Волейбольные «джентльмены неудачи». Как «Белогорье» сыграло в финальном этапе Кубка России

В декабре в Белгород вернулся большой волейбол. На несколько дней областной центр стал столицей российского волейбола, собрав в Центре досуга «Космос» лучшие коллективы страны на розыгрыше престижного национального трофея — юбилейного XXV Кубка России по волейболу, посвящённого памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Ревы.

Фото volleyballnews.ru

За день до полуфинальных встреч для журналистов провели пресс-конференцию. На ней главный тренер «Белогорья» рассказывал, что в этом году Всероссийская Федерация волейбола пошла на эксперимент: ради повышения зрелищности организаторы отказались от матча за третье место.

Предвкушая (как потом оказалось, напрасно) противостояние в финальном матче Казани и Белгорода, хозяева чемпионата пошли на небольшую хитрость, поставив встречу со своим участием первой полуфинальной игрой, чтобы у «львов» было на несколько часов больше времени для восстановления, чем у соперника. Но всё оказалось напрасно. Первый матч хозяев на мини-турнире стал для них одновременно и последним. «Белогорье» оказалось чужим на этом празднике волейбола, несмотря на то, что «львы» не знали поражений на протяжении девяти встреч подряд.

Фото belogorievolley.ru

Начиналось всё здорово: переполненные трибуны «Космоса», красочное шоу маскотов (персонажей-талисманов — прим. «Ф».), радостные улыбки на лицах публики — всё это исчезло через 80 минут, когда закончились «мучения» белгородский волейболистов. Первые два сета вышли для «львов» неудачными. Полное отсутствие подачи, невнятные атаки лидеров хозяев, отвратительный приём Сергея Тетюхина и других игроков приводили к двукратному разрыву в счёте уже к середине партии — синхронные 8:16 на табло в пользу гостей. Сибиряки пользовались щедрыми подарками «львов» и достаточно уверенно и спокойно доводили игровые отрезки до логического завершения, так и не выпустив «львов» из 20-очковой рамки — 25:17 и 25:20 соответственно.

Фото belogorievolley.ru

Понимая, что эту встречу уже не выиграть, белгородцы намеревались взять «сет престижа» и сохранить лицо на глазах у самого преданного болельщика — губернатора Евгения Савченко, но найти необходимые силы и эмоции у хозяев так и не получилось. Ни тренерские перерывы, ни многочисленные рокировки в составе не спасли белгородцев от проигрыша в полуфинале. Хозяева продолжали упорно атаковать вне пределов площадки и запускать волейбольный снаряд в сетку. Примечательно, что каждый из трёх сетов завершался как под копирку — Сергей Гранкин выходил на подачу и неизменно отправлял «круглого» точно в трос, чем и подвёл черту в этой встрече — 21:25 и оглушительные 0:3 не в пользу хозяев под свист и негодование поклонников. Самым результативным в составе «Белогорья» стал Максим Жигалов — 13 очков. И это единственная приятная новость прошедшего матча.

— После таких игр, когда все ещё на эмоциях, тяжело сразу же дать объяснения. Но с первого взгляда очевидно, что сегодня мы не подавали (21 ошибка). Мы видели, что желание у игроков было. Но случаются такие дни, когда игра не получается. Тем не менее, у нас нет оправданий. У нас достаточно опыта, чтобы справляться с такими моментами, — резюмировал итог встречи экс-старший тренер ВК «Белогорье» Георге Крецу.

Фото belogorievolley.ru

После вылета «Белогорья» из розыгрыша Кубка России Крецу подал в отставку с занимаемой должности. Президент и главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин удовлетворил просьбу румынского специалиста. Обязанности ассистента Геннадия Шипулина вновь возложили на Александра Богомолова, который продолжит готовить команду к следующим играм.

В главном матче за трофей кемеровчане сражались против действующего обладателя национального трофея — «Зенита» из Казани, который во втором полуфинале в четырёх партиях оказался сильнее новосибирского «Локомотива». Экс-белгородец немец Георг Грозер старался выше всяких похвал, наколотив на сторону Казани 23 мяча, но этого оказалось недостаточно — его визави Максим Михайлов набрал 29 баллов.

Решающий матч за Кубок страны получился увлекательным и безумно интересным. Если днём ранее волейболисты провели сначала три, а затем и четыре сета, то многие зрители ожидали пятисетового «триллера». Так оно и получилось: лихо закрученная интрига, красивейшие розыгрыши и отчаянное сопротивление «Кузбасса». Подопечные финского наставника не замечали, что по ту сторону сетки игроки лучшего клуба Старого Света. Первую и четвёртые партии сибиряки выиграли с комфортным преимуществом — 25:19 и 25:22 соответственно. Между игровыми отрезками они усердно боролись за каждый розыгрыш, но в концовках сетов эйсы Михайлова и Леона восстановили статус-кво и паритет — 26:24 в обеих партиях. Судьбу престижного трофея решал тай-брейк. В начале укороченной партии «шахтёры» даже имели гандикап в три балла, однако удержать его в виду отсутствия опыта не смогли. Мастерство и класс игроков Казани сделали своё дело. Команда Владимира Алекно поймала кураж, а Бутько стал доверять атаки кубинцу Леону, который нападал безупречно. Финальным аккордом стала «зачехлённая» атака Дмитрия Пашицкого — 15:11 в сете и 3-2 по итогам всего матча в пользу «Зенита».

— Сегодня прошли по краю. Рад, что выиграли, но меня беспокоит внутреннее состояние команды, физическая форма перед клубным чемпионатом мира. Говоря волейбольным языком, команда пустая. Основная шестерка, на которую ложится большая нагрузка, физически не вытягивает. А волевая победа это, конечно, показатель характера, — резюмировал итог встречи главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно.

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон и диагональный кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев признаны лучшими игроками финала Кубка России по волейболу и получили ценные призы от организаторов турнира. На счету обоих игроков по 22 набранных очка в матче.

Казанский «Зенит» четвёртый (!) год подряд и седьмой раз в своей клубной истории выигрывает Кубок России! А Белгород является «фартовым» городом для «Зенита». Три года назад, в 2014 году, он также завоевал здесь Кубок России, в трёх партиях одолев новосибирский «Локомотив». Волейболисты сделали отличный подарок своему тренеру, ведь накануне Алекно стал дедушкой, а сегодня он отмечает свой 51-й день рождения.

Подопечные Владимира Алекно сохранили за собой и своеобразный волейбольный «Большой шлем». Помимо Кубка страны, казанцы сейчас владеют Суперкубком России, являются действующими чемпионами России и победителями Европейской Лиги Чемпионов. В трофейной коллекции коллектива не хватает лишь кубка клубного чемпиона мира по волейболу. Его единственным российским обладателем пока является «Белогорье», сумевшее завоевать этот почётный приз в Бразилии в 2014 году. Заполнить недостающий пробел в клубном музее казанцы смогут уже в середине декабря, когда в Польше состоится очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира планеты.