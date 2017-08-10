В Прохоровской районной больнице облздрав не нашёл нарушений с начислением зарплат медсёстрам

Блогер Сергей Лежнев попросил региональный департамент
здравоохранения
и соцзащиты населения
провести проверку в Прохоровской центральной районной больницы из-за низких зарплат медсестёр.
Редакция
«Фонаря» направила соответствующий запрос в
облздрав с просьбой прокомментировать факты, приведённые в публикации Сергея Лежнева.
Облздрав провёл проверку в больнице. По информации пресс-службы департамента, средняя месячная зарплата врача Прохоровской районной больницы с января по июнь 2017 года составляла 37,695 тысячи рублей, а среднего медперсонала — 20,877 тысячи рублей. Это 87,2 и 93 процента соответственно от запланированных показателей по зарплате. В ведомстве уточнили, что зарплата каждого работника зависит от выполнения утверждённых качественных и количественных показателей ( об этих показателях ранее журналисту «Фонаря» также рассказывала вице-губернатор Наталия Зубарева — прим.ред.).
— Учреждением совместно с департаментом здравоохранения и соцзащиты населения разработан план мероприятий, направленный на финансовое оздоровление учреждения: усиление контроля за расходами по коммунальным услугам, ГСМ, выполнение государственного задания оказания медицинской помощи на 2017 год в полном объёме, снижение объёмов штрафных санкций, — сообщает в ответе на редакционный запрос.
Проверяющие не нашли в Прохоровской ЦРБ нарушений трудового и иного законодательства со стороны руководства больницы. В частности, обещание расторгнуть трудовой договор с работниками, отказавшимся подписывать уведомление о сокращении ставок, в полной мере соответствует действующему законодательству. По данным департамента, все сотрудники ознакомились с приказом и подписали это уведомление до 31 июля.
В департаменте не ответили, обязательно ли медработникам участвовать в благотворительном марафоне «Сохраним природу вместе» и могут ли они отказаться перечислять однодневный заработок, объяснив, что этот марафон проводит районная администрация, а не департамент.
По информации департамента здравоохранения и соцзащиты населения, с 1 марта по 31 июля из Прохоровской больницы по собственному желанию уволились 12 человек, причём десять — в связи с изменением места жительства, а два — в связи с выходом на пенсию. За этот же период в больницу устроились три средних медработника и врач-оториноларинголог, однако врач прибыл в больницу гораздо раньше указанного периода — 9 января 2017 года. В учреждении планируют, что после окончания ординатуры, в сентябре 2017 года, в больницу придут ещё четыре врача, а в 2018 году — врач-эндокринолог. Получается, что за указанный период в больницу устроились три человека, а ушли — 12.
Напомним, что в конце июля блогер Сергей Лежнев опубликовал квитки на получение зарплаты, которые, по его словам, предоставили медсёстры Прохоровской центральной районной больницы. На квитках видно, что зарплаты прохоровских медработников за год снизились почти на 10 тысяч рублей — с 22,525 тысячи до 13,076 тысячи рублей.
Помимо квитков, Сергей Лежнев выложил в блог уведомление о сокращении ставок, которое получили работники больницы. При отказе подписывать уведомление, врачам грозили расторжением трудового договора по пункту седьмому статьи 77 Трудового кодекса РФ, опираясь на приказ №155 «Об оптимизации организационной структуры ОГБУЗ Прохоровская ЦРБ», подписанный главным врачом 19 июля 2017 года.
Также блогер приложил фотографию заявления на имя главного врача Прохоровской районной больницы, в котором врачи просят удержать с них зарплату за день и перевести её на счёт благотворительного марафон «Сохраним природу вместе». По словам Сергея Лежнева, в Прохоровском районе, уже в июле стали увольняться медработники.
В середине июля областной департамент здравоохранения и соцзащиты начал также проверку городской детской больницы Белгорода после того, как в СМИ появилась новость о том, что младшие медицинские работники детской городской больницы хотят выйти на митинг из-за зарплат в 8–13 тысяч рублей. Позже на пресс-конференции представители управления по труду и занятости населения заявили, что знают о возникающих проблемах с зарплатами среднего медицинского персонала.
— Это непростые вопросы. В целом, в бюджетной сфере финансирование ведётся ровно, поэтому если где-то что-то проседает, то надо разбираться в тех или иных обстоятельствах, которые возникли. Поверьте, ничего не остаётся без внимания, всё мониторится, — заверил журналистов начальник ведомства Сергей Нерубенко.