в своём блоге. Однако, Саврун подчёркивает, что некоторыми сведениями прокуратура обладала и раньше.
— Он очень активный в этой части, не ждёт, что кто-то прочитает, а напрямую обращается в органы по своим вопросам... Сказать, что результаты проверок основаны только на сведениях Сергея, будет неправильно, — заявил Николай Саврун.
Сейчас также продолжаются прокурорские проверки, связанные с закрытием некоторых медицинских центров шаговой доступности. Также ведомство проверяет факты передачи функций бесплатной медицины коммерческим организациям. Помимо этого, Саврун рассказал, что материалы проверок касательно «картельного сговора» передали в ФАС.
— По ряду проверок принимались меры, сегодня на рассмотрении возбуждены дела и ведётся административное расследование, — объяснил прокурор.
О ситуации с зарплатами медработников в районных больницах
Николай Саврун заявил журналистам, что никто из медсестёр белгородских больниц в прокуратуру не обращался. При этом отметил, что просьбу проверить ситуацию с зарплатами медработников озвучивали депутаты. Прокурор не уточнил, о каких именно депутатах идёт речь. На сегодняшний день Николай Саврун не берётся оценивать уровень зарплаты медработников.
— В этой части есть обращения депутатов. Могу сразу сказать: фактов невыплаты зарплаты мы пока не устанавливали... В публикациях СМИ речь идёт об уровне зарплаты. Я не могу судить, высказываться о размерах зарплаты... Для нас существует понятие минимальной зарплаты... Я понимаю, что если оперировать только этим, то значит сказать, что её явно недостаточно для медработников, — пояснил журналистам прокурор.
Напомним, что в конце июля блогер Сергей Лежнев опубликовал квитки на получение зарплаты, которые, по его словам, предоставили медсёстры Прохоровской центральной районной больницы. На квитках видно, что зарплаты прохоровских медработников за год снизились почти на 10 тысяч рублей — с 22,525 тысячи до 13,076 тысячи рублей. После этого облздрав провёл в Прохоровской районной больнице проверку и отчитался об отсутствии нарушений с начислением зарплат медсёстрам. По данным департамента, средняя месячная зарплата врачей в больнице с января по июнь 2017 года была больше 37 тысяч рублей, а медсестёр — почти 21 тысячу рублей. Также напомним, что в середине июля областной департамент здравоохранения и соцзащиты начал также проверку городской детской больницы Белгорода после того, как в СМИ появилась новость о том, что младшие медицинские работники детской городской больницы хотят выйти на митинг из-за зарплат в 8–13 тысяч рублей. Позже на пресс-конференции представители управления по труду и занятости населения заявили, что знают о возникающих проблемах с зарплатами среднего медицинского персонала.
О жалобах населения на медицину
По словам прокурора, чаще всего люди жалуются в прокуратуру на нарушение трудовых прав и по вопросам здравоохранения — в основном жалуются на некачественную медпомощь. Большинство жалоб без оснований, но есть и обоснованные претензии. За полгода по требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлекли 71 человека, работающего в сфере здравоохранения.